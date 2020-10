‘KLAUNOVI SU JEFTINIJI’; Sanja Modrić brutalno o prepirci Plenkovića i Milanovića: ‘Koristilo bi kad bismo im mogli nekako podvezati ego’

‘Figure su im zabavne, ali za to imamo klaunove i komičare, a oni su puno jeftiniji od ove dvojice’, ističe

“Šteta što nismo čuli da postoji postupak podvezivanja ega. Jer mi se čini da bi dvojici naših najviših državnih dužnosnika, to su premijer i predsjednik, da bi koristilo kad bi se moglo nekako im podvezati ego”, komentirala je za N1 Sanja Modrić s portala Telegram sukob između Andreja Plenkovića i Zorana Milanovića.

Njihove jezične figure su zabavne, ali „za takve stvari imamo klaunove, komičare, stand-upove, a puno su jeftiniji od ove dvojice“ ističe i dodaje: “Možda nam nije potrebno da nas se i s te strane zabavlja. Nekada bi se loptica morala spustiti, a vidimo da se loptica ne spušta.”

Osobito u neizvjesnoj situciji pandemije, u kojoj građani strahuju od bolesti i gospodarske štete.

“Umjesto da njih dvojica, brate mili, sjednu, oni se prepucavaju i to je građanima sigurno odbojno, jer od njih očekuju nešto drugo. Čini se da ta situacija proizlazi iz toga što bi predsjednik htio biti premijer, pa da upravlja državom, a premijer bi htio da predsjednik bude pod njegovom kapom i da ga bezrezervno sluša kao što ga slušaju svi u HDZ-u”, kazala je.

Komentirala je i pucnjavu na Markovom trgu, a smatra kako je rješenje za veliku količinu ilegalnog oružja odlučna akcija policije.

‘Ne da im se vozikati, žele biti u centru’

“Neka mjera bi bila da se kaže, dragi građani, braćo i prijatelji, imate od danas šest mjeseci vratiti pružje, a nakon toga, kad vam nađemo oružje, za svaki komad ćete platiti 5000 eura i bit ćete kazneno gonjeni. To bi bila mjera.”, ističe, te dodaje kako bi se državne institucije trebalo izmjestiti s Markovog trga.

“OK, treba neke novce uložiti, treba neke stvari adaptirati itd. Ali ja sam skoro pa uvjerena da to što se ništa ne poduzima, što se te institucije ne sele negdje drugdje, gdje će moći biti primjereno štićene, da je nešto krajnje banalno. A to je da oni naprosto žele biti u centru grada, da im je nezgodno da se vozikaju svakog dana ne znam gdje. A to bi bilo praktičnije, jer bi bili svi na jednom mjestu.”

Konačno, komentirajući zdravstvenu krizu i to što prijeti kolaps zdravstvenog sustava, rekla je da je zdravstvo i prije bilo u problemima, da je sada posebno u teškom stanju, te da joj nije jasno zašto se ne organizira zdravstvo, sad u epidemiji, tako da se u službu privremeno pozovu i zdravstveni radnici, stručnjaci, koji su još uvijek u stanju raditi:

“Vjerujem da bi odaziv bio jako veliki. Ovo je skoro pa ratno stanje.”