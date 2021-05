KLISOVIĆ OTVORENOG GARDA: ‘Postalo je neizdrživo, pali se imovina građana koji kritiziraju vlast. Te mafijaške metode moramo osujetiti’

SDP-ov kandidat za zagrebačkog gradonačelnika, Joško Klisović, jedan je od onih koji bi mogli ući u drugi krug, stoga je za Net.hr odgovorio i na neka škakljiva pitanja

Joško Klisović kandidat je SDP-a za gradonačelnika Zagreba na predstojećim lokalnim izborima. Nakon duge karijere u diplomaciji, pa nacionalnoj politici sada se našao u lokalnoj politici. U intervjuu za Net.hr progovorio je svojim motivima kandidature, stanju u stranci, svojoj viziji Zagreba te projektima koje namjerava pokrenuti ako postane gradonačelnikom. Osvrnuo se i na aktualnu gradsku vlast te otkrio je li zaista miran kako mu to sugerira slogan te je li ga podržao predsjednik države Zoran Milanović.

NET.HR: U kampanju ste krenuli nakon prijepora u SDP-u o tome treba li kandidat za gradonačelnika biti Gordan Maras ili vi. Na kraju ste ipak vi odabrani. Kako sada stranka ‘diše’? Je li SDP jedinstven?

KLISOVIĆ: Predsjednik i Predsjedništvo stranke su odlučili raspusti tijela Gradske organizacije i imenovati povjerenika kako bi se organizacija pred izbore konsolidirala. Kad sam prepoznao odlučnost vodstva da ozbiljno reformira stranku, pogotovo u Zagrebu, onda sam odlučio biti dio tih promjena i ponudio sam se kao kandidat SDP-a na izborima za gradonačelnika. Ja sam slika novog SDP-a kakvog želimo graditi u Gradu Zagrebu; SDP-a koji će napustiti prakse koje su nas odvele na put poraza 2017. na lokalnim izborima i nakon toga na parlamentarnima prošle godine.

Želim graditi moderan SDP-a koji će biti posvećen građanima, koji će oblikovati nove moderne socijaldemokratske politike i rješenja za građane Zagreba i Hrvatske, a ne onaj koji će se baviti unutarstranačkim obračunima. Stranka koja će privući i nove ljude kako bismo još kvalitetnije brusili naše politike i prezentirali ih građanima. U konačnici, ovdje smo zbog građana, a ne zbog stranke kao takve. Stranka je samo instrument političkog organiziranja kako bismo riješili probleme građana na temelju socijaldemokratskih vrijednosti u kojem smo mi uvjereni.

NET.HR: Koji su to uzroci poraza na parlamentarnim izborima?

KLISOVIĆ: Definitivno se nije dovoljno kvalitetno radilo u stranci, puno se energije gubilo na međusobna razračunavanja, a premalo na osmišljavanje kvalitetnih politika. Nitko ne želi biti uz one koji nisu u stanju riješiti vlastite probleme. Sada smo konačno odlučili riješiti te probleme i zato su, prvi put u povijesti SDP-a, raspuštena tijela Gradske organizacije da bi se otvorio put reformi. Nakon lokalnih izbora imamo i unutarstranačke, gdje će biti izabrano novo vodstvo Gradske organizacije, koje će je povesti na put modernizacije, kvalitetnijeg političkog sadržaja i kreativnijih rješenja pitanja koje muče građane Zagreba.

NET.HR: Kako onda tumačite situaciju u, primjerice, Osijeku gdje SDP nije uspio prikupiti dovoljno potpisa za župana? Izvori s terena kažu da nesuglasica ima i u drugim SDP-ovim organizacijama…

KLISOVIĆ: Takve nesuglasice su bile obilježje te stare prakse koju želimo ostaviti iza nas. Želimo članove mobilizirati na novoj političkoj platformi socijaldemokracije i onda krenuti dalje. No, još uvijek neki ljudi u našim lokalnim organizacijama rade puno buke i nereda, važniji im je unutarstranački obračuni, nego dobar rezultat SDP-a. Time oni pomažu našim konkurentima i pokušavaju oslabiti status i snagu našeg vodstva koje je izabrano na posljednjim unutarstranačkim izborima. Mislim da je to pogrešno. Ako imaju bolju ideju kako voditi SDP, vrlo brzo će doći vrijeme nakon lokalnih izbora, kada ćemo raspisati unutarstranačke izbore u svim našim organizacijama.

Tada mogu predstaviti svoje ideje i boriti se za potporu članstva. Ali, to ne radite mjesec dana prije izbora, da biste promicali sliku SDP-a u javnosti kao kaotične stranke, a to SDP nije. Upravo smo započeli sa svojim reformama. Normalno je da one traju neko vrijeme, ali smo odlučni u tome da ih dovedemo do kraja. Kad ste u stanju sebe reformirati, onda ćete biti u stanju reformirati i grad ili županiju u kojoj se natječete na izborima.

NET.HR: Rođeni ste buntovničke 1968., ali niste ulazili u puno konflikata u kampanji, čak vam je i slogan “Mirni čovjek Zagreba”. Očekujete li da ćete gradom moći upravljati mirno, bez kostura iz ormara ili podvaljivanja iz drugih političkih struja, ako vam građani daju povjerenje? Jeste li i inače mirni, jer politika je grub sport?

KLISOVIĆ: Imamo puno političara koji stvaraju puno buke, a iza njih nema nikakvih rezultata. Zabavljaju narod, a kada zabava prođe svi se lupaju po glavi jer su problemi koji opterećuju građane ostali neriješeni ili pogoršani. Mislim da je u svakoj kriznoj situaciji, a Zagreb jest u dubokoj krizi, dovoljno pogledati u gradske financije koje su u krizi, a da ne govorim o komunalnoj infrastrukturi i gubitku povjerenja građana u vlast zbog korupcije i pogodovanja glavnih obilježja Bandićeve vladavine, trebate mirnog čovjeka koji hladne glave može racionalno sagledati situaciju i donijeti kvalitetnu odluku.

Čovjeka koji osim što ne puca pod pritiscima, stresom ili naletima panike, je dovoljno čvrst, odlučan i ustrajan da tu odluku i provede. Ja sam upravo jedan takav čovjek, zato je i moj slogan takav. Neka se svaki građanin priupita, kada je bio u privatnoj ili poslovnoj krizi, je li tada bilo bolje da paničari, radi puno buke, da se izgubi pod stresom ili je bolje da ostane hladne glave, mirno sagleda situaciju i odlučno ide u realizaciju odluka koje je donio.

JOŠKO KLISOVIĆ: ‘Ne želim biti onaj gradonačelnik koji će šetati gradom i zvati da se pokrpaju rupe, tako se ne vodi grad’

NET.HR: Kako ste se odlučili iz diplomacije prebaciti u lokalnu politiku? Ne smatrate li to korakom unazad u svojoj karijeri?

KLISOVIĆ: Ne, jer sam uvijek želio raditi i pridonositi razvoju okoline u kojoj živim. Devedesetih godina, kad sam se priključio diplomaciji, Hrvatska se borila za međunarodni status, borila se za reintegraciju svojih okupiranih područja, borila se da mirovne operacije odu kako bi naš ustavni poredak u punom obimu bio na snazi na cijelom državnom teritoriju. Tu sam dao sebe i pridonio na određenim područjima da se neke stvari realiziraju. Nakon toga sam radio na ulasku Hrvatske u NATO, kao zamjenik veleposlanika pri NATO-u, potom i na ulasku Hrvatske u EU kao glavni tajnik naše pregovaračke skupine i direktor za Europu u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Za gradonačelnika sam se odlučio kandidirati sada kada je postalo neizdrživo živjeti u Zagrebu zbog raširene korupcije, pogodovanja, samovolje za koje je odgovorna vlast koja je trenutno još uvijek tu, koju na ovim izborima predstavlja Jelena Pavičić Vukičević i sekundanti iz HDZ-a, koji su držali većinu njoj i Bandiću u Gradskoj skupštini. Dakle, te dvije stranke snose odgovornost za ovo stanje u kojem se grad nalazi.

Ono postaje tim više neodrživo, jer u najnovijim situacijama vidimo da se imovina građana pali zato što kritiziraju gradske projekte i vlast. Govorim o slučaju zapaljenog automobila obitelji koja stanuje uz žičaru. Takve mafijaške metode moramo osujetiti, strah i nesigurnost kod građana moramo spriječiti, jer ovo je slobodan grad i građani imaju pravo kritizirati vlast i njene projekte, posebice ako su u pravu, a inspekcijski nalazi govore da je buka žičare prevelika. Prema tome, građani imaju pravo reći da im to smeta.

Transparentnost, ocjene i projekti

NET.HR: Bilo je riječi i o reformi Gradske uprave i Holdinga, transparentnoj riznici i platformi za zviždače. Planirate li otpuštanja ili preraspodjelu djelatnika i kada će zaživjeti riznica i platforma?

KLISOVIĆ: Zalažem se za transparentno vođenje gradskih financija i uprave općenito, u partnerstvu s građanima, kao što sam ranije vodio inicijativu “Partnerstvo za otvorenu vlast”, gdje smo uključili građane koliko smo mogli i širili mehanizme njihove participacije. Kad sam vodio gospodarsku diplomaciju, bio sam jedini državni dužnosnik, zamjenik ministra vanjskih poslova, koji je tražio od poduzetnika da nas ocijene. Uvest ću mogućnost da građani Zagreba ocijene gradske zaposlenike i kvalitetu usluga koje im oni pružaju. Smanjit ću i broj gradskih ureda i pročelnika na deset.

Da grad mislim voditi transparentno potvrđujem i jučerašnjim objavljenim izvješćem DIP-a o vođenju financija tijekom kampanje. Ispalo je da najviše trošim. Ne, samo sam prezentirao sve račune koje smo imali za promidžbu u kampanji. Evidentno je da drugi protukandidati to nisu učinili, a zaklinju se u transparentno vođenje grada. Dovoljno je samo pogledati koliko su prisutniji na plakatima, na billboardima, televiziji i radijima te društvenim mrežama da biste odmah shvatili da je veliki raskorak između onoga što su deklarirali DIP-u i onog što stvarno troše. Ako tako netransparentno vode svoje kampanje, onda će isto tako netransparentno voditi i grad i gradske financije. To je jedan potpuni gubitak vjerodostojnosti mojih protukandidata.

Platforma zviždača će zaživjeti odmah čim uđem kao gradonačelnik, jer mislim da je to jedan važan mehanizam pridobivanja povjerenja građana. Svatko, zaposlenik gradske uprave, Holdinga ili građanin će anonimno moći prijaviti bilo kakvu nezakonitost ili nepravilnost, a onda će gradske službe provjeravati je li to stvarno tako. Ako jest, poduzet ćemo odgovarajuće mjere.

Riznica će biti prvi projekt koji ću napraviti u gradu. Kroz riznicu će svaki građanin moći vidjeti kako se troši svaka njegova kuna i nijedna isplata iz gradskog proračuna neće moći biti napravljena ako ne ide kroz riznicu. Transakcije koje idu kroz riznicu će biti dostupne na internetu. Ići ćemo i s rebalansom proračuna na prvoj radnoj sjednici Gradske skupštine kako bih zaustavio štetnu prodaju gradske imovine koje je namjeravala prodati sadašnja gradska vlast, a to je prodaja nekretnina Gredelja, Paromlina i Zagrepčanke. Na tom području mislim napraviti jednu potpuno novu urbanu cjelinu s pregršt javnih sadržaja kao što su druga scena HNK-a, nova zgrada Zagrebačke filharmonije, nova tržnica, muzeji, galerije, stambeno-poslovni prostor, šetnice, ono što Zagrebu treba.

Za takav projekt će trebati denivelirati prugu, a ona će ići ili u zrak ili će biti ukopana u zemlju, ovisno što kažu inženjeri. Napravit ćemo i jedno prometno čvorište spajanjem željezničkog i autobusnog kolodvora, kako je to svuda u svijetu, kako bi građani mogli mijenjati prijevozna sredstva bez puno muke i s najmanje problema. Ono će biti spojeno i sa zračnom lukom.

NET.HR: Ali za takvo što će trebati dosta vremena i novca…

KLISOVIĆ: Taj projekt je strateški i sigurno traje više od jednog mandata gradonačelnika. Treba ga započeti, treba kupiti cijelo zemljište, raspisati natječaje, napraviti projekt i još mnogo toga. Vlasnika su dva: Grad Zagreb i HŽ. Skupo je, ali postoje i elementi takvih projekata koji se mogu financirati iz Europskih fondova. Projekt želim realizirati u partnerstvu s privatnim biznisom, uključiti ih da financiraju određene komponente takvog projekta jer se nadam da će naći komercijalni interes u tome. Dio će se, naravno, financirati iz gradskog proračuna i razvojnih kredita.

NET.HR: U kampanji ste dali mnogo obećanja. Rekli ste da su prioritet obnova i razvoj grada. Kojim konkretnim mjerama planirate to postići?

KLISOVIĆ: Zalažem se za cjelovitu obnovu, a ne samo za konstrukcijska pojačanja. Vidimo da su potresi nepredvidivi. Osim onog u ožujku prošle godine, imali smo jedan u prosincu, pa prošli tjedan je bio još jedan manji. Ne znamo kada može udariti sljedeći. Želim da sve zgrade budu protupotresno dovoljno snažne da odole i potresu jačem od 5,5 stupnjeva. Za takvo što je važno cjelovito obnoviti grad, posebice centar koji je najugroženiji i gdje je 33 posto stambenog fonda starije od 100 godina, što znači da je vijek trajanja tih materijala i građevina već prošao. Zato se zalažem za cjelovitu obnovu, možda i po modelu Bloka 19 ako analize pokažu da je to najkvalitetniji način. Treba obnoviti i prateću komunalnu infrastrukturu.

Nećete obnoviti zgrade, pa onda ponovno bušiti da se poprave ulice, vodovod i kanalizacija ili uvede plin. Znamo da 50 posto vode otječe kroz cijevi u zemlju prije nego što dođe u naše domove. U starom dijelu grada to je još naglašenije. Sad je prilika, kad se već radi i obnavlja na veliko, da se cjelovito obnovi cijeli centar grada, koji bi se time dodatno revitalizirao. Iz njega odlazi velik broj ljudi, posljednje procjene su oko 20.000. Odlaze poslovni ljudi, mali biznisi, tradicionalni obrti. Da bismo vratili taj životni duh Zagreba, treba ga cjelovito obnoviti. Treba ga i energetski obnoviti, to su stare zgrade i nijedna nema energetsku učinkovitost koju želimo u 21. stoljeću. Ovo je zlatna prilika, kad se obnavlja da se i zgrade učine energetski učinkovitima, da se napravi energetska transformacija.

NET.HR: Što biste realizirali prije – obnovu vodovodne i toplovodne mreže ili Dinamov stadion?

KLISOVIĆ: Zasigurno obnovu vodovoda, kanalizacijske i odvodne mreže. Ona nedostaje kako u centru grada tako i u rubnim dijelovima. Neki dan sam bio kod Trešnjevačkog placa, gdje okolne ulice nemaju kanalizaciju. Dijelovi Podsljemena, Kustošije, Sesveta, Gornje Dubrave nemaju kanalizaciju. Osam posto ljudi nema pristup pitkoj vodi, 50 posto vode nam se gubi prije nego što dođe u naše domove, a to netko plaća. Zato su nam tako visoki računi. Kada bismo sanirali vodovodnu mrežu, voda se ne bi gubila, računi bi bili manji i to je prioritet. Dinamov stadion i ne mislim financirati. Dinamo će sam financirati stadion, a Grad će biti partner u tome na način da dade zemljište na kojem se stadion gradi, a to je vrijedna nekretnina.

NET.HR: Spominjali ste i proširenje tramvajske mreže, stanove za mlade, objedinjavanje fakulteta, Jarunski most, sanaciju Jakuševca… Što se još može naći u vašem izbornom programu? Što ste još vidjeli u Zagrebu, a smatrate da je nužno riješiti?

KLISOVIĆ: Stvari koje su mi ljudi rekli u svakom kvartu da su im ključne, a zbog divlje urbanizacije koja je obilježila Bandićevu vladavinu nisu realizirane. Nedostaju škole, vrtići, domovi za starije i domovi zdravlja. Ove četiri kategorije građevina društvene namjene će biti prioritet u izgradnji. Već imamo otprilike mjesta gdje se taj problem mora strahovito brzo riješiti, jer ljudi već počinju pucati, nemaju kamo poslati djecu. Škola u Španskom radi u tri smjene, u Čulincu se gradi već 40 godina, a još je nema. Osim ove dvije škole, izgradit ćemo školu i na staroj Peščenici, Trešnjevci jug i Blatu. U Brezovici ne postoji dom zdravlja nego samo jedna ambulanta, svi moraju ići u Siget, gdje rade veliki pritisak na već opterećeni dom zdravlja. Stoga ćemo napraviti dom zdravlja u Brezovici, Vrbanima III, Maksimiru, Sesvetama i Španskom. Postoje stvari koje znače život ljudima. Te stvari hoću prve rješavati.

Nisu to tako dramatično visoki iznosi novca. Za žičaru smo platili 750 milijuna kuna. Ona originalno košta 300 milijuna i to je cijena u svim državama gdje god se gradi; 450 milijuna kuna je preplaćena. Za tih 450 milijuna kuna smo mogli napraviti škole, vrtiće, domove zdravlja i domove za starije. Oni su puno jeftiniji, procjenjujem oko 50-80 milijuna za školu, ovisi o kapacitetu, veličini, ali vi možete dobiti odličnu školu. Nismo ih dobili, zato što je netko loše radio svoj posao sa žičarom, debelo je preplatio. Mi ne znamo gdje su ti novci i za što otišli i tu će netko morati snositi odgovornost. Taj netko je trenutna vršiteljica dužnosti gradonačelnika. Ona je politički odgovorna za projekt.

Nije da novca nema, nego je odlazio u privatne džepove, pogodovanjima razne vrste. Znači odabrao bi se na javnom natječaju izvođač koji ima najpovoljniju ponudu, a onda se ta ponuda aneksima ugovora mijenja i cijena strmoglavo raste. To je ono što je obilježilo sadašnju upravu, odljev novca iz gradskog proračuna što građani osjećaju pljačku njihova novca. Taj novac želim vratiti proračunu. Borba protiv korupcije i njeno suzbijanje će biti jedan od temelja vraćanja novca i konsolidiranja gradskog proračuna. Procjenjujemo da tako oko 20 posto novca ode nezakonito iz gradske blagajne u nečije privatne džepove.

Pogodovanje ortacima i divlja urbanizacija

NET.HR: Optužili ste Jelenu Pavičić Vukičević za kupnju glasova isplatom zaostataka osnovica plaća, zapošljavanjem mimo plana i sumnjivim natječajima za nove ravnatelje gradskih poduzeća. Čak ste i objavili sporne mailove. Jeste li to prijavili nadležnim tijelima?

KLISOVIĆ: Gradska skupština je odredila na svojoj posljednjoj sjednici da nema zapošljavanja do izbora, što je u redu i korektno. No, raspisan je natječaj za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u Čistoći i na to sam ukazao. To su javni dokumenti, to su i sindikati komunicirali. To nije politički korektno i nije u skladu sa zaključkom Gradske skupštine. Morao sam na to upozoriti. Jednako kao i otvaranje natječaja za najbliže suradnike koji bi trebali voditi određene gradske institucije sljedeće četiri godine. I onda se natječaj raspiše baš mjesec dana prije izbora. Zašto to ne ostave izabranom gradonačelniku nakon izbora? Jednako tako išla je isplata iz gradskog proračuna određenih obveza prema zdravstvenim djelatnicima, koje nisu obveze grada, nego obveze države.

To je Grad platio i vjerojatno neće dobiti refundaciju od države. Znači, napravljena je šteta gradskom proračunu. Ne vidim drugačije, što je napravila gospođa Jelena Pavičić Vukičević nego pokušavala kupiti glasove tih ljudi za sebe. Oni su imali potraživanje prema državi i svakako im to treba platiti, ali ne može platiti netko drugi s potpuno drugim motivom. Mislim da je to jedna loša, neprimjerena, nezakonita i politički nekorektna akcija koju je trebalo javno osuditi i to je ono što sam učinio.

NET.HR: Što mislite o Milanu Bandiću? Nakon njegove smrti ste bili suzdržani…

KLISOVIĆ: Bio sam suzdržan zato što nam je ostavio grad u katastrofalnom stanju. Njegovu vlast je obilježavalo pogodovanje ortacima i prijateljima, samovolja. On nije sustavno obnavljao i održavao grad, nego bi odlazio po raznim gradskim kvartovima i telefonom rješavao sitne stvari na koje su se ljudi požalili. Mogu razumjeti ljude koji su tražili da im se nakon niza godina napravi priključak za kanalizaciju, vodu, struju, plin ili asfaltira komad ulice, ali ne mogu shvatiti gradonačelnika koji to nije radio sustavno, planski za cijeli grad, nego je skakutao gradom po tim rupama i improvizirao na način da se odmah tu ima popraviti ili priključiti nešto za građane. To je autoritativan način vladanja za razliku od onog za koji se zalažem, a to je demokratski i sustavan način, gdje imamo plan i gdje svatko zna kad će njegova ulica doći na red. Onda gradonačelnik dođe podružiti se s građanima kad su radovi odrađeni.

Druga stvar koja je obilježavala njegovu vladavinu jest divlja urbanizacija. Grad je bio izuzetno dobro planski osmišljen, no kroz njegovih 20 godina izgubili smo onaj dobro poznati šlif grada, a mnoge zelene površine i mnoga industrijska postrojenja su pretvoreni u građevinska zemljišta, pogodovanjem dana ortacima gospodina Bandića, čime su građani izuzetno nezadovoljni. Sve je to urušilo povjerenje u gradsku vlast, sve je to element zašto građani odlaze iz Zagreba živjeti u druge europske gradove. Građani više ne žele tolerirati pljačku gradskog proračuna, pogodovanje kod dobivanja poslova na javnim natječajima ili zapošljavanja u Gradu Zagrebu. Jednako tako, ne mogu tolerirati ni lošu, neodržavanu komunalnu infrastrukturu koja je izuzetno važna za kvalitetu života u gradu. S obzirom na to da su takve stvari obilježavale Bandića, koji je vrlo često gradio fontane umjesto škola, preplaćivao sve projekte koje je izvodio, time pogodujući svojim ortacima, građani su nezadovoljni i odlaze.

NET.HR: Hoćete li raditi na novom Generalnom urbanističkom planu? Znamo da je prošle godine on srušen.

KLISOVIĆ: Napravit ćemo novi strateški plan razvoja Zagreba, a on uključuje novi GUP i novi prostorni plan. Bio sam nedavno na izložbi o Većeslavu Holjevcu u MSU-u, gdje je vrlo kreativno prikazano kako je taj gradonačelnik Zagreba od 1952. do 1963. vizionarski osmislio razvoj Grada. To je ono što nedostaje zadnjih 20 godina. Nismo imali tako vizionarstvo i sustavni plan kako razvijati Zagreb, nego smo imali divlju urbanizaciju.

Vraćam se tim Holjevčevim temeljima vođenja Zagreba. Okupit ću stručnjake koji se bave razvojem urbanih cjelina i dati im zadatak da osmisle daljnji razvoj Grada. Želim da Zagreb bude jedna prepoznatljiva, napredna, moderna, otvorena europska metropola, a ne da je, kao sada, najzapušteniji glavni grad članice EU-a. Da bih to napravio, želim aktivirati kreativni i intelektualni kapital koji postoji u našem gradu, dati mu šansu i onda krenuti u realizaciju takvih projekata.

NET.HR: Kampanja je na samom kraju. Kakvi su dojmovi?

KLISOVIĆ: Mene građani prepoznaju gdje god se pojavim, kad šetam ulicama, kada kupujem na tržnici ii dućanu, kada trčim po nasipu ili idem na Sljeme, prilaze mi, razgovaraju sa mnom, kažu što im je važno u Gradu. Vrlo veliki broj kaže da upravo takvog čovjeka žele na čelu grada. Dakle, čovjeka čistih ruku, jer jedino takav može osloboditi Grad od korupcijske hobotnice koja ga drži u čvrstom stisku; osobu koja ima iskustva i u državnim poslovima, privatnom biznisu, civilnom društvu i u akademskom svijetu, da sa svim svojim relevantnim iskustvima vodi naš grad; osobu koja ima iskustva života u inozemstvu, pa onda i mogućnost da neka dobra rješenja iz europskih i svjetskih gradova dovede u Zagreb.

Sve ovisi o rezultatu

NET.HR: Koji je cilj SDP-a na ovim izborima u Zagrebu – je li to drugi krug, određen broj mandata u Skupštini…

KLISOVIĆ: Cilj je, naravno, pobijediti na izborima. Prvi korak do toga će biti ulazak u drugi krug. To je evidentno. U Skupštini želimo ostvariti rezultat koji će omogućiti da s partnerima napravimo većinu kako bismo mogli upravljati gradom na jedan učinkovit i kvalitetan način.

NET.HR: Tko su partneri? Razmišljate li možda o široj koaliciji poslije izbora? Suradnji s Tomaševićem?

KLISOVIĆ: Sve ovisi o rezultatima, koliko će koja stranka koja uđe u Skupštinu imati mandata. Prvo to moramo vidjeti, a onda ćemo znati na čemu smo i dogovarati se dalje. SDP nikome ne daje bezrezervnu podršku, ali sigurno vidimo mogućnost suradnje sa strankama koje su godinama upozoravale da je stanje u Zagrebu nezadovoljavajuće i katastrofalno, imale prijedloge koji su redom odbijani jer nismo imali većinu u Skupštini. Stranke koje su odgovorne za ovakvo stanje kakvo danas imamo u Zagrebu, a to su prije svega stranka Milan Bandić 365 i HDZ koji im je bio koalicijski partner u Skupštini i glasao za sve zahtjeve gospodina Bandića, sigurno ne vidimo kao poželjne partnere. Ne znam koja bi bila dodana vrijednost. Da su znali i htjeli voditi grad na kvalitetan način, onda bi to i radili zadnjih godina, ali to nisu činili. Prema tome, ne znam što bi novoga mogli donijeti u našu koaliciju.

NET.HR: Što Možemo! znači za SDP? Odnosno preuzimaju li oni vašu ulogu najveće stranke ljevice?

KLISOVIĆ: Mislim da ne, jer je SDP na nacionalnoj razini još uvijek najveća i najjača stranka ljevice. Zbog određenog lošeg rada u Zagrebu, pojavilo se i Možemo! Da je SDP kvalitetno radio, kako želimo raditi u nadolazećem razdoblju, vjerojatno se Možemo! ne bi niti pojavio, nego bi vjerojatno većina tih ljudi bila uz SDP i oko SDP-a. Vjerujem da od sljedećih parlamentarnih izbora izlazimo konsolidiraniji, s pravim političkim rješenjima i idejama za probleme koji naše građane muče te ćemo tako vratiti naše birače.

NET.HR: Hoćete li podržati Tomaševića u slučaju da ne uđete u drugi krug?

KLISOVIĆ: Pustimo mi prvo da vidimo hoću li ući u drugi krug, a onda ćemo razgovarati nakon toga.

NET.HR: Predsjednik RH Zoran Milanović vam je kum. Mnogi nagađaju da vas je on pogurao prema kandidaturi. Imate li njegovu podršku, pa makar i na deklarativnoj razini? Naime, rekao je da neće izaći na biralište…

KLISOVIĆ: Tu je rekao sve. Ne želi se petljati u ovu političku utakmicu. On je predsjednik, po Ustavu je izašao iz stranke, ne bavi se stranačkom politikom, ni stranačkim kadroviranjem, kao ni određivanjem kandidata za lokalne izbore. To radimo ovdje u stranci. Predsjednik vodi državnu politiku, ne miješa se u našu stranačku. Mislim da su nagađanja koja ste spomenuli samo insinuacije koje dolaze od mojih političkih konkurenata, kako bi pokušali umanjiti moje šanse na izborima.

