KLARA ŽIVI U NJEMAČKOJ, A RADI U LUKSEMBURGU: ‘Ovdje je super, minimalac je 15.000 kn, a režije plaćam manje nego u Hrvatskoj!’

Demografija je rak-rana i najveći problem s kojim se Hrvatska susrela. Od punopravnog pristupanja Hrvatske Europskoj uniji svake godine ljudi masovno iseljavaju iz Lijepe naše, a stručnjaci upozoravaju da nam, ako se ovakav trend nastavi, prijeti izumiranje. Upravo zato je redakcija Net.hr-a odlučila pokrenuti specijal ‘Oni su otišli…’ u kojem ćemo objavljivati ispovijesti ljudi koji su iz raznih razloga napustili Hrvatsku i svoju sreću potražili negdje drugdje. Ispričali su nam svoja iskustva o životu u ‘tuđoj’ zemlji, jesu li dobili sve što su očekivali, te planiraju li se jednoga dana vratiti kući…

Klarina priča o odlasku iz Hrvatske nije tipična jer nije otišla zbog nezadovoljstva. Ipak, ne planira se vratiti u Lijepu našu jer je sada Trier postao njezin dom

Njemački grad Trier nalazi se u blizini granice s Francuskom i Luksemburgom te broji oko 100.000 stanovnika. Osoba po kojoj je taj grad poznat jest Karl Marx jer je Trier njegovo mjesto rođenja. Budući da su mnogi Hrvati otišli raditi i živjeti u Njemačku, nekima je upravo taj simpatični grad postao novi dom. Među njima je 31-godišnja Klara Vlahčević Lisinski iz Zagreba koja se tamo preselila prije četiri mjeseca.

Klara je u Njemačku otišla sa članom obitelji koji je prvi dobio posao u Trieru, a, kako kaže, i ona se brzo snašla. Ono što je osobito zanimljivo u Klarinoj priči jest što ona živi u jednoj državi, a radi u drugoj jer je njezino radno mjesto u Luksemburgu. Kako nam je mlada Zagrepčanka ispričala, njezina priča o odlasku iz Hrvatske nije “klasična” te ne počiva na nezadovoljstvu stanjem u Lijepoj našoj pa da je otišla “na slijepo”.

“Svijet je toliko velik i zanimljiv da sam oduvijek znala da ću u nekom trenutku otići izvan Hrvatske, pa sam tako vani studirala dio preddiplomskog i cijeli diplomski. Uvijek me pratio osjećaj da ne moram ostati negdje samo zato jer sam tamo rođena, ali naravno to je subjektivno i individualno. Finalnoj odluci pomoglo je i to što sam radila u medijskoj kući gdje sam bila dobro plaćena, ali nije bilo stvarne šanse za rast, razvoj i napredak. Pa sam otišla. Došla sam sa suprugom koji također radi u Luksemburgu kao i ja”, govori nam Klara.

‘Ovdje sve radi do 17 sati i ne znam otkud stereotip da su Nijemci hladni ljudi’

“Situacija je dosta specifična, i radim i ne radim u struci”, kaže nam Klara odgovarajući na pitanje je li zaposlena u struci u Luksemburgu. Zagrepčanka ima završen preddiplomski studij novinarstva i multimedije te diplomski studij iz međunarodnih i EU odnosa pa u Njemačkoj honorarno piše za razne medije, što znači da je taj dio drži u struci. No, stalno je zaposlena kao šefica istraživanja i razvoja kurikuluma te kao asistentica direktorice kompanije Pomera Services koja se bavi edukacijom direktora, menadžera i poslovnih ljudi različitih branši. Klara kaže da ne zna može li se njezin posao u Luksemburgu usporediti s nekim poslom u Hrvatskoj u smislu zarade i klijenata. Kada je riječ o zaradi, kaže da je iznos minimalne plaće u Luksemburgu malo viši od 15.000 kuna bruto. Ništa je što se tiče Njemačke nije posebno iznenadilo i to baš zato što je ovo treći put da je došla tamo živjeti.

“Prije sam živjela u Berlinu i Kasselu pa mi je Trier malo ‘mali’, ali i jako sladak. Ima sve što je potrebno za kvalitetan život. Fascinira me razina opuštenosti i povjerenja ovdje, kao i manjak vandalizma. Evo jednog primjera. Sve su kuće i zgrade u božićno vrijeme imale dekoracije (i to velike) u svojim vrtovima, pred vratima, na prozorima. Nitko, barem se meni tako čini, nije ništa ukrao, devastirao ili namjerno razmjestio. Ono na što se teško naviknuti jest da sve radi do 17 ili 18 sati, kad se ja još, zapravo, niti ne vratim s posla. Sve što obavljamo, poput odlaska u poštu ili kupnje hrane, moramo planirati za subotu prijepodne. Nedjeljom također malo što radi. Sinkroniziranje filmova me ubija u pojam. Sortiranje smeća u Njemačkoj je forma umjetnosti pa smo se i s time malo mučili. Inače su svi jako susretljivi i generalno ne znam otkuda dolazi onaj stereotip da su Nijemci hladni”, kaže Klara.

‘U Njemačkoj plaćam manje za režije i hranu nego u Hrvatskoj’

“Poslovne prilike u Luksemburgu su fantastične, posebno za motivirane i radišne osobe, a kvaliteta života u Njemačkoj je odlična. Sve nam je blizu, ‘skok’ smo do Amsterdama, Pariza, Bruxellesa i drugih divnih lokacija, divna hrana, divna vina regije Moselle. Francuska je tu, kao i odlična avionska povezanost s većinom svijeta. Ipak, nedostaje mi Jadran, osobito Cres, Rovinj i Brač. Ali ne može se imati i ovce i novce”, komentira 31-godišnja Zagrepčanka.

Klara Njemačku opisuje kao veliku suprotnost Hrvatskoj. Premda i Njemačka ima svoje unutarnje probleme i izazove, Zagrepčanka kaže da tamo vlada puno manje korupcije i da nema “štela” za ovo ili ono. Ono što je posebno fascinira jest činjenica da, u prosjeku, daje manje novca za hranu i režije nego što je to činila u Hrvatskoj pa komentira da u Njemačkoj čovjek zaista nema osjećaj da radi samo da bi platio obrok i struju.

Klara je izrazito zadovoljna time kako su se stvari posložile za nju, supruga i njihova psa, pa usprkos tome što je budućnost do neke mjere neizvjesna, nada se i vjeruje da će joj ovako ostati. U Njemačkoj, ali i u Luksemburgu, Klara se osjeća prihvaćeno i uopće nema osjećaj da je tamo stranac. Tome vjerojatno pridonosi činjenica što zna jezik. “Hrvatska će ostati naša domovina, ali Trier je definitivno naš dom”, govori ona.

Pristojan stan u Trieru teško se nalazi

U tri dana Klara i njezin suprug dobili su internet, što je uključivalo i uklanjanje nekih tehničkih problema u podrumu. Time je bila fascinirana jer joj je za istu stvar dok je živjela u Rimu trebalo mjesec i pol. Ipak, pronalazak stana u Trieru bio je mukotrpan proces.

“U mjesec dana smo sredili i porezne brojeve, zdravstveno od države itd. Jako je, pak, bilo teško pronaći lijep stan u centru koji prima kućnog ljubimca. Tu smo imali više sreće nego pameti. Sve se iznajmljuje nenamješteno pa se bacite u priličan trošak kad morate opremiti stan, ali barem je onda po ‘vašem guštu’, a namještaj kasnije možete uzeti sa sobom ili prodati stanarima koji dolaze poslije vas”, objašnjava Klara.

Zbivanja u Hrvatskoj itekako prati, velikim dijelom zbog posla, no kako kaže, pratila bi i da nije. Srećom, sada se više ne živcira nakon čitanja vijesti. Iako zna da u Trieru neće ostati zauvijek, povratak u Hrvatsku nije opcija te će dolasci u Lijepu našu za nju i supruga biti bazirani na posjetima obitelji i dolasku na godišnji odmor.

