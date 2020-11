KOD DRUGIH KAO DA JE APOKALIPSA, A U HRVATSKOJ PUNI KAFIĆI: ‘Situacija je izmakla kontroli. Mjere su definitivno zakasnile…’

Po broju zaraženih smo vrlo, vrlo blizu Slovencima, koji već tjednima žive kao da je nuklearni rat

Vili Beroš ima koronavirus, a to da je zaražen ministar zdravstva dobro opisuje kakva je situacija u Hrvatskoj. Rušimo rekorde po broju zaraženih virusom, rušimo rekorde po broju umrlih od virusa u jednom danu. Samo u zadnjih pet dana od korone su umrle 194 osobe, što je više ljudi nego zadnje tri godine od gripe. Još prošli tjedan ste u Direktu RTL-a mogli vidjeti što znači da Sjever gori, sada više ne samo da gori nego su Međimurje i Varaždin najgore regije u Europi, pa tamo i liječnici i političari traže da se nešto hitno poduzme, javlja RTL.

Na snazi su “kamilica mjere”, ljuti se Radimir Čačić koji traži zatvaranje kafića, a Stožer sada najavljuje ipak malo jače mjere, ali i dalje zapravo kamilicu, samo malo jaču. Kraće će raditi kafići, ograničit će broj okupljanja i to od ponedjeljka. Dotad živimo kao nitko u Europi, a upućeni kažu da blaže mjere od nas imaju samo Estonci. Po broju zaraženih smo vrlo, vrlo blizu Slovencima, koji već tjednima žive kao da je nuklearni rat.

Neslavna titula

Varaždinci i Međimurci drže neslavnu titulu, ondje je trenutačno najgora situacija u Europi jer se ljudi ne drže mjera. Idu u kafić bez maske, kažu građani. U Čakovcu su ostala četiri slobodna COVID kreveta, u varaždinskoj bolnici bi se već sutra djedovi i bake koji se bore za dah, mogli smještati u šatorima pred bolnicom. Liječnici ne shvaćaju kako ostali ne vide koliko su njihovi hodnici blizu prizorima iz Bergama.

“Mislim da je to jedan alarmantan podatak, jer imam osjećaj da se stalno bavimo liječenjem posljedica, a zapravo ne utječemo na uzrok”, rekao je Nenad Kudelić, ravnatelj Opće bolnice Varaždin.

Srića: ‘Mjere su zakazale’

Na razini države, u samo 48 sati imamo gotovo šest i pol tisuća zaraženih, pozitivno je više od 30 posto testiranih. Sustav je pred slomom. “Brojka hospitaliziranih, brojka ljudi koji su na respiratoru i, naravno, današnja rekordna brojka umrlih pacijenata upozorava da je situacija definitivno izmakla kontroli. Mjere su definitivno zakasnile”, poručio je pulmolog Saša Srića.

Na razini Europe, Hrvatska je po broju zaraženih dogurala do samog vrha – od većih zemalja samo su Austrija, Slovenija, Češka i Poljska ispred Hrvatske po broju zaraženih na sto tisuća stanovnika u 14 dana. U svim spomenutim zemljama na snazi su radikalne mjere, “lockdown” ili policijski satovi, Ljubljana već danima djeluje kao nakon apokalipse, puste su i metropole poput Pariza, Rima ili Londona. A u svima je situacija s korona brojkama bolja nego u Zagrebu, u kojem su kafići i terase i dalje puni, maske na otvorenom vrlo neobavezne, kazne za kršenje mjera rijetkost.

Čak i sam Krunoslav Capak priznaje. “U ovom trenutku liberalnije mjere od Hrvatske ima jedino Estonija, međutim kroz nekoliko dana to više neće biti tako”, izjavio je Krunoslav Capak, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Božinovićev apel na samodisciplinu

Iako stalno ponavljaju da slušaju struku, od Stožera do petka i dalje nije bilo dramatičnih upozorenja, kamoli naredbi ili zabrana. “I da je dopušteno da se okupi deset ljudi, ako tu ima širitelja virusa, dakle zaraženih osoba, ako se ne pridržavaju mjera, to isto može biti problem. Poanta svega je samodisciplina”, rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.

Šef Stožera ovo je izgovorio dan nakon što je za najmanje dvadeset puta premašen preporučeni broj ljudi u Koloni sjećanja, u kojoj mnogi nisu nosili masku niti marili za distancu. “Sve su to bile dobro osmišljene mjere. Sve drugo u smislu nekakvih zabrana i represije bi poslalo potpuno krivu sliku, to nam niti u jednom trenutku nije padalo na pamet”, izjavio je Božinović.

Isto se, kaže, odnosi i na sinoćnju šetnju Torcide splitskim ulicama. U takvoj situaciji tek se bruse nove mjere koje će se po svemu sudeći svesti na manji broj ljudi na okupljanjima, tipa 30 umjesto 50, kraće radno vrijeme kafića, vjerojatno do 10 umjesto do ponoći, što više rada od kuće i što više rada u smjenama, gdje god se može. No, epidemiolozi u Vladinu Znanstvenom savjetu kažu da je to sve kamilica.

“Mislim da bi trebali ići sa još restriktivnijim mjerama, a to bi značilo zatvaranje objekata gdje su sportske aktivnosti, klubova na tri do četiri tjedna, kao što i mnoge druge zemlje kako bi smanjili broj zaraženih”, poručio je Branko Kolarić, član Vladina Znanstvenog savjeta.

Ipak nove mjere

I onda je Stožer u petak ipak posegnuo za strožim mjerama.

“Kao što je najavljeno, prateći situaciju sa stopom rasta koja se u jednoj mjeri stabilizirala, zaključili smo da nismo ostvarili pad, a pad je bitan kako bi se rasteretio bolnički sustav. Već desetak dana najavljujemo da ako ne postignemo pad u ovom tjednu, da stožer će razmotriti nove mjere. Te mjere su danas dogovorene. To je prije svega ograničavanje okupljanja na 25 osoba, svadbenih svečanih na 15, na pogrebima može biti najviše 25, sućut se ne smije izražavati bliskim kontaktom. Privatne svečanosti su na 10 ograničene, sportska natjecanja bez gledatelja. Obustava rada ugostiteljskih objekata barova, noćnih klubova, casina…drugi ugostiteljski objekti rade do 22 a ne do 24.

Ograničenje radnog vremena ugostiteljskih objekata kojima nije obustavljen rad do 22 sata, obveza za sve ugostiteljske objekte kojima nije obustavljen rad da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem broju gostiju koji mogu biti u objektu sukladno preporukama HZJZ-a, obveza za sve prodavaonice i trgovine da na ulazu jasno istaknu obavijest o najvećem broju kupaca koji istovremeno mogu biti, sukladno preporukama HZJZ-a i strogo pridržavanje tih ograničenja. Obveza za sve prodavaonice, trgovine i trgovačke centre da za vrijeme očekivanog dolaska većeg broja kupaca, a to su sniženja, predblagdanske nabave, poduzmu dodatne mjere kako u prostorima ne bi boravio veći broj kupaca od dopuštenog. Uvodi se zabrana prodaje alkoholnih pića u vremenu od 22 sata do 6 sati. Za okupljanja koja nisu ograničena na 25 osoba, a to su profesionalni umjetnički programi, kino projekcije, vjerski obredi, sjednice predstavničkih tijela uvedena su dodatna ograničenja i broj prisutnih osoba ograničava se na veličinu prostora i za svaku osobu mora biti osigurano 4 četvorna metra površine uz pridržavanje mjere”, rekao je Božinović.

“Provedbu mjera kontrolirat će pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite, policijski službenici Državnog inspektorata i Stožera civilne zaštite, a mjere se primjenjuju od subote od ponoći od 22. studenoga, a trajat će do 15. prosinca 2020. godine.

Donosimo odluke na prijedlog županijskih Stožera te se mjere uvode za Varaždinsku, Osječko-baranjsku županiju i grad Daruvar. Što se tiče Varaždinske županije, izdvojio bih najvažnije mjere. To je zabrana održavanja svih javnih događanja i okupljanja na otvorenom na kojem je prisutno više od 20 osoba na jednom mjestu, zabrana okupljanja u zatvorenim prostorima, privremena obustava rad ugostiteljskih objekata uz izuzetak dostave hrane, obustava umjetničkih programa i sličnih manifestacija, privremena obustava sportskih natjecanja i treninga u sportovima u kojima dolazi do fizičkog kontakta. Odluke stupaju na snagu danas”, rekao je Božinović.

