KLEMM NIJE USPIO 5. PUT ODGODITI ODLAZAK U ZATVOR, ALI: 6 dana prije početka kazne ima operaciju leđa: ‘Ako zdravlje dopusti, javit ću se’

Josip Klemm nije uspio po peti puta zbog zdravstvenih razloga odgoditi služenje svoje jednogodišnje zatvorske kazne, no pitanje je hoće li se pojaviti u Remetincu, jer sudski nalog još nije primio, a navodno ima zakazanu operaciju leđa

Josip Klemm, vlasnik zaštitarske tvrtke i jedan od vođa braniteljskog prosvjeda u šatoru u Savskoj trebao bi se za šest dana pojaviti u Remetincu na odsluženju jednogodišnje zatvorske kazne. No, pitanje je hoće li se to dogoditi. Naime, Klemm je dosad, uglavnom zbog zdravstvenih razloga, četiri puta uspješno odgađao svoj odlazak u zatvor.

U prosincu mu to nije ponovno uspjelo, jer je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu procijenila da zdravstveni razlozi koje je naveo nisu dovoljni za novu odgodu. Jutarnji doznaje kako je Klemm tražio odgode zbog ozljede leđa koju je zadobio lani u prometnoj nesreći. U posljednjem prijedlogu za odgodu naveo je kako baš danas ima operaciju leđa, koja je zbog epidemioloških razloga odgađana još od listopada.

Nije primio nalog

No, stvari su se zakomplicirale, jer je Klemm istovremeno podnio žalbu na tu odluku, ali i novi zahtjev za odgodom izvršenja. Sud o novom zahtjevu nije odlučivao, već je razmatrao njegovu žalbu, koju je naposljetku odbio. Tako bi se Klemm u zatvoru trebao pojaviti 26. siječnja. No, to je i dalje upitno, jer sud Klemmu nikako ne uspijeva uručiti nalog, što znači da ga službeno nije primio.

“Bude li mi zdravstveno stanje dopuštalo, javit ću se 26. siječnja”, poručio je Klemm novinarima u telefonskom razgovoru.

Horvatinčićev poučak

Sve to podsjeća na slučaj Tomislava Horvatinčića koji je zbog zdravstvenih razloga dvaput uspijevao odgoditi svoj odlazak u zatvor na četiri godine i deset mjeseci zbog izazivanja pomorske nesreće u kojoj je poginuo talijanski bračni par Salpietro. Njegova je obrana oba puta podnijela liječničku dokumentaciju kojom je dokazala kako mu je potreban operativni zahvat koji se ne provodi u Hrvatskoj, a pogotovo ne u Bolnici za osobe lišene slobode. No, on je u tim trenucima često znao biti viđen u ugodnom društvu na terasama kafića.

