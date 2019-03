KLANCIR SU U 90-ima SU PRISLUŠKIVALI, ŠTO SE PROMIJENILO DO DANAS? Aktualni savjetnik premijera bio je upleten u sličnu situaciju

“Cijelo vrijeme se vuče ta sumnja i potreba da se novinare koji kritički pišu posebno tretira”, kaže upozoravajući da “premijer emitira i potiče sve druge da nastupaju prema novinarima ovako kako je sada župan Žinić nastojao postupiti”

Novinarka Net.hr-a Đurđica Klancir gostovala je danas u emisiji Točka na tjedan televizije N1, povodom nezapamćenog policijskog postupanja kojeg je doživjela jer je pisala o županu sisačko-moslavačkom Ivi Žiniću koji sprema tužbu protiv nje. Legitimiranje novinarke na radnom mjestu u političkim krugovima i javnosti ocijenjeno je kao zastrašivanje i gušenje medijskih sloboda, a u cijeloj je priči prekršen i Ustav RH, što je za Net.hr potvrdilo nekoliko ustavnih stručnjaka. I sam Sindikat policijskih službenika zatražio je odgovore, ali i ostavku glavnog ravnatelja policije Nikole Miline.

‘Moćnici žele biti nedodirljivi’

Novinarka Klancir kaže da je srž problema činjenica “da je jedan političar tražio posebno policijsko postupanje da bi poslao tužbu zbog teksta objavljenog na portalu”, rekla je Klancir.

“Župan Žinić je rekao da se radi o tekstu u kojemu se piše o smjeni ravnatelja osnovne škole u Glini. Radi se o priči iz utrobe Hrvatske gdje je ravnatelj škole nakon 40 godina rada, nekoliko mjeseci prije kraja mandata, smijenjen. Taj ravnatelj je sumnjao i smatra da je politički maknut. To je bitno jer imamo skalu postupanja od vrha politike do malih sredina gdje se po političkom dikatatu događaju ovakve stvari”, rekla je Klancir i dodala kako je ministrica obrazovanja u tom slučaju poslala “dvije suhe rečenice iz kojih se ne da ništa zaključiti”.

“To je ono što boli hrvatsku politiku. Vidimo postupanje moćnika koji žele biti nedodirljivi”, rekla je Klancir.

Pokušaj izvlačenja

Policija je nemušto pokušavala objasniti svoje postupanje, no ne može se reći da im je uspjelo uvjeriti ikoga u ta objašnjenja.

“Rekla bih da je uvredljiv za javnost način na koji je policija i politika komunicirala oko ovog slučaja upada policije u redakciju da bi se legitimiralo novinarku koja je pisala tekst. Ono što je bilo važno je da su sami policijski službenici kroz sindikat upozorili da to nije točno. Ravnateljstvo ignorira poruku vlastitih službenika da to nije uobičajeno”, kaže Klancir.

Novinarka navodi kako ju je nekoliko osoba upozorilo na članak 63 Zakona u kojemu piše da policija može odbiti postupanje u slučaju da se radi o djelima klevete i sumnju na uvredu časti.

‘Uvijek sam ga kontaktirala’

“Ne znam, ali pretpostavljam da župan Žinić ide u tom smjeru. Za tekstove u kojima sam ga spominjala sam ga uvijek kontaktirala. Tako i u ovom. Nije odgovarao, ali odgovorio je nakon nekoliko sati od objave teksta i njegov odgovor je odmah inkorporiran u tekst. Odlučio je tužiti nakon par mjeseci, njegov je odvjetnik zatražio je žurno postupanje policije i policija je žurno postupila. I za policiju i za cjelokupnu situaciju je bitno da se rasvijetli je li moguće da je na ‘halo’ naručio ovakvu akciju”, pita se Klancir.

Kaže kako joj se proteklih dana javila mnogo građana.

“Izgleda da je vrijeme da se rasvijetli kako se postupa i za koga. Jesmo li svi jednaki i mogu li ljudi s političkog vrha naručivati poteze, to je izuzetno važno u državama s ovako oskvrnutom demokracijom kakvu u ovom trenutku imamo u Hrvatskoj”, rekla je.

U 90-ima su je prisluškivali

“To je bio predmet rada obavještajnih službi u vrijeme kad su sigurno imali pametnijeg posla. I sadašnji je savjetnik premijera Robert Kopal 2000-ih je bio upleten u situaciju u kojoj su se analizirali radovi grupe novinara. Cijelo vrijeme se vuče ta sumnja i potreba da se novinare koji kritički pišu posebno tretira”, kaže upozoravajući da “premijer emitira i potiče sve druge da nastupaju prema novinarima ovako kako je sada župan Žinić nastojao postupiti”.

‘Novinari ne žele biti niža vrsta’

Kazala je kako novinari nisu svete krave niti to žele biti. “Ali ne želimo biti ni niža vrsta kojoj bilo tko od više elite može raditi što hoće”, izjavila je Klancir.

“Premijer se postavlja kao netko tko nema ništa s time. Njegova vlast postavlja ravnateljstvo HRT-a. Ravnatelj je nedavno dao intervju u kojem kaže da ga brine prosjek godina. Ne razumije kakvu vrijednost ima u iskusnim novinarima, on poručuje da se želi riješiti stare garde. Premijer vodi teflon vladu u kojoj nitko ne snosi nikakvu odgovornost i potiče uvjerenje da nešto nije u redu s onima koji propituju postupke njega i njegovih ministara. Vlada je jedan od najvećih oglašivača u Hrvatskoj. To su oglasni paketi koji su zarobili medije i novinarstvo i otvaraju prostor za spinanje i produciranje istine o Hrvatskoj koja nije istina o Hrvatskoj. I onda nastojanja novinara izgledaju kao devijacije. Ne radi to samo Vlada. Podsjećam i na Milana Bandića i Grad Zagreb”, kazala je.

‘Provjeri je li i tko je zvao’

Od najavljene sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost očekuje odgovore.

“Nadam se odgovorima. Provjeri je li i tko je zvao. Vrlo jednostavno se to može utvrditi. Policajci koji su došli u redakciju Net.hr-a, bili su pristojni i bilo im je vrlo neugodno, moraju reći tko ih je poslao. Policija može vidjeti i u ispisima telefona tko je koga zvao. Situacije u kojima netko može naručiti nešto u SOA-i i policiji nisu dobre za države koje žele biti demokratske”, zaključila je Klancir.