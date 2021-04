KLISOVIĆ IMA TRI PRIORITETA U GRADSKOJ ČETVRTI MAKSIMIR; Najavio i izgradnju stadiona: ‘Dinamo to zaslužuje, Grad će dati zemljište’

Podsjetio je i na problem Osnovne škole Bukovac koja još nije sanirana nakon potresa, ima crvenu naljepnicu, neupotrebljiva je, a djeca moraju po cijelom gradu ići u školu

SDP-ov gradonačelnički kandidat za Grad Zagreb Joško Klisović najavio je u utorak nakon obilaska gradske četvrti Maksimir kako će njegov prvi prioritet biti izgradnja, odnosno obnova Doma zdravlja u Švarcovoj ulici što nisu bili u stanju zajedno HDZ i Stranka Milan Bandić.

To će se promijeniti nakon lokalnih izbora kako bi građani istočnog dijela Zagreba imali mogućnost na kvalitetan način ostvariti zdravstvenu zaštitu, istaknuo je Klisović u izjavi novinarima. Zdravlje nam je najvrjednije i ako vlast u Gradu i gradskoj četvrti to zanemaruje ili to podređuje političkim razračunavanjima, onda je to loše, ocijenio je.

KLISOVIĆ ODGOVORIO PLENKOVIĆU: ‘Ne mislim ništa komentirati temeljem diktata premijera’

Tri prioriteta na Maksimiru

Sportsko rekreacijski centar Svetice je već dugo zapušten i taj projekt je također bio žrtva neuspjelih dogovora HDZ-a i Stranke Milan Bandić 365, ustvrdio je i najavio da će mu vratiti prvotnu namjenu. To će biti prostor na kojem će se građani moći baviti sportom, rekreativno i natjecateljski i biti jedan od prvih projekata, nakon Doma zdravlja, koje ćemo raditi u ovom dijelu grada, najavio je Klisović.

U neposrednoj blizini je i Dinamov stadion, koji se urušava, iako je u njega “ulupano” 800 milijuna kuna, a da nemamo stadion na koji bi građani mogli biti ponosni, rekao je. Dodao je da su u Mađarskoj, primjerice, za tri puta manje novca napravljeni moderni novi stadioni. Dinamo, rekao je, zaslužuje novi stadion, a Grad Zagreb će biti partner tako da će dati zemljište, dok će Dinamo, prema najavama, sam financirati izgradnju.

To su moja tri prioriteta u ovoj gradskoj četvrti, naglasio je Klisović.

KAKAV GAF: Klisović članovima SDP-a šalje kartu Hrvatske do Beograda, uključena je i Boka Kotorska

“Nedopustive stvari za odgovorne političare”

Podsjetio je i na problem Osnovne škole Bukovac koja još nije sanirana nakon potresa, ima crvenu naljepnicu, neupotrebljiva je, a djeca moraju po cijelom gradu ići u školu. To su nedopustive stvari za odgovorne političare koji hoće upravljati gradskom četvrti na dobrobit njezinih građana, upozorio je.

“Konstanta je kod HDZ-a da obećava u kampanji, a kad dođe na vlast onda se ne događa ništa i to će se promijeniti na sljedećim izborima u svibnju kada dolazi nova gradska vlast sa mnom na čelu koja će svoja obećanja iz kampanje i ostvariti”, ustvrdio je Klisović.

Upitan o postrojavanju Zimske gradske službe pred obnašateljicom dužnosti zagrebačke gradonačelnice Jelenom Pavičić Vukičević, ocijenio je kako je to nastavak loše politike Milana Bandića i da to treba završiti i završit će na idućim lokalnim izborima.

KLISOVIĆ I PETEK JAMČE SANACIJU JAKUŠEVCA: ‘Nije tekla prema rasporedu, za to su također zaslužni HDZ i Filipović’

Zimska služba postoji da čisti ceste, a ne da se postrojava pred političarima, to je loše i to ćemo promijeniti, poručio je Klisović.