KLINAC ČETIRI GODINE GLUMIO SVEĆENIKA: ‘Dobrovoljne priloge nisam vratio. Ako bilo tko bude htio, ja ću te novce vratiti’

Maloljetni mladić koji se lažno predstavljao kao svećenik, tvrdi da su o svemu znali svećenici u njegovoj župi te u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji

Razotkriveni maloljetni mladić koji se lažno predstavljao kao svećenik i dijelio sakramente te primao novčane priloge od vjernika, rekao je za 24 sata da se kao svećenik predstavljao zadnje četiri godine te da su o svemu znali svećenici u njegovoj matičnoj župi kao i u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji.

“Sve ovo što sam radio događalo se prije 16. godine mojeg života, što znači da po Zakonu o kaznenom postupku ne mogu podlijegati nikakvim kaznama”, rekao je lažni svećenik za 24 sata..

Ne žele komentirati jer je maloljetan

Iz Nadbiskupskog ordinarijata odgovorili su da Splitsko-makarska nadbiskupija ne može javno komentirati slučaj jer je riječ o maloljetniku.

“Maloljetan je i ne želim ništa komentirati. Dogovorili smo se da sve ide preko nadbiskupije, pa pitajte njih. Poznajem njega i obitelj, ne mogu komentirati slučaj”, rekao je i svećenik iz čije župe maloljetnik dolazi.

KLER PROGOVORIO O ŽUPNIKU KOJI SE PLANIRA OŽENITI: ‘Izdao je svoju prvu ljubav; zlorabio sveti sakrament’

‘Crkva je Majka, a u majku se ne dira’

Lažni maloljetni svećenik na tome je očigledno zahvalan župniku.

“Za župnika znam da šuti, on ne želi prikriti ovo što sam napravio, smatram da me samo hoće zaštititi. Ipak je i ugled Crkve narušen. Crkva je Majka, a u majku se ne dira”, rekao je mladić.

Nitko ništa nije poduzimao

Unutar crkvenih krugova očigledno su znali da za slučaj lažnog svećenika, no nisu ništa poduzimali, što potvrđuje i karizmatik, egzorcist fra Rosario Palić koji je s mladićem vodio mise, ako je vjerovati fotografijama koje su objavljivali vjernici na Facebooku.

“Čujem i vidim da se ponovno diže prašina laži o meni i našemu Bratstvu te o boravku tzv. svećenika X.X. u našemu Bratstvu. Već sam se prije očitovao i rekao da je to za mene prošlost jer je sve na vrijeme predano crkvenom autoritetu i da to Crkva prati na ispravan i mudar način. I tu je za mene i naše Bratstvo kraj priče u vezi tog događaja”, napisao je Palić na svojem Facebook profilu.

Dio novca nije vratio

Tko mu je omogućio i kako se uspio infiltrirati u svećeničke krugove ostaje nejasno, a mladić o svemu ne želi govoriti.

Neki su ga optuživali da je je milodare vjernika zadržavao za sebe te tako pribavljao novac, no mladić tvrdi da se nije radilo o njegovu koristoljublju

“Novac koji su mi ljudi davali većinom je vraćen, no dio novca nije jer su to bili dobrovoljni prilozi za mise. Ako bilo tko bude htio, ja ću te novce vratiti. Ovdje se nije radilo o mojem koristoljublju, nego o koristoljublju drugih ljudi.

Ja to za sada neću reći. I ovako i onako me svrstavaju u razne koševe, a nikog nije briga što se događa u pozadini svega. Nitko se ne pita prijeti li mi tko i smijem li ja o svemu govoriti. Progovoriti hoću, to je sigurno, ali onda kad za svoje postupke i riječi budem odgovarao i pred zakonom”, tvrdi mladić koji bi teoretski mogao biti čak i ekskomuniciran.

Može odgovarati prema zakonu o maloljetnicima

Odvjetnik Branko Šerić rekao je za 24 sata da neovisno o maloljetnosti mladića koji se lažno predstavljao kao svećenik, može kazneno odgovarati prema zakonu o maloljetnicima. Također, Kaznenom zakonu podliježu i oni svećenici koji su mu eventualno pomagali ili ga poticali u tome.

“Bez obzira na to je li djelo prijavljeno ili nije, državno odvjetništvo na temelju natpisa u medijima dužno je po službenoj dužnosti postupati i provjeriti ima li kaznenog djela te, ako se utvrdi da ga ima, protiv osumnjičenih podnijeti odgovarajuće prijave”, rekao je.