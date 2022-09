Tijkom turističke sezone i policija je imala pune ruke posla u ispisivanju kazni zbog prekoračenja brzine. Tako su u srpnju i kolovozu zabilježili gotovo 40 tisuća prekršaja.

Hrvatski državljani su bili skloniji jačem stiskanju papučice gasa sa gotovo 24 tisuće prekršaja dok su stranci zaradili 15 tisuća kazni za 15 065 prekršaja, piše RTL.

One najekstremnije prekršitelje, koji vole potegnuti i preko 200 kilometara na sat, uskoro će na autocestama hvatati novi policijski presretači, takozvane Kobre. Nove kobre mogu juriti između 250 do 300 kilometara na sat, a dolazi ih 20. Od 0 do 100 kilometara na sat mogu doći u šest sekundi, a cijena im je između 10 milijuna kuna. No, nove će se kobre malo razlikovati od starih, koje su već bile itekako jake.

Automatski učitavaju registracije

"Imat će ugrađene uređaje za nadzor brezine kretanja, a određeni broj imati će i ANPR sustav, pomoći kojeg se automatski učitavaju registarske pločice. Do sada smo imali mobilne, imati će i prednju i zadnju kameru i automatski će provjeravati sve registarske pločice s kojima se taj automobil mimoiđe", rekao je zapovjednik Kobri Josip Medved.

Posao je to rizičan i adrenalinski. Medved je rekao da se njihovi službenici svakodnevno susreću s vozačima koji jure preko 250 kilometara na sat.

"Bilo je raznih situacija bježanja. Mogu istaknuti jednu situaciju koja se dogodila nedavno. Jedan se vozač u blizini Jastrebarskog s neregistriranim autom i skrivenim tablicama nije htio zaustaviti policajcima. Bježao je s probušenom gumom, odbio se zaustaviti, prolazio kroz crveno, na području grada naši su ga djelatnici zaustavili i otišao je u istražni zatvor na mjesec dana", ispričao je Medved.