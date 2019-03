‘KLIMA SE KLIMA, NE POSTOJI PLAN B’: Klinci velikim prosvjedom jasno poručili što misle, nešto ćemo morati promijeniti

Srednjoškolci su prosvjedovali zbog klimatskih promjena

Trebamo promjenu, trebamo ju sad”, “Spasimo planet” uzvikivali su učenici zagrebačkih srednjih škola u prosvjedu protiv klimatskih promjena u petak na Markovu trgu.

Oko tisuću učenika iz više zagrebačkih srednjih škola okupilo se u petak u 12 sati i 30 minuta na Europskom trgu. S transparentima na hrvatskom i engleskom jeziku i porukama za zaustavljanje klimatskih promjena, pridružili su globalnom pokretu “Petkom za budućnost” u sklopu kojega se u petak u više od 2000 gradova svijeta održava prosvjed učenika.

“Opravdani razlog za neopravdani sat”, “Ne postoji planet B”, “Klima nam se klima”, “What I stand for is what I stand on”, “Hoćemo promjene” samo su neke od poruka koje su učenici ispisali na prosvjednim transparentima. “Oni koji ništa ne poduzimaju nemaju se pravo žaliti, a mi se puno žalimo, zato smo ovdje”, kazala je učenica Erika, dok je Igor iz Gimnazije Lucijana Vranjanina cijeli prosvjed snimao, kako bi o njemu mogao objaviti vlog na svom YouTube kanalu.

‘Morat ćemo nešto promijeniti’

“Mislim da ćemo nešto promijeniti, ima nas puno i mislim da će ovo pomoći u zaustavljanju klimatskih promjena, barem jednim malim dijelom”, kazao je. Povorka je ubrzo nakon okupljanja prosvjednika s Europskog trga krenula na Markov trg. U šetnji koja je izazvala pozornost građana i nakratko zaustavila tramvajski promet na glavnom zagrebačkom trgu, prosvjednici su došli do Markova trga.

“Tu smo da pokažemo otpor prema sistemu koji se ponaša kao da klimatske promjene ne postoje. Kao članica Europske unije Hrvatska spada među razvijene zemlje i trebala bi problemu klimatskih promjena pristupiti ozbiljno,” poručila je prosvjednicima Ana Žerjav iz 2. zagrebačke gimnazije.

Učenica Privatne klasične gimnazije Laura Skala, koja je pokrenula Facebook stranicu “School Strike 4 Climate Croatia” te inicirala zagrebački prosvjed, obratila se i političarima te ih upitala što su učinili po pitanju zaustavljanja klimatskih promjena. “Jeste li zabranili jednokratnu plastiku, jeste li uložili išta u solarnu energiju i energiju vjetra? Niste!” kazala je Skala.

Emisija stakleničkih plinova

U svojem govoru, podsjetila je na to da ljudi imaju još 11 godina da smanje emisiju stakleničkih plinova za 50 posto kako bi se zaustavio daljnji rast temperature u svijetu. Za Hinu je kazala kako se nakon iniciranja prosvjeda putem Facebooka, koordinirala s učenicima iz drugih zagrebačkih škola.

“Druga gimnazija, Klasična gimnazija, Treća, Peta, ima nas odasvud”, rekla je Skala i ocijenila kako je zadovoljna podrškom učenika, ali i ravnateljima škola, s obzirom da su neki od njih odlučili učenicima opravdati izostanak s nastave.

Na Markovu trgu tijekom prosvjeda čula se i glazba, a učenici su, među ostalima, pjevali pjesmu “Neka cijeli ovaj svijet” iz mjuzikla Jalta, Jalta. U prosvjedu praćenom glasnim zviždanjem, mogli su se čuti uzvici “Trebamo promjenu, trabamo ju sad”, “Spasimo planet”, a u jednom trenutku učenici su se približili ulazu u Hrvatski sabor, skandirali “Izađite van”, te na kraju poručili “Doći ćemo opet”.

Prosvjedi diljem Hrvatske

Prosvjed za klimu danas je održan u više hrvatskih gradova. U Splitu se na prosvjed koji je počeo u 13 sati odazvalo oko tisuću učenika, a prosvjedovali su i njihovi kolege ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku te u Križevcima, Varaždinu, Puli i na Visu.

Prosvjede u europskim gradovima nadahnula je Šveđanka Greta Thunberg, koja je svojim prosvjedovanjem ispred parlamenta u Stockholmu u kolovozu 2018. pokrenula globalni pokret “Petkom za budućnost”. Nakon što je od kolovoza svakoga petka štrajkala za klimu, prosvjedi i štrajkovi učenika održavali su se posljednjih mjeseci petkom u Belgiji i Njemačkoj te se postupno širili, da bi se danas na njih odazvali učenici iz više od 2 tisuće gradova u svijetu.

Prosvjed učenika predhodno je podržalo Ministarstvo zaštite okoliša i energetika, ministrica obrazovanja Blaženka Divjak te hrvatski znanstvenici.