KLER PROGOVORIO O ŽUPNIKU IZ ZAPREŠIĆA KOJI NAPUŠTA CRKVU I PLANIRA SE OŽENITI: ‘Izdao je svoju prvu ljubav; zlorabio sveti sakrament’

Slučaj je komentirala i vjerojatno najpoznatija bivša časna koja je i sama razvrgnula brak s Kristom

Vinka Sudara, sada već bivšeg župnika Župe Kraljice Apostola iz Zaprešića, koji je svojoj pastvi objavio kako odlazi iz službe jer želi osnovati obitelj, župljani su ispratili pljeskom i sa suzama. Za njega imaju samo riječi hvale a braku mu žele puno sreće.

No kler njegov odlazak doživljava kao izdaju.

“Jasno je da čovjek ima pravo na životni izbor, ali takva sumnja u vlastito zvanje odašilje lošu poruku, jer pater Sudar odluku o stupanju u svećenički red nije donio kao petnaestogodišnji dječak, nego kao formirana osoba u odrasloj dobi, i iza nje je trebao stajati. To je služenje Gospodinu Bogu za cijeli život, i smatram da se uopće nije smio dovesti u situaciju da u to ikad posumnja nakon odluke o zaređenju.

‘Kao da jedan brak zamijenite drugim’

Znam, ovaj korak u javnosti doimlje se manje licemjernim negoli nekakav podvojeni život, ali u ovom slučaju nije izbor između licemjerja i transparentnosti postupaka, nego između života u svetosti i onoga u grijehu”, rekao je za Slobodnu dr. Mladen Parlov, profesor na Katoličko-bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

“Dakako, nije na meni da mu sudim, ali žao mi je što napušta službu zbog više razloga; kao prvo, zbog loše poruke koju je tim činom odaslao, potom zbog gubitka za Crkvu kojoj je služio te, naposljetku, žao mi je zbog njega samoga jer je na neki način izdao svoju prvu ljubav. To je kao da jedan brak zamijenite drugim”, iznio je don Mladen Parlov.

‘On je zlorabio sveti sakrament’

S njime se slaže karizmatični žrnovnički župnik don Mario Matković koji je koristio i dosta oštrije riječi.

“Čovjeka ne osuđujem, ali ne zamjerite mi što mu ne želim ni aplaudirati. On je, po mojem mišljenju, zlorabio sveti sakrament, i to je apsolutna pogreška. U svećenstvo se ulazi odgovorno kao i u svaki drugi brak; to je vječni savez, neraskidiv zbog običnih ljudskih slabosti. Ne možeš se ukrcati malo u vlak za Knin, pa skrenuti malo za Perković jer si se predomislio, da tako kažem. Ne, jasno da ga nećemo kamenovati, ali imamo pravo uskratiti mu odobravanje”, poručio je don Mario iz Žrnovnice.

Dodatni problem za bivšeg svećenika je i to što se prema kanonskom pravu on ne može tek tako vjenčati u Crkvi. Za obivanje sakramenta ženidbe prvo će morati zatražiti oprost od obaveza koje proizlaze iz Svetog reda te u istom postupku zatražiti i oprost od obveze celibata . Tek po odobrenju pape Franje moći će se crkveno vjenčati.

‘Čovjek je pošteno priznao da je slab’

Slučaj je za Slobodnu komentirala još jedna osoba koja se vjenčala za Krista a potom izašla iz reda i zasnovala obitelj. Bernardica Juretić, danas udana Rožman ističe kako je pošteno da je kao čovjek priznao da je slab.

“Žao mi je svakog zvanja, čula sam komentare župljana donedavnog patera Sudara i uvjerena sam da im je odano služio. Zašto se dogodilo da je u trenutku slabosti odlučio napustiti poziv, odgovore najbolje zna on sam, a jamačno je i o tome jako dobro promislio. To su ljudski porivi, nesavršeni, ali ne treba ih osuđivati. Čovjek je pošteno priznao da je slab, i ostao dosljedan u novoj odluci. Treba mu izraziti podršku uz nadu da će, ma što u budućnosti bude radio, to činiti na slavu Božju. Neka ostane dobar vjernik i nastavi živjeti vjeru i kršćanski život”, poručila je Bernardica Juretić Rožman.