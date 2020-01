KOBNE KOLINDINE POGREŠKE: ‘Vezala se za Bandića koji joj, umjesto glasova, donosi samo štetu. A nastup u Osijeku? To se ne zaboravlja’

Đurđica Klancira smatra da je Kolindi Grabar-Kitarović u prvom krugu predsjedničkih izbora naštetilo druženje s Milanom Bandićem

Kolumnistica Net.hr-a, Đurđica Klancir, gostojući u N1 Studiju uživo, rekla je da aktualna predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović nije dobro prošla u gradu Zagrebu u prvom krugu predsjedničkih izbora jer joj je naštetilo druženje sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ali i nastup u Osijeku.

“Njezin nastup i držanje u gradu Zagrebu, jedna od najvećih pogreški bila je to veliko vezivanje uz Milana Bandića. Intenzivno je s njim oblilazila teren, primala ga uredu predsjednika, da ne velimo o uvodu s tortom i pjevanjem na rođendanu. Gradonačelnik je opterećen optužnicama i gotovo svakondevno se nalazi u nekom od skandala. Što se tiče Zagrepčana, evidentno je da on više nije toliko popularan koliko su to HDZ i Grabar-Kitarović mislili kad se oslanjala na njegovu podršku u Zagrebu”, rekla je Klancir.

Jedno drugom škode

Klancir je dodala kako joj je druga velika pogreška bio nastup u Osijeku, što se ne može zaboraviti ni u drugom krugu. Grabar-Kitarović će danas posjetiti istok Zagreba, pa kolumnistica Net.hr-a smatra da će biti zanimljivo vidjeti hoće li u Sesvetama biti u pratnji Bandića.

“Mislim da su svi zaključili da je on njoj škodio, zapravo da oni jedno drugome škode jer pokazuju trgovinu HDZ-a, Grabar-Kitarović i Bandića, spregu s pravosuđem i sklonost mutnim dealovima”, istaknula je te rekla da da se, nakon intenzivnog druženja s Bandićem, u drugom krugu ne može samo tako ograditi od njega.

“Bilo bi nemoguće, ako ste se u prvom krugu intenzivno družili i isticali ga kao prijatelja. Našla se u situaciji u kojoj joj ne preostaje drugo nego da pokuša opravdati odnos. To mnogo govori o njoj i kakva bi bila predsjednica u drugom mandatu. Sama si je natovarila teret s kojim se sad batrga i pokušava ga opravdati ili marginalizirati. Bandić je obećao HDZ-u i Grabar-Kitarović donijeti masu glasača u Zagrebu. Pokazalo se u prvom krugu da on to ne može”, rekla je Klancir.

Milanović nije bez mana

Iako smatra da je Zoran Milanović u prednosti pred Grabar-Kitarović, tvrdi da ni on nije bez mana. “Milanović je u prednosti. Ima snagu političara, za njega se može reći da je državnik, ali ima jako puno mana. Ne može pokazati empatiju, nastupa na način da on zna, nedostaje mu sposobnost da diskretno pokazuje svoje znanje.”

