KLISOVIĆ TVRI DA GA MILANOVIĆ NIJE POGURAO: ‘Čista laž, udarac ispod pojasa. Izabrao bih ga za kuma i drugi put’

‘Mislim da je Zagrebu treba čovjek koji može razriješiti dubioze i krize, istrgnuti grad iz interesnih skupina, jedan miran, racionalan čovjek koji hladne glave može donositi odluke i ustrajno ih provoditi. Ja mislim da sam takav čovjek’, uvjeren je Joško Klisović

Kandidat SDP-a za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović odbacuje tvrdnje da mu je sve političke uspjehe “servirao” njegov kum, bivši predsjednik SDP-a i sadašnji predsjednik Republike Zoran Milanović.

“Čista laž, udarac ispod pojasa. On je meni bio kum na vjenačnju i ja se s time ponosim, izabrao bih ga i drugi put. Imao sam profesionalnu diplomatsku karijeru, sjedili smo u istoj sobi, nitko tu nikome nije mogao pomoći. Išao sam svojim zaslugama i sposobnostima. Sva mjesta sam prošao u Ministarstvu. Nije to Milanović radio, ljudi su mene birali zbog toga što sam, tko sam i kako radim. Vesna Pusić me pozvala za svog zamjenika u Ministarstvu vanjskih poslova, a ne Milanović”, kazao je Klisović gostujući u emisiji Točka na tjedan televizije N1.

KLISOVIĆ PREDAO POTPISE ZA KANDIDATURU: ‘Neću biti gradonačelnik kojim upravljaju ortaci iz sjene ili prijatelji’

Klisović je upitan i o tome je li moguće, ako izgubi na izborima u Zagrebu, da ga Milanović predloži za veleposlanika.

“Je li bilo sporno kad je premijer Plenković predložio gospodina Pokaza za London? Nije. Ali ja idem na izbore za gradonačelnika, pobijedit ću i moj profesionalni put bit će vezan za Zagreb”, kazao je Klisović.

Rekao je da o diplomatskoj karijeri ne razmišlja jer je usredotočen na izbore u Zagrebu.

“Mislim da je nešto što gradu Zagrebu treba stvarno promjena, čovjek koji može razriješiti dubioze i krize, istrgnuti grad iz interesnih skupina, jedan miran, racionalan čovjek koji hladne glave može donositi odluke i ustrajno ih provoditi. Ja mislim da sam takav čovjek, mislim da imam dovoljno rukovodećeg iskustva. Grad je opterećen nasljeđem Milana Bandića koje ljudi prvenstveno osjećaju kroz krađu novca iz proračuna i kroz interesne skupine koje gradom upravljaju”, kazao je Klisović.

KLISOVIĆ MEDIJIMA DOSTAVIO DOKUMENT: ‘Evo ovako se gradskim novcem kupuju glasovi na izborima’

Poslijeizborno partnerstvo s Tomaševićem i Možemo!

Najavio je da s njim na čelu Zagreba više ne bit bilo pogodovanja pri zapošljavanju.

“Kad dođem u Grad kao gradonačelnik napravit ću detaljnu analizu svih outsourcanih poslova na ugovore. S obzirom da gradska uprava ima više od 3000 zaposlenih, vidjet ću koji se poslovi mogu vratiti u Grad, a koji su outsourcani kao oblik pogodovanja nekoj tvrtki ili interesnoj Milana Bandića. Grad mora optimizirati svoje poslove. Sigurno neću zapošljavati na način da rješavam političke dugove”, kazao je dodavši kako pogodovanja “više neće biti.

Budući da SDP i Možemo! već najavljuju poslijeizbornu koaliciju u Zagrebu, Klisović je upitan hoće li biti uvjet, ako pobijedi on ili Tomislav Tomašević, da dio pročelnika bude iz druge stranke?

“Sjest ćemo zajedno i razgovarati hoćemo li i kako dalje. Ako budemo u mogućnosti, mislim da smo jedan drugome poželjan politički partner. Nećemo provoditi dosadašnje prakse, raspisat ćemo natječaj i onda vjerujem da ćemo odabrati najbolje ljude za takva mjesta. U SDP-u ima ljudi koji mogu biti dobri pročelnici, ima ih sigurno i u Možemo!, a ima i onih koji nisu članovi nijedne stranke”, rekao je.

KLISOVIĆ JE JASAN: ‘Grad Zagreb ne treba potrošiti ni jednu kunu iz svog proračuna za izgradnju stadiona. To će raditi Dinamo’

‘Traženje Grbinove ostavke je pucanj u prazno’

Osvrnuo se i na probleme u SDP-u kazavši kako “postoji šačica ljudi koji rade buku i koji nisu skloni reformama”.

“Poručujem im da sada nije vrijeme za to, vrijeme je nakon lokalnih izbora kada će biti raspisani oni unutarstranački. Sigurno dio tih koji rade buku već sada traži ostavku Peđe Grbina, ali mislim da je to pucanj u prazno. Ovakvim ponašanjem činiš loše stranci i zapravo pokazuješ da ti do nje nije stalo, nego samo do nereda u stranci. Mislim da to više neće prolaziti i da zato Grbin neće imati problema”, smatra Klisović.

Što se obnove Zagreba od posljedica potresa tiče, Klsiović kaže kako bi pomogao građanima da administrativnu proceduru što prije riješe.

“Problemi su u nadležnosti Ministarstva, Vlade i tu je problem što Grad nema zakonske mogućnosti da djeluje, da ubrza obnovu. Treba temeljno obnoviti sve nekretnine koje su u vlasništvu Grada, a onda pomoći da se i privatna imovina obnovi. Vidim tu loš rad Vlade, Minsitarstva koji nisu u stanju brzo reagirati”, kazao je Klisović na N1.

Reako je i da bi, kao gradonačelnik, smjesta zaustavio prodaju zemljišta Gredelja i ondje napravio novu urbanu cjelinu s pregršt javnih sadržaja koji gradu nedostaju. Rekao je da bi oživio i nekadašnju ulogu Velesajma.

NEMA MIRA U SDP-U, UZDRMANI SU SRAMOTOM U SLAVONIJI: ‘Znamo za planove bernardićevaca…’