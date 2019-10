KOCKAO SE S DVIJE ULTRA RIZIČNE PORUKE I USPIO: ‘Kolakušić je dokazao da je spreman ići ‘all in’, protestni birači to cijene’

Kolakušić je kandidat kojeg su protestni birači prepoznali i to na emotivnoj razini koja je kod mnogih ključna u donošenju odluke na biralištu

Mislav Kolakušić jedno je od najvećih iznenađenja ovih izbora. Dobio je mandat i ulazi u Europski parlament. K tome, nakon Ruže Tomašić, dobio je najviše preferencijalnih glasova, njih 68.882. Svoju je izbornu priču bazirao na društvenim mrežama, odnosno Facebooku, a o njegovoj kampanji i političkom stilu porazgovarali smo s Jerkom Trogrlićem, stručnjakom za odnose s javnošću.

Troglić smatra kako je Kolakušićev dobar rezultat iznenađenje samo za političke analitičare koji izborni proces promatraju isključivo kroz mainstream medije kojima se Kolakušić nije bavio. Jasno je kako glasovi ovog bivšeg suca dolaze iz baze protestnih birača. Ta baza, upozorava naš sugovornik, postoji već neko vrijeme. Dosad su ti birači glasali za Živi zid, Most, pa i Orah na izborima za Europski parlament 2014. godine.

Protestni birači su tu, ali najčešće ne izlaze na izbore. Sada je Kolakušić bio kandidat kojeg su takvi birači prepoznali i to na emotivnoj razini koja je bila ključna u donošenju odluke. Kolakušića vide kao vjerodostojnog kandidata koji je dosljedan u svom iskazivanju nezadovoljstva s današnjim stanjem države.

Autoritet suca koji se bori protiv korupcije

“Za razliku od Živog zida, Kolakušić ima autoritet suca trgovačkog suda koji već neko vrijeme dosljedno govori o borbi protiv korupcije, o problemima na Ustavnom sudu, o nepravednim zakonima, o trulim bankama… Dakle, šalje populističke i protestne poruke koje su prilično uobičajene za takav tip stranaka i pokreta. Kolakušićevo ciljanje na emocije birača je sasvim legitimno jer ne možete dobiti izbore ako na emotivnoj razini ne pogodite birača. Pobjede na izborima bez toga nema. Protestni birači odluku donose isključivo na taj način, ali i većina drugih čiji glas nije stranački ili ideološki predodređen”, kaže nam Trogrlić.

Kolakušićev stil komunikacije Trogrlić je okarakterizirao kao populistički jer “govori neke nerealne stvari poput gomilanja funkcija koje misli koncentrirati na sebe”. Isto tako, smatra da osoba Kolakušićeve inteligencije ne vjeruje potpuno u stvari koje govori, ali prije svega cilja na emocije koje njegove poruke pokreću.

‘Ostavkom je pokazao vjerodostojnost i snagu’

Stranica Mislava Kolakušića na Facebooku naziva “Građani za Mislava Kolakušića” broji 146.654 obožavatelja, a posebno je zanimljivo što je nekoliko tisuća lajkova na njegovim objavama sasvim uobičajeno. “Ovo će sada možda zvučati banalno, ali ljudi na fejsu paze kome će dati svoj lajk i čije će stavove podržati imenom i prezimenom. Za jednog Karla Resslera neće stisnuti lajk netko tko nije u HDZ-u. Mostovi Miro Bulj ili Sonja Čikotić su vrijedno i ustrajno komunicirali za vrijeme kampanje, ali Kolakušić daleko ispred njih. Već na Facebooku se vidjelo da ljudima nije problem stati svojim imenom i prezimenom iza Kolakušića. Možda to smiješno zvuči, ali lajkovi zbilja pokazuju da nekoga podržavate”, objašnjava Trogrlić.

Nakon Kolakušićeve ostavke na mjestu suca Trgovačkog suda, dakle napuštanja dobro plaćenog posla u trenutku kada mu ankete nisu davale mandat, birači su njegovu kandidaturu prepoznali kao iskrenu i vjerodostojnu. “Glavni dokaz Kolakušićeve vjerodostojnosti je ostavka na mjesto suca na Trgovačkom sudu. Tim činom je pokazao i snagu, za razliku od primjerice Mosta sa svojim ‘bianco zadužnicama’ i govorom o tome da će oni ‘nekad nešto’ učiniti. On je prije izbora rekao dvije stvari koje su jako zazvonile. Prva je da će dati ostavku, a druga stvar koju je izjavio jest da više u politici i bilo kakvim izborima ne bi trebao sudjelovati nitko tko nije prešao izborni prag, što bi se trebalo odnositi i na njega”, kaže Trogrlić.

To što je praktički stavio sve “na kocku”, dakle i posao i političku karijeru, smatra Trogrlić, čini Kolakušića vjerodostojnim. “On je praktički rekao da više neće na izbore ako ne prođe izborni prag. Jesu li to spremni reći oni koji već nekoliko puta nisu prošli izborni prag ili ovi koji su sada ostali na jedan, dva ili tri posto? To je ono što protestni birači cijene i time je Mislav Kolakušić dokazao vjerodostojnost onih poruka koje su ponekad na vrlo tankom ledu. On je spreman ići ‘all in'”.

