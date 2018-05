KLJUČAN ČOVJEK GRUPE BORG TEDESCHIJEV JE PRIJATELJ: Partiji, košarka i poslovne veze. Je li prijateljstvo sa Šavorićem postalo nezgodno?

Boris Šavorić, odvjetnik prema kojem je Martina Dalić nazivala lex Agrokor u ranoj fazi nastajanja, koji je povezan i s premijerom Plenkovićem, poslovno je i privatno povezan i s Emilom Tedeschijem. Pokušali smo saznati nešto više o tom odnosu i mogućem utjecaju na poslovne poteze Atlantic Grupe. Piše Đurđica Klancir

Emil Tedeschi, vlasnik Atlantic grupe, jedan od najjačih i najutjecajnijih poduzetnika u Hrvatskoj i jedan od vjerovnika u Agrokoru, odmah po donošenju lex Agrokora otvoreno je hvalio to zakonsko rješenje i podržao izbor Ante Ramljaka za izvanrednog povjerenika u Agrokoru.

“Ponosan sam na hrvatsku Vladu da je imala mudrosti donijeti zakon koji je dao mogućnost da se stare obveze Agrokora prema dobavljačima stave ispred interesa banaka i financijskih institucija. Stanje gospodarstva i briga hrvatske Vlade za poslovne subjekte, prije svega briga za proizvođače i trgovce, je primarna i mislim da je to dobro”, izjavio je Emil Tedeschi 10. travnja 2017., što je bio više nego otvoren čin podrške Vladi i Ramljaku.

Tedeschijeva povezanost s grupom Borg

Tada se, međutim, nije znalo da je Emil Tedeschi vrlo vjerojatno znao mnogo više o načinu nastanka lex Agrokora, o tome tko je uključen, kakvi su planovi. Tek kada su iscurili mailovi grupe Borg i kada se pokazala uključenost Borisa Šavorića u sam proces i kada je rekonstruirano tko je zapravo taj odvjetnik koji je izabran od stotine drugih mogućih odvjetnika da se priključi tajnom timu ministrice Dalić, postalo je jasno da je on – između ostalog – odvjetnik Atlantic grupe, ali i osobni prijatelj Emila Tedeschija.

Boris Šavorić je sudjelovao na partijima obitelji Tedeschi i obrnuto. Još 2010. Večernji list je objavio da se na utakmici Cedevite Emil Tedeschi pojavio zamaskiran u Elvisa Presleyja jer je odmah nakon utakmice žurio na tematski maskenbal koji je organizirao “njegov prijatelj Boris Šavorić”. Tedeschi je za taj maskenbali “na nekoliko sati oživio lik legendarnog pjevača, a društvo mu je pravila supruga Maja prerušena u Priscillu Presley.”

Zajednički partiji i rekreativna košarka

Uz zadovoljstvo paralelno je tekao i posao. Tako je u trenutku kada je Atlantic grupa preuzela Drogu Kolinsku objavljeno da su na poslovima oko transakcije surađivala “odvjetnička društva Šavorić&Partneri i ljubljanska Tax Grupa, kao koordinatori savjetodavnih poslova u pravnom segmentu transakcije.” Nalazimo ga i kao predsjedatelja Skupštine imatelja obveznica Atlantic grupe 2013. godine i tako dalje. Poslovne i privatne veze Emila Tedeschija i Borisa Šavorića nisu upitne.

Svih ovih godina, redovno, manje ili više intenzivno – zajedno rekreativno igraju košarku. Dok je odvjetnik Šavorić kreirao lex Agrokor, diskutirao u diskreciji “bunkera” o budućnosti Agrokora i ostalih hrvatskih tvrtki, dok je radio za rusku banku, VTB, a potom i kratko bio savjetnik vladinog povjerenika Ante Ramljaka, igrao je košarku i s Emilom Tedeschijem.

A Emil Tedeschi je upravo tada hvalio lex Agrokor, mudrost Vlade i dobar odabir izvanrednog povjerenika za Agrokor, Ante Ramljaka. U lipnju 2017. napao je “rođačku ekonomiju Agrokora”.

Napadi na Todorića

Nakon što je Ivica Todorić pobjegao u London, vrlo je otvoreno počeo napadati i Todorića i njegov način upravljanja Agrokorom. “To što Ivica Todorić radi, to je svinjarija. Pobjeći i ostaviti brod s više desetaka zaposlenih, ostaviti cijeli svoj tim da bude pod istragom i negdje iz daljine nekog komfora, Londona, držati predavanje ukupnom hrvatskom gospodarstvu i društvu u cjelini, pa i šire, kako je on u pravu, a ovdje je evidentna rupa od više milijardi kuna, to govori o antivodstvu”, rekao je Tedeschi, a Todorić mu je uzvratio da ne želi komentirati “njegove zlonamjerne interpretacije, jer su vođene isključivo skrivenim interesima”.

Ukratko, Emil Tedeschi bio je i ostao gorljivi zagovornik lex Agrokora, a s obzirom na sada otkriven značaj njegova odvjetnika i prijatelja Borisa Šavorića i njegovu evidentnu vezanost i uz premijera Andreja Plenkovića, otvara se uvid u novi zanimljivi “trokut” u hrvatskoj političko-ekonomskoj eliti.

Detalji suradnje sa Šavorićem su poslovna tajna

Kolika je u ovom trenutku povezanost Odvjetničkog ureda Šavorić & Partneri i Atlantic Grupe? Iz Atlantic Grupe odgovaraju da je “riječ o jednom od vodećih odvjetničkih ureda u području trgovačkog prava u Republici Hrvatskoj, s kojim uspješno surađujemo dugi niz godina u različitim segmentima trgovačkog prava te kroz višekratnu praksu spajanja i preuzimanja.”

O financijskim parametrima ne govore jer “detalji poslovne suradnje s našim partnerima u bilo kojem segmentu poslovanja, spadaju u domenu poslovne tajne, a u skladu su s tržištem ove vrste usluga.”

Je li Tedeschi znao više od drugih?

Emil Tedeschi ne želi konkretnije govoriti o svom odnosu s Borisom Šavorićem niti o izglednoj mogućnosti da je znao mnogo više od drugih, i o radu na lex Agrokoru i o ostalim političko-poslovnim kombinacijama u grupi Borg jer se evidentno intenzivno družio s jednim značajnim članom grupacije. Dobivamo tek uvjeravanje da su se uvijek rukovodili “zdravim pogledom na principe poslovanja općenito”.

“Stavovi menadžmenta Atlantic Grupe prema krizi u sustavu Agrokor i njenu rješavanju uvjetovani su isključivo zdravim pogledom na principe poslovanja općenito, uvjete u kojima je kriza nastala i čimbenike koji utječu na njeno rješavanje. U tom kontekstu, iznimno smo zadovoljni činjenicom da je naš odnos prema poslovanju rezultirao i relativno niskom izloženošću sustavu Agrokor, unatoč tome što je riječ o našem pojedinačno najvećem kupcu.

Budući da smo na razborit način upravljali i upravljamo rizicima, nismo ulazili u aranžmane financiranja Agrokora zbog čega smo svojedobno bili izloženi težim uvjetima ulaska na police Konzuma s dijelom naših proizvoda. Najbitnije je da u cijeloj situaciji s krizom sustava Agrokora ni u jednom trenutku nije bilo ugroženo poslovanje Atlantic Grupe, naprotiv, iako se smanjio tržišni udio Konzuma mi smo širenjem suradnje s drugim partnerima u maloprodaji povećali prihod od prodaje. Od početka smo transparentno podijelili s javnošću podatke o iznosima dugovanja Agrokora prema Atlanticu, kao i činjenicu da smo stari dug podmirili, a očekujemo da će to biti situacija i s tzv. graničnim dugom kroz konačnu nagodbu. Bitno je također da se očuvaju i stabiliziraju Konzum i ostale kompanije iz grupacije Agrokor, koji su i dalje naši kupci.”

Je li Atlantic zainteresiran za dijelove Agrokora?

Iz Atlantic Grupe nisu željeli ni komentirati sve one najave u medijima da su zainteresirani za pojedine dijelove Agrokora. U srpnju 2017. Jutarnji list je pisao da Tedeschi “kreće u lov na Agrokorove perjanice”, Nova TV je u rujnu 2017. javljala da “Atlantic Grupa i Adris žele Jamnicu i Ledo”. I tako dalje.

Da je bilo interesa za preuzimanje neke od tih kompanija, nazočnost insajdera, bliskog suradnika izvanrednog povjerenika i odvjetnika Atlantic Grupe istodobno, Borisa Šavorića, bilo bi sigurno unosna kombinacija.

Danas samo suzdržano poručuju: “Preuzimanje ili ulazak u vlasničku strukturu kompanija iz sustava Agrokor nije dio naše strategije.”

Savjetnici Borg ogledalo su crony ekonomije

No, Tedeschi je i dalje vrlo angažiran kao komentator zbivanja u Agrokoru, sada se nakon otvaranja afere Hotmail otvoreno stavio na stranu – premijera. “Ovu dramu kojoj svjedočimo nije zakuhala ni Vlada, ni mailovi, ni savjetnici, nego neodgovorna i neprofesionalna uprava”, rekao je Tedeschi, te se stavio na liniju obrane skupih savjetnika angažiranih u Agrokoru, tvrdeći da je to stvar vjerovnika, a nikako ne šire javnosti.

Emil Tedeschi kojeg su, u trenutku kada je nakon pada Ivice Todorića napadao njegovu “rođačku ekonomiju”, predstavljali kao “poduzetnika drugačijeg tipa od Ivice Todorića”, neobično gorljivo brani slobodu izvanrednog povjerenika da troši milijune na savjetnike, osobito one koji su došli do unosnih poslova zakulisnim igrama. Kao da odbija prihvatiti da Agrokor nakon izglasavanja lex Agrokora nije više “obična” privatna kompanija u kojoj vlasnici rade što hoće.

Emil Tedeschi zapravo ne vidi da su zakulisne igre grupe Borg bile samo profinjenija verzija onog što je on napadao kao “rođačku ekonomiju”, da je to zapravo lice i naličje iste, crony ekonomije.