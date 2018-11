KLOVIĆEVI DVORI ZA ADVENT PRIPREMILI 22 KONCERTA: Zagrepčani će po prvi puta gledati slijetanje Djeda Božićnjaka

Kao poseban doživljaj kroz proširenu stvarnost najavljuje se nesvakidašnji dolazak Djeda Božićnjaka na plato Gradec, ukrašen s više od sto tisuća lampica

Uz izložbenu, filmsku, zabavnu i gastronomsku ponudu zagrebačka Galerija Klovićevi dvori pripremila je za ovogodišnji Advent čak 22 koncerta koji će se održavati tijekom prosinca.

Glazbeni program već u petak, 30. studenog otvara nastup grupe Positivo, a dan kasnije na platou Gradec nastupa Cubismo. Koncerti će se održavati svakog vikenda, a zasad iz Klovićevih dvora najavljuju Tram 11, Songkillerse, Gustafi, TBF, Ljetno kino, Dino Dvornik Tribute Band.

Posjetitelji Klovićevih dvora tijekom Adventa moći će razgledati dvije izložbe – već otvorenu retrospektivnu izložbu Nikole Reisera i retrospektivu Vladimira Becića, koja se otvara 6. prosinca.

Od 1. do 30. prosinca Galerija će uz redovno radno vrijeme biti otvorena petkom i subotom do 22 sata s promotivnom cijenom ulaznice od 50 posto popusta u terminu od 19 do 22 sata.

Božićni filmovi prikazivat će se u atriju u tzv. adventskom kinu, dok će se na samom ulazu u Klovićeve dvore već tradicionalno izlaže umjetnik Zdenko Bašić, ovaj put ilustracije s motivima Šenoinog “Zlatarovog zlata”.

Novi projekt

U vrijeme Adventa, Galerija Klovićevi dvori će predstaviti i novi projekt, edukativno- zabavnu predstavu “Čudesno vodstvo Julija Klovića”.

I ove se godine organizira natjecanje za najljepšu adventsku fotografiju s pogledom na Zagrebačku katedralu, ove sezone s tri nove adventske kulise na Platou Gradec.

Kao poseban doživljaj kroz proširenu stvarnost najavljuje se nesvakidašnji dolazak Djeda Božićnjaka na plato Gradec, ukrašen s više od sto tisuća lampica.

Slijetanje Djeda Božićnjaka

“Uz pomoć mobilne aplikacije, posjetitelji će moći pratiti čarobnu atmosferu na platou Gradec, gdje će svakog dana imati priliku doživjeti nezaboravno iskustvo – slijetanje Djeda Božićnjaka u pratnji sobova s dalekog Sjevera. Svatko tko se nađe na platou Gradec u tom trenutku moći će zabilježiti svoju fotografiju ili video s Djedom Božićnjakom”, stoji u najavi.

Iz gastro ponude ističu se istarska i slavonska jela, uz posebnu ponudu ruske kuhinje, čokoladni specijaliteti te izbor toplih i hladnih zimskih koktela.