‘KLEKNI I MOLI’: Fratar objasnio svoju legendarnu naredbu premijeru, ispričao je za što je zapravo Plenković molio

‘Nalaziš se pred Gospom pobjednicom i ako želiš pobijediti unutarstranačke izbore, parlamentarne izbore, klekni i moli’, rekao je fra Ante Čovo Andreju Plenkoviću

Nakon što je prije više od tjedan dana fra Ante Čovo, gvardijan svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske, premijeru Andreju Plenkoviću naredio u sinjskoj crkvi da “klekne i moli”, u intervjuu za Večernji list objasnio je motive tog čina koji je zainteresirao sve medije.

“Što može fratar drugo u crkvi napraviti? Održati im politički govor? Koja je moja uloga?”, upitao se fra Čovo. Potom je na konstataciju novinarke Večernjeg lista da se ne sjećam da je ikada ijedan svećenik u Hrvatskoj to prije njega napravio, dodao da je on to napravio puno puta. “Pred parlamentarne izbore 2011. godine bila je ovdje Jadranka Kosor, bila je premijerka, a i Ivu Josipovića kada je dolazio u Makarsku, gdje sam bio gvardijan, prvo sam uveo u crkvu i rekao mu ‘Pogledaj’.”

Kleknuo i molio za pobjedu na izborima

Ipak, priznao je, Josipoviću nije rekao “Klekni i moli’ te je podrobnije objasnio zašto je to rekao premijeru.

“Plenković je više puta dolazio u Makarsku na misu za Veliku Gospu, kada je i misa za njegovog dida i babu, Marina i Milu, i onda sam mu rekao: ‘Nemoj doći u crkvu, a ne moliti Boga.’ I sad, budući da dolazi prvi put u crkvu Gospe Sinjske, ja sam njemu postavio pitanje zna li koliko ima bitaka protiv Turaka koje slavimo i koliko ima bitaka koje ne slavimo, a važnije su. Spomenuo sam mu poraze u Krbavskoj, Mohačkoj i Sigetskoj bitci, a jedina pobjednička bitka bila je pod Sinjem. “Nalaziš se pred Gospom pobjednicom i ako želiš pobijediti unutarstranačke izbore, parlamentarne izbore, klekni i moli.”

Nakon toga Plenković se nasmijao i kleknuo, u čemu su ga slijedili i Jandroković, Reiner i Božinović. “Da. Jedna slika mi je osobito draga, Reiner izgleda kao da mu se Gospa ukazala!”, priznaje Čovo.

Zajedno molio s Kolindom

Iako je, kaže fra Čovo, i predsjednica Kolinda klečala i molila, s njom je bila različita situacija. “Razgovarali smo o zdravlju njezina ćaće. I ona meni Kaže: ‘Pomoli se!’ Ja sam joj odgovorio: ‘Sad ćemo se zajedno pomoliti’, prisjetio se te dodao da je Kolinda reagirala “sasvim normalno”. Kaže da prima razne reakcije i poruke ljudi sa svih strana koji mu govore kako ne mogu vjerovati da je “natjerao premijera da kleči”.

Fra Čovo tvrdi da je i premijeru i predsjednici, kao i Božinoviću, Krstičeviću i Jandrokoviću, privatno rekao što misli o njihovu radu. Plenkoviću je darovao knjigu povodom 300. obljetnice proslave Gospe Sinjske. U posveti je napisao i rečenicu o željenim i neželjenim borbama koje ima, na što mu je Plenković rekao: “Ti mene uvijek pogodiš!”.