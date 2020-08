KLUBOVI U ZADRU DOSKOČILI MJERAMA, SMISLILI SU GDJE ĆE PREBACITI PARTIJE: ‘Moramo raditi, održati brend i zaraditi. Država nam ne pomaže’

Zbog pandemije i strogih epidemioloških pravila koji im je donio minus u poslovanju, neki klubovi su morali staviti ključ u bravu, no dva zadarska kluba odlučila su za sljedeći vikend unajmiti izletničke brodove koji će ploviti zadarskim arhipelagom te biti nekom vrstom plutajućeg kluba na moru

Noćni klubovi i barovi od prošlog tjedna u Hrvatskoj rade samo do ponoći, bila je to odluka Nacionalnog stožera civilne zaštite. Međutim, Hrvati dovitljivi kakvi jesu, pronašli su i tu “sivu zonu” jer im nitko nije rekao da tulumarenje s kopna ne smiju prebaciti na more.

Upravo toga su se dosjetili vlasnici klubova u Zadru jer su oni zaradu i party iz noćnih klubova preselili na party brodove. Zbog pandemije i strogih epidemioloških pravila koji im je donio minus u poslovanju, neki klubovi su morali staviti ključ u bravu, no dva zadarska kluba odlučila su za sljedeći vikend unajmiti izletničke brodove koji će ploviti zadarskim arhipelagom te biti nekom vrstom plutajućeg kluba na moru, piše Zadarski.hr.

“Treba zaustaviti koronavirus radi svih ljudi, ali u svim mjerama koje su bile donesen i koje su na snazi, najzlostavljanija grupa ljudi su bili ugostitelji koji pokušavaju nešto napraviti i raditi. U klubu ne možemo raditi i onda smo napravili partnerstvo s brodom. Radit ćemo izlete za naše klijente i goste. Nema to veze s noćnim klubom, već i mi trebamo nešto zaraditi. Na ovaj način ćemo iskoristiti svoj brend da privučemo ljude. Nažalost, nećemo to iskoristi da privučemo veliki broj ljudi, iako bi realno mogli. Na brodu ćemo imati maksimalno 150 ljudi. Pridržavat ćemo se svih propisanih epidemioloških mjera, napravit ćemo popis svih putnika, na ulazu u brod će im se mjeriti temperatura, baš kao što im se mjeri na ulazu u klub, stolovi će biti na propisanom razmaku, a u ponoć ćemo završiti jer su nas tako iz stožera obavijestili. Događaj je prijavljen prijavljen Civilnoj zaštiti kao okupljanje ljudi”, govori za Zadarski.hr Pjerino Bebić, suvlasnik kluba “Opera” u Zadru.

‘Dajte nam da zaradimo’

“Napravili smo sve da nam nitko ne može ništa prigovoriti. Mi u ograničenim mogućnostima moramo raditi i sada gledamo da ne napravimo nikakvu štetu, a zarada nije velika. Moramo održavati brend, a nadamo se da ćemo uspjeti pokriti sve troškove. Noćni izleti zadarskim arhipelagom izleti održavaju u četvrtak petak i subotu, a hoće li se održavati i u nadolazećim vikendima ovisi sve o tome kakve će odluke Nacionalni stožer donijeti u ponedjeljak.

Ne želim aludirati na ništa i na nikoga, ali gledao sam snimke iz kafića po Austriji i Njemačkoj, bio sam i na sinjskoj alci gdje su se ljudi zabavljali i nikome se ništa nije dogodilo, a ne znam zašto mi ne možemo sukladno mogućnostima i preporukama raditi. I u našem klubu se mjeri temperatura, svi zaposlenici rade s maskama, potrošili smo litre i litre dezinficijensa. U klub koji prima 700 ljudi, mi zbog svih izrečenih mjera pustimo samo 200. U takvoj matematici nema zarade, a morate imati isti broj zaposlenika. Prilagodili smo se u potpunosti svemu što je propisano, ali dajte nam da zaradimo. Crna zima nam ide”, zaključio je suvlasnik zadarskog kluba.

‘Moramo podmiriti plaće i najmove, pomoći od države nema’

No, “Opera” nije jedina koja će nuditi tulumarenje na brodu jer se istog dosjetio i popularni zadarski klub “Hype”. Oni su za petak isplanirali zabavnu turu arhipelagom.

“Mi moramo raditi jer drugačije opstati ne možemo, ali radit ćemo sve u skladu s propisanim epidemiološkim mjerama. Baš kao što smo posljednje vrijeme u klubu radili tako ćemo i na brodu, mjeriti temperaturu svim posjetiteljima, dijelit ćemo maske i rukavice, napraviti popis svih onih koji dolaze, držati razmak među stolovima, a sve se odvija na otvorenom dijelu broda. Najmovi, plaće i režije se moraju podmiriti, a pomoći od države nema”, rekli su za Zadarski.hr iz “Hypea!.

Novinari su provjerili govore li vlasnici zadarskih klubova istinu kada kažu da su ove događaje prijavili, a potvrdu da je to uistinu tako dobili su od Šime Vickovića, načelnika Stožera Zadarske županije.

