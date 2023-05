Stanovnici naselja Globočec kod Marije Bistrice suočavaju se s velikim izazovom već dva tjedna, dok klizište prijeti njihovoj sigurnosti i otežava svakodnevne aktivnosti. Mještani su ostali prepušteni sami sebi, boreći se s poteškoćama u prometu i pristupu osnovnim uslugama, prenosi RTL.

'Na posao dođeš sav prljav'

"Ujutro ne znaš kojim putem krenuti. Već sam i pješice hodala. U drugoj županiji ostavljam auto, ali nisu nam omogućili ni da pješice prođemo. Dođeš sav prljav na posao", rekla je mještanka Ružica Prugovečki.

Iris Bertić je istaknula da mora pješačiti do jedne stanice gdje ih pokupi školski kombi. "Prije nas je pokupio odmah kod kuće", dodala je.

Branko Benci je ispričao kako je njegova supruga imala zdravstvene probleme, a Hitna pomoć je jedva došla do njih.

Alternativni pravac nije dugoročno rješenje

Mještani Globočeca zato zahtijevaju hitnu sanaciju ceste koja je bila njihova glavna veza s ostatkom svijeta. Klizište se proteže na dužinu od oko 50 metara, s dubinom od približno metar i pol. Kuća koja se nalazi u središtu područja također je ugrožena.

Mještani strahuju od pogoršanja situacije, posebno tijekom lošeg vremena. Već su zatvorene ceste s druge strane mjesta koje vode prema Zagrebačkoj županiji.

Mještani ističu da alternativni pravac koji koriste kao jedini put nije dugoročno rješenje. Mještanin Stjepan Šalamon upozorava da hitna pomoć, dostava hrane, sanitet i vatrogasci nemaju pristup tom području.

"Ako nemamo alternativu riješenu do zime, ovdje će promet biti nemoguć. Ako padne snijeg po ovoj uzbrdici, nemoguće", kazao je Šalamon.

Problem se aktivno rješava

"2023. godina, 21. stoljeće, a mi s malom djecom, stari ljudi, tu gore 10-15 kuća mi smo apsolutno odsječeni od civilizacije", poručio je Dražen Antolić.

Kako bi si pomogli, mještani su se organizirali i sami počeli čistiti drugi put koji prolazi kroz njihovo mjesto. Također traže pomoć Općine i Županije. Branko Kožić objašnjava da uklanjaju drveće, grmlje i sve ostalo što im smeta na putu. "Širimo da može doći stroj koji će to otkopati i pošodrati da možemo voziti", istaknuo je.

Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar izjavio je da se problem aktivno rješava. "Sada znamo da možemo odlomiti ovaj dio ceste koji je propao više od metra i pripremiti do kraja ovog tjedna jednu traku kojom će se lokalno stanovništvo moći voziti. Sanacija ovakvog klizišta traje oko mjesec i pol do dva i sigurni smo da ćemo do jeseni staviti cestu u potpuno funkciju."

U posljednja dva tjedna otvorilo se više od 70 novih klizišta na području Krapinsko-zagorske županije, a šteta je višemilijunska.