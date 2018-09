KLJUČNI SVJEDOK PROTIV KALMETE PROMIJENIO ISKAZ I VIŠE GA NE TERETI: ‘U prtljažnik Sapunarova Passata ubacio sam milijun kuna’

Drago Tadić, jedan od dvoje svjedoka na kojima tužiteljstvo bazira slučaj, danas je dramatično izmijenio svoj iskaz

Poduzetnik Drago Tadić koji je u svom iskazu tijekom istrage optužio bivšeg ministra Božidara Kalmetu i njegovog državnog tajnika Zdravka Livakovića, da su preko HAC-a organizirali izvlačenje novca, danas je na sudu promijenio svoj iskaz. Sada više ne tereti izravno Kalmetu i Livakovića.

Tadić je ispitan još 2013. godine kada je za razotkrivanje korupcijskog lanca, koji je vodio sve do nekadašnjeg ministra prometa Božidara Kalmete, dobio oprosnicu. Nije procesuiran za izvlačenje novca iz Osijek Koteksa kojem je bio na čelu ni za davanje mita čelnim ljudima HAC-a koji su mu zauzvrat osigurali unosne poslove na gradnji autocesta. Tada je svjedočio o kontaktima s Josipom Sapunarom i Milivojem Mikulićem, koji su bili u upravi HAC-a, te opisao kako im je u više navrata davao novac. Radilo se o plaćanju konzultantskih usluga koje Osijek Koteks nikada nije trebao ni dobio, te sponzoriranju gradnje sportske dvorane u Prološcu i obnovi franjevačke crkve u Splitu, piše Telegram.

Kako je danas svjedočio Drago Tadić

“Osijek Koteks je početkom 2000-ih bio u lošoj financijskoj situaciji. Zbog kašnjenja plaćanja države, kasnili smo s isplatom plaća, te plaćanjima kooperantima. Zamolio sam tada Josipa Sapunara i Marija Crnjaka da nam HAC izda pismo namjere za budući angažman na gradnji autocesta kako bismo dobili kredit potreban za deblokadu računa. Oni su to i učinili.

Kasnije me Sapunar počeo tražiti financijska sponzorstva i plaćanje još konzultantskih usluga. Zauzvrat je firma Osijek Koteks dobila povoljniji položaj u poslovima s HAC-om. Mi smo već tada bili dio hrvatskog konzorcija i imali smo 10-ak posto vrijedan udio u 5,3 milijarde kuna teškim poslovima gradnje autocesta, no u ovom nam je bilo potrebno kako bi nam redovito isplaćivali sve što smo odradili.

No, da bismo postali pravi ‘prijatelj firme’, kako je to nazivao Sapunar, morao sam dati još novca. Sapunar mi je na jednom sastanku rekao ‘ti bi samo radio, a ne bi pridonosio’. Bilo mi je jasno da ću morati plaćati za povoljniji položaj Osijek Koteksa u suradnji s HAC-om. To me nije čudilo, jer to se uvijek radilo, a radi se i danas”, svjedočio je danas Drago Tadić.

Milijun kuna prebacivali po prtljažnicima

Iznio je tada gotovo filmske detalje izvlačenja milijun kuna iz Osijek Koteksa što je potkraj 2005. godine tražio Sapunar. “Novac sam mu morao dati u gotovini, pa sam mu rekao da se malo strpi. Preko naših, tada još prikrivenih strateških partnera, tvrtke Alpina Salzburg, podigli smo novac u austrijskog banci. Tamo je to bilo jednostavnije učiniti jer se toliki iznos mogao pravdati troškovima lobiranja na zapadnom Balkanu”, objasnio je Tadić. Potvrdio je da je cijela uprava Osijek Koteksa kasnije doznala za tu isplatu.

Nakon što je novac prebačen u Hrvatsku on ga je spremio u jednu poslovnu torbu i ponio sa sobom u Zagreb. “Otišao sam na ručak u restoran Trnjanka i javio se Sapunaru. Torba je bila u prtljažniku mog audija, a on se dovezao s crnim passatom. Mislim da je Milivoj Mikulić bio s njim. Otvorio je prtljažnik i ja sam samo prebacio torbu iz svog vozila u njegovo”, opisivao je pomalo nestvarne korupcijske detalje Tadić.

Isplate fantomskih konzultantskih usluga

Njegovoj tvrtki doista je nakon toga bilo lakše poslovati s HAC-om, iako i dalje država nije u posljednjem kvartalu godine plaćala izvedene radove. Naime, sadašnjoj HDZ-ovoj Vladi žurilo se dovršavati radove na autocestama za što, međutim, u proračunu u tom trenutku nisu bila osigurana financijska sredstva.

Tadić se prisjetio i kako je nedugo nakon isplate milijun kuna u Sapunarovu uredu potpisao ugovor o konzultatnskim uslugama s jednom tvrtkom. “Udario sam pečat i Osijek Koteks odmah je platio taj račun. Kasnije sam doznao da je to bila tvrtka Zelot Igora Premilovca s kojom moja kompanija nije imala baš nikakav poslovni odnos. No Sapunar mi je govorio da se taj novac isplaćuje po nalogu ministarstva”, svjedočio je dalje.

Što je Drago Tadić rekao danas, a što prije

Iako je 2013. u svom iskazu, na osnovu kojeg je dobio oprosnicu i nije završio u istom procesu s Kalmetom, Livakovićem i ostalim optuženima za izvlačenje gotovo 22 milijuna kuna preko HAC-a, Tadić naveo kako mu je upravo Sapunar rekao da iza te firme Zelot stoje on, Kalmeta i Livaković, danas ovaj ključan detalj nije ponovio. Kada je počeo objašnjavati da je Sapunar samo spomenuo ministarstvo, na osnovu čega je on zaključio da se radilo o Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, te kada je dodao da je samo na osnovu svojih pretpostavki zaključio da iza izvlačenja novca preko HAC-a uz Sapunara stoje Kalmeta i njegov državni tajnik Livaković, olakšanje i podsmijeh na licima okrivljenih i odvjetnika nisu pošli neprimjetno.

Tadić se pokušao opravdati da je na isti način svjedočio i u USKOK-u, iako je u zapisniku s tadašnjeg ispitivanja jasno stajalo: “To je bilo čisto izvlačenje novca za Sapunara, Livakovića i Mikulića”. Osim toga, istražitelji su u ranijem iskazu zabilježili da je Tadić izjavio i ovo: “Sapunar mi je rekao da se novac plaća po nalogu iz Ministarstva, Kalmete i Livakovića”. Danas to međutim nije tako izravno ponovio.

Što je još USKOK-u ostalo u procesu protiv Kalmete?

Tadićev iskaz do sada je bio među ključnim dokazima protiv bivšeg ministra Kalmete uz svjedočenje Josipa Sapunara. Sapunar je još na početku ovog procesa priznao krivnju te se nagodio s USKOK-om. Zato je dobio samo godinu dana zatvora, koja mu je zamijenjena radom za opće dobro. Uz to je sklopio i izvansudsku nagodbu s USKOK-om prema kojoj u državni proračun mora uplatiti 5,8 milijuna kuna.

Na glavnoj sudskoj raspravi među ostalim je opisao kako se novac izvlačio preko HAC-a i pojasnio: “Ponekad bih od tog novca ja dobio dio, a Livaković mi je rekao da ponekad dio tog novca ide za Zadar i Kalmetu”. Kako su izvlačeni ovi milijuni već je ranije opisao i sam Igor Premilovac. Taj čovjek poznat je kao ključna figura afere Remorker koja je otkrila razmjere izvlačenja novca preko državnih tvrtki u vrijeme prošle HDZ-ove vlasti.

“U ugovorima sam obično navodio da se radi o uslugama nadzora, konzaltinga, lobiranja, no ništa od toga nije napravljeno. To je bila špranca, a iznose u ugovorima govorio mi je sam Sapunar. Imena potpisnika ugovora sam izmišljao. Sapunar mi međutim nikada nije rekao kome je novac prosljeđivao”, svjedočio je Premilovac na sudu. Potvrdio je i da je za sebe zadržavao 20 posto od tako izvučenog novca.

Zanimljivo je kako se nedavno u medijima pojavila kalkulacija da bi Božidar Kalmeta mogao u konačnici biti oslobođen krivnje čemu u prilog govori činjenica da je imenovan pomoćnikom glavnog tajnika HDZ-a Gordana Jandrokovića.