Hrvatski je sabor od četvrtka bogatiji za još jedan klub zastupnika. Naime, Miroslav Škoro, Milan Vrkljan i Ružica Vukovac, sve bivši članovi Domovinskog pokreta, formirali su klub nazvan "Za pravednu Hrvatsku", piše N1.

“Zadovoljan sam. Malo sam spavao, jer sam uzbuđen što se stvari pomalo poslaguju onako kako sam ih vidio. Tri godine svog života potrošio sam na okupljanje tzv. hrvatske desnice, to su od mene tražili gotovo svi. Očekivali su da postanem kapetan broda koji će skinuti HDZ s vlasti i dovesti desnicu u poziciju da HDZ bez nje ne može napraviti vlast. Ja sam to naivno prihvatio i to je moja krivica. Govorilo se da neću uspjeti ako ne okupim desnicu.

Dogodilo se da danas stojim pred vama, a je li desnica okupljena na zajedničkom brodu? Nije. Kapetan takvog broda je nemoguće biti, jer ne postoji način da desnica zajednički zaplovi. Na brodu desnice svi su kapetani, nitko nije spreman biti časnik, a kamoli mornar. Priča se o zajedništvu, ali nemoguće ga je postići. Dok se ne bude u stanju popustiti barem malo, zajedništva biti neće. To je tako jer oni koji zakulisno odlučuju, ni meni ni prethodnicima nisu predvidjeli ulogu kapetana nego zastave koja leprša na jarbolu", rekao je Škoro na konferenciji za medije u Saboru.

Dodao je kako je lider takozvane hrvatske desnice, koja kliče predsjedniku Zoranu Milanoviću, postao jedini osvjedočeni ljevičar. "Nismo danas ovdje da okupimo desnicu jer od toga nema ništa. Ovdje smo da se oslobodimo procesa koji uništava našu zemlju duže od 30 godina", poručio je Škoro.