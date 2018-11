KLASIĆ OTKRIO KAKO IH HRT ‘MRCVARI’ ZBOG SERIJE O NDH: ‘Kao da Njemačka strahuje da im serijal o Hitleru bude jednostran’

‘Na HRT-u kažu da je serija u montaži. Da, točno je, ali ona tamo stoji. Od ožujka nismo dobili niti jedan termin za montažu, a nismo ga dobili niti do kraja ove godine. Dakle, proći će godina dana…’, kaže povjesničar Hrvoje Klasić, suautor dokumentarne serije o NDH za koju sumnja da je postala neželjena

Prošlog je tjedna povjesničar Hrvoje Klasić u svojoj redovitoj kolumni na Net.hr-u iz prve ruke iznio informaciju da na Hrvatskoj radioteleviziji (HRT) već duže vrijeme stoji projekt dokumentarnog serijala “Nezavisna država Hrvatska” u čijoj je pripremi sudjelovao kao jedan od inicijatora, autora i scenarista.

Snimanje serijala predviđenog u šest epizoda započelo je 2015. godine, a osim u Hrvatskoj Klasić i suautori snimali su u Rimu, Vatikanu, Firenci, Berlinu, Sachsenhausenu, Beogradu te na Bleiburgu. Pritom su o toj, desetljećima kontroverznoj temi, razgovarali s tridesetak istaknutih povjesničara iz Hrvatske, BiH, Srbije, Velike Britanije, Njemačke i Italije, a od Jugoslavenske kinoteke u Beogradu otkupili više od dva sata raritetnog filmskog materijala koji je od 1941. do 1945. snimao Hrvatski slikopis NDH.

Sve to, po Klasićevim riječima, ovaj projekt čini “vjerojatno najznanstvenijim u povijesti hrvatskog dokumentarnog programa”.

HRT: Serijal nije zabranjen niti je to ‘neželjeni projekt’

Štoviše, kvalitetnog materijala snimljeno je znatno više pa je umjesto prvotnih šest snimljeno čak dvanaest epizoda, a sve to unutar postojećeg budžeta. No, projekt je “zapeo” u montaži, a Klasić je u svojoj kolumni ustvrdio da je serijal postao neželjen.

“Iako se nitko nikad nije usudio javno “zabraniti” daljnji rad na seriji, svakim danom je postajalo sve jasnije da se radi o neželjenom projektu”, napisao je Klasić čiju nevjericu zbog tvrdog inzistiranja s HRT-a da umjesto dvanaest epizoda ipak bude šest prisnažuje činjenica da za dodatnih šest epizoda nisu bila zatražena ikakva dodatna financijska sredstva. Tim povodom obratili smo se HRT-u odakle ističu da “serijal nije zabranjen, niti je riječ o ”neželjenom projektu”, već o “kontroli troškova i držanju plana proizvodnje”.

“Rad na serijalu radnog naslova ”NDH” počeo je 2015. te je planirano šest epizoda u trajanju od po 52 minute, a riječ je o djelu iz HRT-ove vlastite produkcije. Urednik serijala je Dario Špelić, redatelj serijala Miljenko Bukovčan, a scenaristi su Hrvoje Klasić i Miljenko Bukovčan. Serijal je trenutačno u montaži i postprodukciji, a njegovo dovršenje je planirano u ljeto 2019. godine, i to u trajanju od 6 epizoda, nakon čega će biti spreman za emitiranje. Nije točno da je odbijeno emitiranje 12 epizoda serijala po cijeni od šest. Naime, kao što je navedeno serijal je planiran i odobren u trajanju od 6 epizoda”, stoji u odgovoru HRT-a.

S Prisavlja kažu kako nije točno da su u jednom trenutku prihvatili proširenje projekta sa šest na 12 epizoda. “Nije točno da je u Godišnjem planu proizvodnje HRT-a za 2017. uvrštena proizvodnja serijala “Nezavisna država Hrvatska” u trajanju od 12 epizoda: istina je da je dokumentarni projekt “NDH” planiran u Godišnjem planu proizvodnje i za 2016. i za 2017. godinu pod stavkom “investicije” u sklopu Programa za obrazovanje i znanost, i to u trajanju od šest epizoda”, odgovorili su nam s HRT-a.

‘Imaju gotovo proizvod, a tjeraju nas da ga prepravljamo’

Sâm Klasić za Net.hr kaže kako sve što se događa oko tog serijala smatra mrcvarenjem. “Imaju gotovo proizvod, imaju 12 epizoda i sad nas tjeraju da to prepravljamo u šest epizoda! Zašto? Kao prvo, sve skupa će trajati duže i na koncu će biti skuplje. Na HRT-u kažu da je serija u montaži. Da, točno je, ali ona tamo stoji. Od ožujka, dakle osam mjeseci, nismo dobili niti jedan termin za montažu, a nismo ga dobili niti do kraja ove godine. Dakle, proći će godina dana, a da nismo ušli u montažu.

Ja znam da nisam taj kalibar i takva faca da na HRT-u mogu dobiti montažu kad ja to hoću, ali ovo je stvarno predugo. Drugo, u nekoliko navrata pozivali smo ljude s HRT-a na razgovor o serijalu. Htjeli bi da netko dođe vidjeti što je snimljeno pa da kaže je li im to dosadno ili bezveze. No, nitko osim nas koji smo radili seriju nije vidio niti jednu epizodu”, rekao nam je Klasić.

Dodaje kako on i ostali autori serijala s HRT-a dobivaju samo odgovor da mora biti šest epizoda bez ikakvog dodatnog objašnjenja. Ponavlja da s dvanaest epizoda nisu probili budžet dobiven za šest pa ga stoga sve to još više začuđuje.

‘Kao da knjigu od 400 stranica morate skratiti na 200’

“To je čisto iscrpljivanje. Kao da netko napiše knjigu od 400 stranica pa mu kažu da sve što je napisao sažme u 200 stranica. U ovom slučaju to znači i posve novu montažu što bi na kraju ispalo skuplje nego da nam dopuste da ovo dovršimo”, ističe Klasić.

Na pitanje kako je uopće projekt narastao na dvanaest epizoda, Klasić kaže kako su on i kolege, kada su krenuli raditi serijal o NDH, nakon nekog vremena shvatili da imaju odličan materijal – čak 40 sati snimljenih razgovora s relevantnim sugovornicima – od kojeg mogu napraviti dvostruko više epizoda. K tomu, kaže, serija nije rađena kronološki već svaka epizoda obrađuje neki pojedini aspekt NDH.

“Čuo sam čak i priče kako neki na HRT-u misle da će serija biti jednostrana. Kako mogu znati da će biti jednostrana ako je nisu ni vidjeli? Možete li zamisliti da njemačka javna televizija radi seriju o Trećem Reichu pa da im netko prigovori da će biti jednostrana”, zaključio je.

