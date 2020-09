Afera Janaf iznjedrila je mnogo više od podmićivanja, trgovine utjecajem i milijunskih malverzacija

Kada je prije 10 dana snimljen kako stiže u USKOK na ispitivanje, privedeni predsjednik Uprave Janafa Dragan Kovačević našao se usred naizgled još jedne tipične hrvatske afere. Trgovina utjecajem, namještanje natječaja, podmićivanja, milijuni u gotovini. Međutim, nismo trebali drugo pričekati da ova afera postane izvor skandala. Od uhićenja upletenih gradonačelnika ljevice i desnice, “Kluba”‘ koji to navodno nije i uvaženih gostiju, do eskort dama, curenja informacija, bacanja mobitela u Savu i skrivanja novca u garaži pa sve do najžešćeg sukoba predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, javlja RTL.

Podsjetimo, u velikoj akciji policije i USKOK-a privedeno je 13 osoba. U središtu se našao Krešo Petek, osnivač Elektrocentra Petek, kojeg USKOK sumnjiči da je čelniku Janafa Draganu Kovačeviću dao gotovo dva milijuna kuna. SDP-ov gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić navodno je primio 100 tisuća kuna mita dok HDZ-ov gradonačelnik Velike Gorice Dražen Barišić od Peteka nije dobio mito, ali je navodno namještao javni natječaj.

Mjesecima pod mjerama

Kovačević je bio 10 mjeseci pod mjerama praćenja pa tako i na Martinje prošle godine kada se dogodila navodna primopredaja novca, a sve se to odvijalo u Slovenskoj 9. Na toj je adresi prijavljeno 10 tvrtki i udruga od kojih se njih šest može dovesti u direktnu vezu s Kovačevićem, ali ništa nije privuklo pozornost kao ovaj prostor u kojem je nekada bio Centar za film i kulturu, a sada “Klub” u koji takozvana politička i društvena elita rado zalazi pa je tamo tog dana bio i Jakov Kitarović, suprug tada aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Predsjednik Milanović se pita zašto policija nije odmah upala: “Ako je zaista policija pratila nekoga tko nosi dva milijuna ili 200.000 nekome da mu da mito, pa hapsiš ih istog trena i priča je gotova. Koga su čekali uhvatiti, američkog predsjednika?”

I nije to jedina nepoznanica. Dok ga je USKOK pratio, Kovačević je reizabran za šefa uprave Janafa pa se postavilo pitanje je li to premijer trebao znati? “Policija, DORH, sud. Točka. Ako je nešto tajno, onda to nije javno. Onda za to ne zna nitko osim ljudi koji se time bave pa ni predsjednik Vlade”, istaknuo je on.

Sve je znao kao premijer

Milanović misli drugačije: “Hoćete da ponavljam – bio sam premijer i znam sve. Je li ministar unutarnjih poslova obavijestio premijera o svemu što se događa za Martinje?”

Sutradan je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u studiju RTL-a odgovorio: “Za istragu oko afere Janaf doznao sam onu noć kad me je glavni ravnatelj obavijestio da je došlo do uhićenja, da je privedeno kraju kriminalističko istraživanje”.

Slično je poručio i bivši Milanovićev ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić: “Kad je to moguće, znači na završetku kriminalističkog istraživanja”. “Gospodin Ostojić ne govori uopće točne stvari, ne znam zašto to radi, to što je rekao nije točno. Informirao me, i to ne samo on o svim važnim stvarima”, ustvrdio je Milanović.

Različiti pogledi na vođenje države

Polemika o pravosuđu prerasla je ubrzo u osobni obračun i pokazalo se da predsjednik države i vlade imaju sasvim različite poglede na vođenje države. Ima nešto i u famoznom klubu u Slovenskoj, nema koga tamo nije bilo. Od trojice ministara do šefa vojske, predsjednika zagrebačkog Županijskog suda i bivšeg predsjednika Republike, ali i aktualnoga, i to u vrijeme karantene.

Predsjednikov stav podržali su njegovi prethodnici, ali premijer ne pristaje da USKOK postane tema za Pantovčak i Banske dvore: “Vrlo bitno u ovoj cijeloj priči je čuđenje predsjednika, čuđenje bivših predsjednika, koji se čude da Vlada, DORH, Uskok i policija postupaju po zakonu jer vi shvaćate da je to najvažnija tema ovoga svega, najvažnija tema ovoga svega je trodioba vlasti”.

Kada treba znati, tko treba znati, koliko treba znati. Ne zna se ni kad ni hoće li o svemu predsjednik i premijer razgovarati, a još manje javnost saznati kako stvarno funkcioniraju politika i pravosuđe.

