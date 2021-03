KLANCIR ANALIZIRALA KANDIDATE ZA ZAGREB, EVO ŠTO KAŽE O FAVORITU PO ANKETAMA: ‘On nema liderski gard, ali on ne bježi od toga’

‘Tomašević se vrlo rano profilirao kao favorit i očito je način na koji se prezentirao bio pogodak. Krenuo je na vrijeme s porukama koje su ga istaknule kao glavnog oponenta vladanja Milana Bandića’

Nakon smrti Milana Bandića, koji je na čelu Zagreba bio više od 20 godina, građani će na lokalnim izborima tražiti novog gradonačelnika te novi model upravljanja gradom. Također, prema posljednjem istraživanju koje je proveo N1 i MASMI Adriatica glavni favorit izbora je Tomislav Tomašević.

Novinarka i komentatorica portala Net.hr, Đurđica Klancir, u Dataroomu N1 Televizije komentirala je situaciju u Zagrebu prije lokalnih izbora. Smatra kako je sigurno da će izbori biti posebno zanimljivi i neizvjesni s obzirom na broj kandidata te na smrt Milana Bandića.

“Tomašević se vrlo rano profilirao kao favorit i očito je način na koji se prezentirao bio pogodak. Krenuo je na vrijeme s porukama koje su ga istaknule kao glavnog oponenta vladanja Milana Bandića. Naravno, sada je pred njim puno izazova, a to je upravo predstaviti tko je još osim Tomislava Tomaševića u vrhu te inicijative, tko su njegovi suradnici… To znači da cijela kampanja tek sad počinje i da je puno izazova pred cijelim timom. On može i povećati postotak. Ovo je postotak koji dobiva na temelju imena, još nije predstavljen cilj ni program. Ne vjerujem da će ga drugi napadati. Vidimo da se iscrpljuju u međusobnom takmičenju tko će od njih biti osoba broj 2 u drugom krugu”, kazala je Klancir.

‘Bandićeva stranka, bez njega, ne može napraviti čudo’

Također, Klancir je spomenula kako postoji mogućnost u kojoj bi kandidat stranke Milana Bandića mogao biti u drugom krugu, no on je malo izgledan. “Vidimo i po vašoj anketi da je vrlo tijesno između Joška Klisovića i kandidata HDZ-a, a tu je i Vesna Škare Ožbolt te u ovom trenutku još nije predstavljen kandidat stranke Milana Bandića, za kojeg pretpostavljam da bi imao šanse ući u drugi krug”, pojasnila je.

“Ne treba očekivati značajno povećanje postotka koje će dobiti Bandićeva stranka. Za očekivati je da će kandidat ili kandidatkinja biti Jelena Pavičić Vukičević ili Pavle Kalinić. Stranka Milana Bandića u proteklih nekoliko ciklusa pada. Sjetite se kako je njegov rezultat bio vrlo tanak na zadnjih izborima.

Milan Bandić da je i sada osobno na ovim izborima, ne bi dobio visok rezultat. Stanka bez njega, na neki način s novim kandidatom, osobito ako to bude Pavičić Vukičević, može očekivati da će povući neke nove glasače, ali bez Bandića i u ovo kratko vrijeme oni ne mogu napraviti čudo, ali moguće da će porasti postotak u odnosu na ovaj o kojem danas razgovaramo”, rekla je Klancir.

Komentirala je i činjenicu da se Renato Petek pridružio Klisoviću, smatrajući da se radi o značajnom pojačanju. “Rekla bih da Klisović, kao kandidat kojem se isticalo to što ne poznaje Zagreb, odnosno nije se isticao oko gorućih zagrebačkih tema, nije ga se vidjelo na prosvjedima protiv Bandića, ovdje dobiva značajno pojačanje jer je Petek poznat kao borac kojeg se poznaje u kvartovima. I to je značajno pojačanje. Za Mrak Taritaš vrlo je dvojben ulazak u izbore ovako kasno i mislim da se nemaju čemu nadati”, rekla je.

‘Tomašević nije sličan Bandiću’

Također, Klancir smatra da Tomašević nije sličan Milanu Bandiću. “Mislim da tu nije ni bilo pitanje lijevo ili desno, Tomislav Tomašević je izrastao iz tog jednog bunta i protesta ukazivanja problema na terenu. Ne slažem se da je od Milana Bandića učio taj rad na terenu. On je vrlo mlad krenuo na teren. Kod Tomaševića i njegove ekipe to imamo autentično, bili su na cesti, na svim prosvjedima. Kod Bandića smo imali to jedno nastojanje da se prikaže da je na terenu s ljudima i da raspodjeljuje gradski novac kao da je njegov”, objasnila je.

Dodala je kako “Tomašević nikada nije igrao na elitu ni na centar grada, tu je više bilo tog koketiranja kod Klisovića. Tomašević je s Trešnjevke, on je autentično dijete grada i radničke klase i to ljudi prepoznaju i u Dubravi i u Sesvetama i na Črnomercu i tu ima povjerenje birača pa čak i onih najsiromašnijih”.

“Rekla bih da je rano za kalkulacije. U ovim anketama se ljudi ipak drže svojih temeljnih kandidata. Pokazatelji za drugi krug su prije svega pokazali i da SDP i HDZ imaju razvijenu stranačku logistiku. Ovo da je Škoro u drugom krugu bolji od Klisovića, a Domovinski pokret nema tu infrastrukturu u gradu pokazuje da Škoro ipak ulazi u taj potencijalni krug ljudi za drugi krug”.

‘Nema liderski gard, ali on ne bježi od toga’

Dobro kotiranje Tomaševića na anketama smatra rezultatom dugogodišnjeg rada. “I u toj prvoj fazi dok mediji nisu bili skloni pokazivati aktivizam protiv Milana Bandića i HDZ-a Tomašević i njegova ekipa radili su na terenu. Mnogi mu predbacuju da nema liderski gard, ali on ne bježi od toga. Dubinski poznaju probleme u gradu i u svakom trenu se može saznati u čemu je problem s Jakuševcem i Resnikom, oni dubinski poznaju probleme grada”,rekla je.

Komentirajući rezultate Vesne Škare Ožbolt i Miroslava Škore na anketama, Klancir napominje da stvari nisu tako jednostavne. “Vidimo da je iskočila Vesna Škare Ožbolt. Filipović je prezentiran kao kandidat Plenkovića, na neki način nametnut i tu se ljudi osvrću okolo i Miroslavu Škori i Vesni Škare Ožbolt. Ja sam u svojim analizama uvijek upozoravala da smatram da će Škare Ožbolt ostvariti rezultat možda nedovoljan za 2. krug, ali da će njezin rezultat biti respektabilan. Ljudi je pamte iz vremena Franje Tuđmana i kao uspješnu ministricu i ona puno zna”.

Pojasnila je kako je Škorin najjači adut njegova osobnost. “To je to, Škoro je ime i tu opet igra onako kako je igrao kada je krenuo u kampanju za predsjednika. On je poznato ime. Bez obzira na neuspjehe u televizijskim nastupima i sučeljavanjima, on u razgovorima s ljudima zna biti šarmantan i to će biti njegovo glavno oružje”.

Osvrnula se i na rezultate Mostovog kandidata, Zvonimira Troskota. “Svakako, sjetite se koliko je ljudi smatralo da je Most gotov, ali Most je pokazao novu snagu na proteklim parlamentarnim izborima i oni su tu svjetonazorski jasni. Dosta hrabro su izašli s kandidatom koji nije bio poznat ni osobito vješt u prvim javnim nastupima. Po svemu sudeći Most će ući u Skupštinu. Bili su vrlo oprezni nisu htjeli prizivati Bandićeve birače te su kritizirali njegovu politiku”, rekla je.

Komentirajući stanje u stranci Milana Bandića, Klancir smatra da prvo treba vidjeti tko će biti njihov kandidat. “On je u svom zadnjem mandatu pokazao da on nije ni lijevo ni desno nego da je prije svega veliki politički trgovac koji je spreman sa svakim ako je imao političke koristi. Moramo vidjeti tko će biti kandidat Bandićeve stranke i to će možda ponovo okupiti glasače.

To je jedna baza, tu su tisuće zaposlenika gradske uprave i Holdinga, međutim i tu je došlo do diferencijacije u trenutku kada se zapošljavalo sve više direktora, menadžera i savjetnika, a zaposlenici žive sve lošije, imaju manje plaće, tu dolazi do jednog broja nezadovoljnih koji se sada okreću, prije svega, Tomaševiću”, rekla je.

‘Filipović se lavovski bori da postane predstavnik HDZ-a u Zagrebu’

Također, unatoč brojnim gafovima HDZ-ova kandidata, Klancir smatra da Filipović ima iznenađujuće dobre rezultate u anketama. “Ovi izbori doista dovode u pitanje kadroviranje HDZ-a. Plenković je kadrovirao i kombinirao u vrijeme dogovora s Bandićem. Filipović je rezervni kandidat HDZ-a i vidimo da se on lavovski bori da doista postane predstavnik HDZ-a u Zagrebu.

Nakon toliko gafova i ovaj postotak je prilično visok. No Filipović nastoji okupiti ostatke HDZ-a u Zagrebu. Tu je došlo do značajnog potresa, dio HDZ-ovaca je još u vrijeme Bandića jasno pokazivao i tražio da se pokaže distanciranje od projekta Milana Bandića i da je za HDZ nedostojanstvena ta pozicija batlera Milana Bandića”, rekla je.

Komentirajući ostavštinu Milana Bandića i rezultate istraživanja u kojem 40 posto ispitanika smatra da je stanje u Zagrebu nakon Milana Banidća dobro, Klancir je rekla da se radi o problemu njegove povezanosti s vlašću. !To nam pokazuje snagu mreže Milana Bandića na kojoj je on sustavno radio i tu je taj veliki problem njegove vezanosti s vlascu. On je bio prijatelj i suradnik Kolinde Grabar-Kitarović, bio je prijatelj i suradnik i Andreju Plenkoviću. To znači odgovarajući tretman i u dijelu medija i javnosti, mnogo toga kako je radio Bandić se skrivalo. Ljudi su do posljednjeg trena ostavljeni u mraku. Zbog te mreže skrivanja teško će biti reevaluirati njegovo djelovanje”, zaključila je.

