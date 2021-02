KLISOVIĆ KORIGIRAO IZJAVU HOLY O DOTEPENCIMA U ZAGREB: ‘Bio je krivi izbor riječi. To su neka vrsta padobranaca’

‘Neki ljudi izvan Zagreba saznaju da u jednoj bočici koja je otvorena nedavno ima još dva sata da se može upotrijebiti cjepivo, da dobiju informaciju i odu i cijepe se. Kako je to moguće? To su neka vrsta padobranaca, ne dotepenaca’

Joško Klisović, SDP-ov kandidat za gradonačelnika Zagreba, komentirao je danas izjavu Mirele Holy koja je u kontekstu cijepljenja preko reda rekla da se “dotepenci” cijepe u Zagrebu. “Mirela Holy je osoba koja je u timu zadužena za kreativne industrije i zeleni grad. I sudjeluje u izradi našeg programa u tom segmentu jer je u tome stručna i dokazana. Pitanje koje je otvorila neki dan bio je krivi izbor riječi – ‘dotepenec’ u Zagrebu ima pejorativno značenje.”

“No koliko sam shvatio, ona je željela upozoriti da neki ljudi izvan Zagreba saznaju da u jednoj bočici koja je otvorena nedavno ima još dva sata da se može upotrijebiti cjepivo, da dobiju informaciju i odu i cijepe se. Kako je to moguće? To su neka vrsta padobranaca, ne dotepenaca. Kako je to moguće? Ali ja bih ovdje otvorio neko drugo pitanje – a to je kako je moguće da građani Zagreba budu zadnji u rasporedu cijepljenja u odnosu na građane drugih gradova?”, kazao je Klisović.

Bivša saborska zastupnica i ministrica, Mirela Holy, na Twitteru je objavom potaknula raspravu. “Mi Zagrepčani smo fakat magarci, šutimo ko’ zadnji papci iako su nas stavili posljednje u Hrvatskoj na popis za cijepljenje. Em što u ZG živi najviše ljudi, gustoća naseljenosti koja omogućava širenje bolesti je najviša, ali eto, zadnji smo u redu za cijepljenje. Zašto?”, upitala je Holy u tvitu.

MIRELA HOLY NE POPUŠTA: ‘Zna se tko su dotepenci, oni koji su se dotepli na cijepljenje preko reda. Pa što bi Linić dolazio u Zagreb…’

HOLY POKRENULA ŽUSTRU RASPRAVU: ‘Mi Zagrepčani smo fakat magarci; I u Zagrebu su se cijepili preko reda različiti dotepenci’