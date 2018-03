KLIZIŠTE U HRVATSKOJ KOSTAJNICI I DALJE AKTIVNO: Evakuirane su 23 osobe, osiguran im je smještaj i novčana pomoć

Njima je za tjedan dana osiguran smještaj u obližnjem hotelu, a nakon toga će moći stanovati u kontejnerima Crvenog križa. Crveni križ će im dati i jednokratnu pomoć u iznosu od tisuću kuna, a N1 javlja da će biti otvoren i telefon za donacije.

Nakon što se jučer šest kuća urušilo na klizištu u Hrvatskoj Kostajnici, a tri su osobe pritom ozlijeđene, klizište je i dalje aktivno, a kućama se ne može pristupiti. Uvedeno je i 24-satno dežurstvo HGSS Stanice Novska. Bilo je i zloupotreba ove situacije. Gradonačelnik Hrvatske Kostajnice Dalibor Bišćan rekao je za N1 da su neki urušene kuće već pokušali opljačkati. Neki su pak zatražili odštetu i novac, a da uopće ne žive tamo.

‘Imate neke koji nisu iz Hrvatske Kostajnice i pokušavaju pogoršati situaciju, ‘ogrebati’ se o materijalna sredstva, ili ovi koji pokušavaju ući u ove objekte, to su sitne stvari, no ljudima čije su mnogo znače, a oni im i to žele otuđiti. Osigurali smo cijeli prostor da se takve stvari ne bi dogodile’, kaže Bišćan.

N1 jutros javlja da je urušeno ukupno sedam kuća, dok su još dvije napukle. Policija je jučer objavila da u vrijeme urušavanja kuća u njima nitko nije bio, no stanovnici su ostali bez svega. Neki su u panici iskakali s balkona i kroz prozore da bi se spasili. Sve se dogodilo u samo nekoliko sekundi, a klizište je odnijelo gotovo pola brda.

7 kuća urušeno, 2 napukle. Klizište i dalje aktivno u Hrvatskoj Kostajnici. Evakuirane 23 osobe. Ni Una ne popušta. I dalje izvanredno stanje #n1info pic.twitter.com/YyDxeC5V7x — Katarina Brecic (@kbrecic) March 14, 2018

Vodostaji Kupe i Korane pomalo opadaju, no i dalje su visoki. Na snazi su i dalje izvanredne mjere obrane od poplave. Prema podacima Hrvatskih voda, vodostaj Une je jutros bio 454 centimetra, dok je vodostaj Kupe bio 750, a Korane 762 centimetra.

