KLISOVIĆ OTKRIO S KIME SE VIDI U DRUGOME KRUGU: ‘Ne dajem obećanja koje ne mislim ispuniti, jako držim do svoje riječi’

SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba Joško Klisović otkrio je kako misli ‘osvojiti’ Zagreb, ali i što misli o protukandidatima.

“Moj protukandidat iz HDZ-a svaki pojavljivanjem u medijima iznosi novi projekt kao prioritete. Sve je to bajka i ona zaboravlja da ljudi koji imaju biračko pravo su punoljetne osobe koje ne vjeruju u bajke”, rekao je Klisović o Filipoviću za N1 pa dodao: “Vlada će graditi bolnicu. Grad ima interes da se takva bolnica napravi zbog djece, ali i šire od toga da djeca iz cijele Hrvatske mogu doći. Ona se treba što prije sagraditi, ali glavna institucija je Vlada, grad jedino može vršiti pritisak da se projekt čim prije završi. Treba dati podršku. Skoro četvrtina stanovnika RH živi u Zagrebu i Vlada to ne može zanemariti. U interesu Zagreba je imati takvu bolnicu.”

Što se tiče tvornice cjepiva, rekao je: “Tvornicu ne bih obećavao. Tužno je da Imunološki zavod bude doveden na ovu razinu. Dao bih podršku revitalizaciji Zavoda jer su imali svu ekspertizu i certifikate. Ne vjerujem u novu tvornicu, nemamo ni formulu za proizvodnju cjepiva. Nije to tako jednostavno, to su samo priče. Tko kaže da to traje godinu dana, taj obmanjuje Hrvatsku.”

Htio bi dovršiti Jarunski most

Govoreći o infrastrukturnim projektima, istaknuo je: “U četiri godine mislim da je moguće dovršiti Jarunski most. Veliko je zagušenje na Jadranskom mostu. Sigurno ću pokrenuti projekt o gospodarenju otpadom. Ideja je napraviti centar za kružno gospodarstvo gdje ćemo tretirati otpad i pretvarati ga u sekundarnu sirovinu koja se opet može koristiti. Još jedan projekt, koji ne može biti gotov u četiri godine, je denivelacija gradske željeznice. Smjestila bi se iznad ili ispod zemlje čime će grad postati funkcionalna sredina. Sad je podijeljen na sjeverni i južni uz prometne čepove. Time oslobađamo veliko gradsko zemljište uz prugu.

Na pitanje kako će građani biti sigurni da su njegove riječi sigurne, rekao je: “Moja ideja je projekt provesti u stvarnost, tu ću staviti naglasak i mogu obećati da neće ostati prazne riječi, nego da ćemo početi s realizacijom projekata. Sadržaji će se financirati dijelom iz proračuna, razvojnih kredita, EU fondova… Napravit ćemo financijsku konstrukciju. Kao gradonačelnik ću vidjeti koji su financijski modeli. Dosad se nije povlačilo iz EU toliko jer traže transparentno trošenje, a imaju i nadzorna tijela i lako možete završiti u skandalu. Mnoge su zemlje bile meta nadzora, bilo je velikih šteta. Mislim da zato gradska uprava nije povlačila novce. Meni nadzor ne smeta. Ne samo to, uključit ću i građane da i oni vide kako se troši novac. Promijenit ću sustav javnih nabava, uvesti visoke tehnologije da se smanji utjecaj koji čovjek može imati na privatne interese.”

Mirni čovjek za Zagreb

Na pitanje što sa sljemenskom žičarom, kazao je: “Ono što je napravljeno, neće se rušiti, iako bilo preplaćeno. Žalosti da je žičara trebala biti u funkciji za Snježnu kraljicu, očito nešto ne štima jer još nije u funkciji. I druge projekte koji su napravljeni i dalje ćemo koristiti. Ostali su nam dugovi. Ne dajem obećanja koje ne mislim ispuniti, jako držim do svoje riječi, mislim da sam jedina garancija od svih kandidata da ću provesti sve što govori”, istaknuo je.

O porukama i sloganu “Mirni čovjek za Zagreb”, rekao je: “Mijenjat ćemo Zagreb, ne slogan, a to je ono što građani žele. Zagreb je u krizi. Kad ste u krizi, trebate mirnog i odlučnog čovjeka da se to uredi. Previše je buke u političkoj areni, rezultati su nikakvi. Mirni čovjek donosi staloženost u kriznu situaciju kad treba donijeti odluke. Drugačiji sam od Josipovića. Miran čovjek zna kanalizirati veliku energiju u promjene. Neki od kandidata obećanjima izazivaju nerealna očekivanja. Nudim stabilnost, donošenje odluka na miran način i odlučnost u provedbi odluka.”

O drugom krugu je rekao: “Ako bi to bio g. Tomašević i ja, bio bih zadovoljan. Mislim da ankete dobro pogađaju i da ćemo Tomašević i ja završiti u drugom krugu i da je to dobra garancija da će grad izaći iz stanja lošeg upravljanja. Zagreb je najzapušteniji glavni grad članica EU- to želim promijeniti, a Tomaševića vidim kao partnera u tome. Mislim da Pavičić Vukičević pokušava sastaviti i listu za Skupštinu, a kolike su joj šanse za gradonačelnicu, vidjet ćemo.”

