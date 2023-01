Ana Knežević iz Udruge Potrošač komentirala je povećanje cijena trgovaca i ugostitelja s prelaskom kune na euro.

"Mi smo cijelo vrijeme upozoravali na moguće probleme kod uvođenja eura, bilo ih je i u drugim zemljama, čudno bi bilo da ih nema i ovdje. A sad smo svi iznenađeni. Sve se bombastično najavljuje i onda se polako istopi. Potrošačima se neće ništa promijeniti ako ti koji su platili kazne, neće vratiti cijene na iznose prije povećanja. Od kazne potrošač nema ništa ako plaća višu cijenu proizvoda", rekla je Knežević za N1.

'Greška je napravljena u startu kada je rađen Zakon o uvođenju eura'

Knežević navodi da su već kod prvog ograničavanja cijena u rujnu rekli da je premalo uključenih proizvoda i da se lista treba proširiti.

"Ako opet krene huknjava trgovaca neka oni između sebe rješavaju stvari. Vlada ima elemenata za to riješiti. Greška je bila u startu kad je rađen nacrt Zakona o uvođenju eura. Nisu bile predviđene prekršajne odredbe i bilo kakve kazne. Točno je naznačeno da cijene uvođenjem eura ne smiju povećavati i da potrošači ne smiju biti financijski oštećeni. Tad je to trebalo biti okarakterizirano kao prekršaj i Vlada je trebala naglasiti da će svi oni koji to naprave biti kažnjeni."

Navodi kako su crne liste prepuštene udruzi na volju jer oni nemaju obvezu.

"Objavit ćemo nešto ako za nešto budemo imali sto posto dokaze da je to tako, mi nismo ni radili popise nakon Nove godine, mi to radimo 15. u mjesecu. To je mogao napraviti i Državni inspektorat i na licu mjesta ih kazniti. Ta akcija nije bila pripremljena u startu. Ipak je druga težina kad Vlada i ministarstvo nešto kažu i kad kažu udruge. Mi moramo objavljivati svoje liste za prethodni mjesec do 15. u mjesecu, a tad Ministarstvo gospodarstva objavljuje zbirnu listu, ali kod nas nema drastičnih povećanja koja moramo objaviti", kaže Knežević.

'Trgovci nakon 1. 1. nisu htjeli uzimati kune'

Isto tako, navodi da od kolovoza Udruga potrošača stalno prati iste artikle kod istog trgovca i davatelja usluge. Napominje kako znaju da oni prate i da nije realno da imaju što za prijaviti.

"Da smo mogli birati trgovca i vrijeme, to bi bilo drugačije. Puno nam je ljudi javilo nakon da nakon Nove godine trgovci ljudima nisu htjeli uzeti kune", rekla je pa dodala: "Inflacija je u cijelom svijetu. Vlada je stalno govorila da nitko zbog uvođenja eura nema dodatne troškove i da se neće povećavati cijene i na to je trebalo baciti poantu. Nije za očekivati da u Hrvatskoj neće biti problema, imajući na umu da su Austrija ili Italija puno uređeniji sustavi. Onda je poprilično neodgovorno govoriti da će biti neznatno povećanje cijena kavice koja sad košta dva eura."

'Kava nije smjela doći na dva eura'

Knežević kaže da osim cijena koje su ograničene Vladinom odlukom, sve drugo stalno poskupljuje.

"Ovdje je sporno samo ono što je do 31.12. imalo jednu cijenu, a sad ima drugu. Kava nije smjela doći na dva eura, ali baza je razlika u cijeni 31.12. i 2.1. Visoke cijene ulja na početku prošle godine nisu bile objašnjene, to je očito bio lov u mutnom i skakanje cijene s 9 na 22 kune. Proizvođači kažu jedno, trgovci drugo, ali zato je tu Vlada da nitko u tom lancu ne bude zakinut. No, potrošači ne mogu živjeti s tom razinom cijena. Morat će kupovati samo ono najosnovnije. Kad budemo dobivali plaće i mirovine u eurima i kad ćemo plaćati u eurima zapravo ćemo vidjeti koliko smo jadni", kazala je i još za kraj dodala:

"Potrošači su regulatori tržišta, ako oni nešto kupuju onda badava ponuda. Neka sami naprave crnu listu. Prijave će imati svrhu ako se cijene vrate na staro. Oni koji isu vratili cijene na staro nije im se ništa dogodilo, ne može se Vlada uzdati u nečiju dobru volju. Nije normalno da hrvatski umirovljenik koji ima mirovinu od 360 eura i austrijski koji ima dvije tisuće da isto plaćaju Ariel."