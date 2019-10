KOALICIJSKI PARTNERI SE MORAJU USUGLASITI OKO PROSVJETARA: HDZ I HNS imaju još 20 dana za dogovor o plaćama

Kompenzacijska mjera koju HNS predlaže značila bi da se učiteljima na ime povećanja koeficijenata na godišnjoj razini isplati dodatnih 150 milijuna kuna te da ta mjera bude na snazi u prijelaznom razdoblju, dok se ne provede usklađivanje koeficijenata u svim službama što je najavio premijer Andrej Plenković

HDZ-u i HNS-u ostala su još dva i pol tjedna da se pokušaju dogovoriti i usuglasiti stavove oko koeficjenata i plaća učitelja i profesora, piše u nedjelju Jutarnji list, podsjećajući da je 15. studenoga krajnji zakonski rok u kojemu Vlada mora Saboru uputiti prijedlog proračuna.

Sve do do toga datuma je moguće očekivati zauzimanje zajedničkog stava u odnosu na koeficijente i plaće profesora, navodi dnevnik. Na pitanje Jutarnjeg lista hoće li biti razgovora o najnovijem prijedlogu koji je HNS stavio na stol, a to je da se u proračun za iduću godinu ugrade kompenzacijske mjere za prosvjetare, u Vladi su odgovorili da će se nastaviti razgovori unutar Vlade i s koalicijskim partnerima.

UČENIK OBJASNIO ZAŠTO PODRŽAVA ŠTRAJK PROFESORA: ‘Sramota je da imaju plaću koliku mi možemo imati već sa srednjom školom’

Kompenzacijska mjera HNS-a

Istodobno su, međutim, skrenuli pažnju na izjavu ministra unutarnjih poslova i potpredsjednika Vlade Davora Božinovića koji je HNS-u poručio da se “grdno vara onaj tko misli da može HDZ ucjenjivati, te da je HDZ spreman izaći na izbore”. Plaće će temeljem rasta osnovice i poreznih rasterećenja rasti preko 20 posto u našem mandatu, a izradi proračuna pristupamo odgovorno, vodeći računa o stabilnosti javnih financija i nastavku gospodarskog rasta na zdravim osnovama, poručili su iz Vlade uz napomenu da će se nastaviti razgovori.

Kompenzacijska mjera koju HNS predlaže značila bi da se učiteljima na ime povećanja koeficijenata na godišnjoj razini isplati dodatnih 150 milijuna kuna te da ta mjera bude na snazi u prijelaznom razdoblju, dok se ne provede usklađivanje koeficijenata u svim službama što je najavio premijer Andrej Plenković, navodi dnevnik. U HDZ-u za sada nema službenog stava prema najnovijem HNS-ovom prijedlogu s kojim bi se išlo na ruku učiteljima i profesorima, ali se ipak ne bi do kraja ispunili zahtjevi zbog kojih su stupili u štrajk.

“Kompenzacijske mjere uopće nisu dogovorene, a nije ni sigurno hoćemo li o njima razgovarati. Plaće učitelja uopće nisu tako loše kao što se to prikazuje”, kaže Jutarnjem listu osoba iz vrha HDZ-a.

DIVJAK PROZVALA SVE AKTERE ŠTRAJKA UČITELJA: ‘Izađite više iz tih svojih interesnih i stranačkih rovova i nađite kompromis’