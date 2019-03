KLIJENTI OVE BANKE VEĆ DANIMA SU U VELIKIM PROBLEMIMA: ‘Žena je dobila slom živaca vidjevši prazan račun’

Mađarski OTP preuzima splitsku banku, a mnogi klijenti se žale da ne mogu do novca daleko duljee od roka koji je najavljivan

“Znali smo da se Splitska banka integrira u mađarski OTP. Znali smo i da od petka 30. studenoga do utorka 4. prosinca neće raditi poslovnice ni internetsko bankarstvo. Ali nismo znali da danas, u četvrtak, mi i dalje nećemo moći plaćati karticama ni podizati gotovinu na bankomatu. Bezobrazluk! Stvorilo nam je velike probleme. Znate li kako je ružan osjećaj kad na blagajni u supermarketu spremite stvari u vrećice, a onda vam kartica ne prolazi? A ni supruga ni ja nemamo gotovine jer to više nitko sa sobom ne nosi”, govori za Slobodnu jedan brojnih bijesnih korisnika Splitske banke koji nije mogao do svog novca.

PRED VRATIMA VELIKO SPAJANJE DVIJU BANAKA: Poslovnice nekoliko dana neće raditi, a klijente čekaju posebne obavijesti

‘Pogledala račun – prazan!’

Slično se žali i Anđela koja kaže da je sate gubila na mobitelu da dođe do svojeg novca. “Dva dana po dva sata gubim na mobitelu da bih mogla doći do svoga novca. Ne mogu ih dignuti s bankomata, ne mogu plaćati karticom i ne mogu vidjeti stanje na računu. Probala sam u subotu, u nedjelju i sad u četvrtak. Bezuspješno. I to traje već punih sedam dana”, priča klijentica. Njezina poznanica, koja svaki mjesec pola plaće odvaja za štednju je prošla još gore. “Žena je dobila slom živaca kad je ušla na internetsko bankarstvo i kad joj je prikazalo da je račun prazan. Prazan!”, priča.

Iz uprave OTP banke, koja je preuzela Splitsku banku, svjesni su da neki korisnici imaju “nekoliko manjih tehničkih problema koje je dio korisnika imao pri prijavi na novu aplikaciju mobilnog ili internetskog bankarstva, kao i teškoća dijela njihovih poslovnih korisnika”, ali tvrde da ne postoji generalni problem.

Neke kartice izvan upotrebe

“Ne možemo govoriti o bilo kakvom generalnom problemu s plaćanjima našim karticama ili podizanjem gotovine na bankomatima, koje funkcionira i sad kao što je funkcioniralo i tijekom cijelog integracijskog vikenda. Ako u pojedinačnim slučajevima klijenti imaju kakvih problema, molimo ih za strpljenje ili neka se jave u najbližu poslovnicu”, kažu i dodaju kako su za neke blokade korisnici sami krivi.

Neke od kartica stavljene su izvan upotrebe, zbog “usklađivanja proizvoda banaka”. Klijenti su na vrijeme obaviješteni o svim promjenama i ponuđen im je alternativni proizvod. Određeni broj takvih korisnika nam se nikada nije očitovao o svojoj odluci, pa ovim putem još jednom molimo da provjere je li njihova kartica stavljena izvan upotrebe”, poručuju iz banke.