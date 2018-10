HVALITE ME USTA MOJA: Bačić tvrdi da je Vlada na bravurozan način sačuvala hrvatsko gospodarstvo

U Saboru se raspravljalo o knjizi bivše potpredsjednice Vlade, Martine Dalić

Klub zastupnika HDZ-a opetovao je u utorak, u raspravi o oporbenom prijedlogu da se osnuje novo istražno povjerenstvo za Agrokor, kako je lex Agrokor bio besprijekorna reakcija Vlade na prijetnju urušavanje tvrtke koja je predstavljala 11 posto BDP-a, te kako je Vlada na bravurozan način sačuvala hrvatsko gospodarstvo.

‘Smeta vam onih 1%’

To su potvrdili i Ustavni sud i Visoki trgovački sud te sudovi u Londonu i Švicarskoj, naglasio je Branko Bačić, ističuči kako je restrukturiranje Agrokora jedno od najvećih u Europi, a Vlada je pokazala da se može nositi s tim.

“Oni o čijim je novcima bilo riječ, a to su vjerovnici, ni u jednom trenutku nisu dovodili u pitanje kako se troši njihov novac, a vama smeta što je jedan posto otišlo onima koji su spasili 60 tisuća radnih mjesta, male dobavljače i OPG-ove“, poručio je Bačić oporbi, istaknuvši da su najviše oštećene banke i financijske institucije koje nikada neće naplatiti 2,2 milijarde kuna.

Ostavka je najveća žrtva

“Vlada je na bravurozan način sačuvala hrvatsko gospodarstvo. No, kroz aferu Hotmail bačena je sjena na taj postupak i mi smo to u Klubu zastupnika HDZ-a govorili. Žao mi je što se to dogodilo. Zbog toga je ostavku dao izvanredni povjerenik, a najveću žrtvu koju može podnijeti političar je ostavka i potpredsjednica Vlade Martina Dalić ju je dala, a predsjednik prihvatio. Zbog toga što je ta činjenica da je u određenom trenutku od strane izvanrednog povjerenika izabrani glavni savjetnik odabrao za podizvođača tvrtku u kojoj je povjerenik prije radio, bila sjena na ovaj postupak. I od toga ne bježimo“, istaknuo je Bačić. Najavio je da HDZ neće podržati osnivanje istražnog povjerenstva.

O svrhovitosti tog postupka pita se i Stjepan Čuraj (HNS). Koji bi bio cilj toga, daljnja politička nadmudrivanja, skidanje odgovornosti predlagatelja (Mosta), HNS u tome neće sudjelovati, poručio je Čuraj.

Dalić ministrica znanosti?

Oporba ima drugačije viđenje, a njeni predstavnici redom su apostrofirali predstavljanje knjige Martine Dalić “Agrokor – slom ortačkog kapitalozma”. Bez presedana smo jučer bili sudionici najveće rehabilitacije u povijesti novije hrvatske države, čemu sve to služi, zapitala se Anka Mrak Taritaš (Glas).

Navodeći kako se mogao vidjeti žal što je Dalić morala otići, ustvrdila je kako se može očekivati njen povratak, samo je pitanje na koje mjesto. Ne bih se čudila da uskoro iz Bandićeva Kluba dođe prijedog da Dalić, s obzirom na spisateljske sposobnosti, bude minisitrica znanosti i obrazovanja, rekla je Mrak Taritaš. Dodala je kako predalže “i da Sabor proglasi novi praznik, Dan ortačkog kapitalizma, 29. listopada u spomen na dan objave njene knjige”.

27 godina stagnacije

Promociju knjige Martine Dalić SDP-ov zastupnik Davor Bernardić naziva “sponzoriranim peglanjem imidža bivše potpredsjednice Vlade, danas spisateljice”. Tvrdi kako je grupa Borg jučer pokušala legalizirati svoj status u javnosti podijelivši knjigu u 45 tisuća primjeraka.

“Javnost to vidi, građani to znaju. Ta proslava grupe Borg koštala je hrvatsku 27 godina stagnacije. Imali smo priliku vidjeti različitu plejadu likova, od onih koji su sudjelovali u kriminalnoj pretvorbi i privatizaciji do onih koji su bili direktno uključeni u proces izvlačenja novca iz Agrokora”, rekao je Bernardić, naglašavajući kako su se oni obogatili, a radnice i dalje rade za 2900 kuna. To je tužna istina o restrukturiranju Agrokora, zaključio je.

Agrokor i Todorić djeca su HDZ-a

“Jučer je oskvrnuta NSB, tamo je došlo do orgijanja svih koji hoće rastočiti ovo društvo i državu”, ustvrdio je Ivan Vilibor Sinčić (ŽZ). Zapitao se tko su najveći ortaci zadnjih godina, pa mašući knjigom Dalićeve ustvrdio “evo ih tu su”. Naslov koji govori protiv oratčkog kapitalizma, a u pozadini su najveći ortaci, rekao je naglašavajući kako je Agrokor i Ivica Todorić dijete HDZ-a. Izrazio je nezadovoljstvo što DORH nije reagirao na prijave Živog zida.

Zašto su isti ljudi potajno pisali zakon, potom izabrani za savjetnike, pa dobili potdkonzultantske poslove, DORH na naše prijave kaže da nema argumenata da između tih skupina postoje poveznice, rekao je pitajući se zašto su ih, ako je sve bilo u redu, premijer i predsjednica pozivali da vrate novac. Upravo je Andrej Plenković glavni ortak, uhvaćen je u laži više puta, u netransparentnosti, ustvrdio je Sinčić, zaključivši da obračun s ortačkim kapitalizmom neće biti moguć dok nam je politički sustav kakav je.

HSS će podržati osnivanje povjerenstva, jer ga, kao i sve građane, zanima istina, rekao je Davor Vlaović, koji tvrdi da istina nije svima bila motiv za donošenje lex Agrokor. Tek nakon pritiska međunarodnih institucija, javnosti, oporbe, krenulo se u u rješavanje slučaja Agrokor, ustvrdio je.