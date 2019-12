KOBNA ŠKORINA POGREŠKA: Tek će popis donatora i rasplet u HDZ-u objasniti zašto se odlučio za strategiju koja djeluje nerazumno

Rezervni kandidat HDZ-a zatvorio se u bazen ekstremno desno orijentiranih birača i vlastitu bitku za Pantovčak sveo na bitku za HDZ i Tuđmanovo nasljeđe

Ukucate li ovih dana imena aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović i izazivača Zorana Milanovića i Mislava Kolakušića u internetski pretraživač, na prvom mjestu iskočit će vam rezultat pretrage za – Miroslava Škoru. Riječ je, naravno, o plaćenom oglasu koji cilja na sve. I ni na kog posebno. U svijetu virtualnih oglasa Škoro je nastavio s pokušajima osvajanja birača raznorodnih političkih orijentacija, ali u realnom se ograničio samo na ekstremno desne, konzervativne birače.

Na virtualno oglašavanje Miroslav Škoro troši mnogo, ali ne štedi ni na plakatima ni na troškovima organizacije predizbornih skupova. Čini se kako u plaćenu promociju ulaže više od kandidata dviju najvećih stranaka zajedno, pa iako je riječ o imućnom kandidatu, čini se kako je osvojio podršku moćnih, ali zasad javnosti nepoznatih financijera.

I dok se izborna kampanja formalne kandidatkinje HDZ-a Grabar Kitarović zahavljujući nekontroliranom kolindiranju pretvara u pravu katastrofu, a ankete pokazuju rast neformalnog kandidata HDZ-a Škore, deset dana prije izbora stvara se dojam kako cijela Hrvatska na predstojećim predsjedničkim izborima zapravo bira između dvoje kandidata vladajuće stranke, odnosno desnice. Da, moć i novac čine svoje, ali to je naprosto pogrešno i služi, prije svega, obeshrabrivanju birača koji nijednom od tih dvoje ne bi dalo glas.

Kako motivirati one koji ne glasaju

Desnicu, kako pokazuju parlamentarni izbori, podržava oko 35-40 posto birača od čega otprilike 25-30 posto drži HDZ, a ostatak njihovi otpadnici, odnosno mali rezervni HDZ-ovi poput Mosta ili Suverenista. Dakle, 60-65 posto birača podržava neke druge političke opcije. Odbijemo li od tih brojki standardne birače ljevice, još uvijek ostaje više od trećine svih hrvatskih birača koji se uporno njišu na političkom klatnu i zapravo odlučuju o izbornim pobjedama ili porazima. Čak i kad odluče ne izići na glasanje.

Strategija desnice u prvom krugu ovogodišnjih predsjedničkih izbora usmjerena je upravo na to: motivirati sve one koji ih ne podržavaju da na izborni dan ostanu doma. I to je zajednički interes Kolinde Grabar Kitarović i Miroslava Škore, odnosno HDZ-a kojem je glavni hit ove sezone „jedna duša, a nas dvoje“.

Kako će se s tim nositi drugi predsjednički kandidati i jesu li u stanju motivirati glasače na odaziv izbornom zovu tek ćemo vidjeti, ali trebali bi imati u vidu kako im je baš Škoro strateškom pogreškom povećao šanse za uspjeh.

A strateška pogreška Miroslava Škore bila je da se zatvori u bazen ekstremno desno orijentiranih birača i, na koncu, vlastitu bitku za Pantovčak svede na bitku za HDZ i Tuđmanovo naslijeđe. Kad je krenuo u (pred)izbornu utrku činilo se kako će pokušati pridobiti birače svih političkih orijentacija, prvenstveno one nezadovoljne stanjem u zemlji, HDZ-om, ali i SDP-om.

Kandidat ljute desnice

Bio je slatkorječiv, umjeren, duhovit, nije se petljao previše u ideološka pitanja, trudio se šarmirati javnost i ostaviti dojam kako može osvojiti simpatije najšireg kruga glasača. I onda je odjednom odlučio biti kandidat ljute, ekstremne i konzervativne desnice, premda do ove izborne kampanje nije izražavao osobito radikalno desne političke stavove. Štoviše, na političkom putu Škoro se tijekom 30-ak godina klatio lijevo-desno, uglavnom se zadržavao na desnom centru. Činilo se kako će odabrati centrističku strategiju koja je Stipu Mesića u dva navrata okitila predsjedničkom lentom, ali je ipak odabrao otklatiti se desno-desnije.

Zašto se odlučio na strategiju ograničavanja dosega na konzervativne birače i ekstremnu desnicu koja je glasna i medijski moćna, ali na nacionalnoj razini (osim ako je u HDZ-u) zapravo nerelevantna, možda će, kad sve ovo prođe, objasniti popis donatora Škorine kampanje i kadrovski rasplet u vladajućoj stranci. Ali, time je vjerojatno propustio priliku osvajanja titule predsjednika možda već i u prvom krugu jer je mogao izmanipulirati presudan broj birača samo da se nije tako jasno svrstao i okružio dojučerašnjom dvorskom kamarilom Kolinde Grabar Kitarović.

Tako smo na koncu umjesto Miroslava Škore kao relativno zabavnog, ali opasnog političkog konvertita, koji može osvojiti mase, dobili tek ponešto drukčije zapakiranu inačicu aktualne predsjednice, ukratko, Školindu.