KLISOVIĆ POSTOJEĆE STANJE GRADSKIH FINANCIJA OCIJENIO KATASTROFALNIM: Obećao konsolidaciju, transparentnost i manji prirez

Tri dana prije lokalnih izbora Klisović, Dina Vasić i Boris Lalovac na konferenciji za novinare u Središnjici SDP-a postojeće stanje gradskih financija ocijenili su katastrofalnim, s deklariranim dugom od 1,3 milijarde kuna i indirektnim dugom od 2,7 milijarde kuna

SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović i njegov tim u četvrtak su obećali biračima konsolidaciju gradskog proračuna i transparentno vođenje financija te smanjenje zagrebačkog prireza s 18 na 12 posto.

Tri dana prije lokalnih izbora Klisović, Dina Vasić i Boris Lalovac na konferenciji za novinare u Središnjici SDP-a postojeće stanje gradskih financija ocijenili su katastrofalnim, s deklariranim dugom od 1,3 milijarde kuna i indirektnim dugom od 2,7 milijarde kuna, dodajući kako će se pravo stanje stvari vidjeti tek kada preuzmu Gradsku upravu.

KLISOVIĆ OTVORENOG GARDA: ‘Postalo je neizdrživo, pali se imovina građana koji kritiziraju vlast. Te mafijaške metode moramo osujetiti’

Prozivanje stranke BM 365 i HDZ-a

Direktno odgovornim za to prozvali su stranku BM 365, koja je vodila grad, i HDZ koji je joj je “sekundirao”. Tako ogroman dug, kaže Klisović, nije nastao zbog velikih razvojnih projekata, već zbog pogodovanja i preplaćivanja poslova, poput projekta sljemenske žičare koji je s 300 milijuna kuna došao na 750 milijuna.

SDP-ov plan konsolidacije financijskog stanja obuhvaća suzbijanje korupcije, racionalizaciju troškova, korištenje EU fondova, bolje upravljanje gradskom imovinom i druge mehanizme, uključujući razvojne kredite i eventualno dugoročne obveznice čije su kamate trenutno vrlo niske.

KLISOVIĆ SVAŠTA OBEĆAJE: Novu bolnicu, domove zdravlja hospicij: ‘Zaštita mentalnog zdravlja bit će nam jedan od prioriteta’

KOLIKO SU NOVCA POTROŠILI, ALI I DOBILI KANDIDATI U ZAGREBU? Dvojica dala više od pola milijuna kuna, a jedan potrošio – 12 kuna

Jedini transparentno prikazao troškove svoje kampanje

Transparentnost će, kaže, omogućiti preko gradske riznice tako da će građani na internetu moći pratiti potrošnju svake kune iz proračuna.

Klisović je ustvrdio da je on jedini od kandidat za zagrebačkog gradonačelnika koji je transparentno prikazao javnosti troškove svoje kampanje. “Jedini kandidat koji može transparentno voditi gradske financije onaj je koji transparentno vodi svoje vlastite financije u kampanji. Meni su kazali da najviše trošim, ali ja sam samo prikazao javnosti svoje račune, a drugi to nisu učinili. Dovoljno je pogledati koliko plakata imaju po gradu i reklama, to se ne može platiti novcem koji su iskazali”, kaže Klisović.

Dina Vasić, kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika, obećala je smanjivanje prireza s 18 na 12 posto, a saborski zastupnik Boris Lalovac poručio da Zagreb mora biti pokretač razvoja Hrvatske. “Nudimo promjene u Zagrebu, koje će značiti promjene u Hrvatskoj”, poručio je Lalovac i pozvao građane da izađu u nedjelju na izbore i glasaju za SDP-ovu listu, za ljude koji su provjereni i mogu donijeti brzi oporavak Zagrebu i cijeloj državi.