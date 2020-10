KIT I DALJE PLIVA NOVIGRADSKIM MOREM: Pronašli ga u rujnu i još je tamo: ‘Treba mu mir da sam izađe izlaz’

Iz Plavog svijeta ističu kako se veliki kit dobro snalazi i u relativno plitkim i zatvorenim područjima i da mu nije potrebna pomoć da izađe

Kit koji je prije mjesec dana pronađen u Novigradskom moru i dalje je tamo, javlja Institut Plavi svijet.

“Ako ste mislili da je sezona pojavljivanja velikih kitova u Jadranu gotova, prevarili ste se! Prije dva dana dobili smo dojavu i fotografije opažanja dva velika kita između Lošinja i Suska. Istovremeno, veliki kit kojeg smo prije mjesec dana vidjeli u Novigradskom ždrilu (nazvan MP) i dalje je tu. Nakon susreta s nama (6. rujna), fotografiranja, snimanja dronom i uzimanja uzorka tkiva biopsijom, MP se prije petnaestak dana pojavio ispred Maslenice te je u Novigradskom moru boravio nešto manje od dva tjedna.

Prije dva dana MP je prošao i kroz Karinsko ždrilo i ušao u Karinsko more. Karinsko ždrilo relativno je dugačak (2,5 km), uzak (oko 100m) i plitak (dubine oko 10-20 m) kanal koji spaja Novigradsko i Karinsko more. Iako je ovdje dubina svega 13 metara, tijekom više sati praćenja ove životinje nismo utvrdili ništa zabrinjavajuće. I dalje je dobre kondicije i bez problema se snalazi u ovom području. Tijekom gotovo četiri sata pratili smo ga uz zapadnu obalu zaljeva od Karina Donjeg gotovo do Karinskog ždrila i natrag prema Karinu Gornjem”, prenosi 057.info objavu istraživača Plavog svijeta.

‘Zadržite udaljenost, životinja sama u miru mora naći izlaz’

Iz Plavog svijeta ističu kako se veliki kit dobro snalazi i u relativno plitkim i zatvorenim područjima i da mu nije potrebna pomoć da izađe, piše 057.info.

“Jedini način da mu se pomogne je da se životinju ostavi u miru da sama nađe izlaz. Svi pokušaji da mu se ‘pomogne’ pokušavajući ga ‘usmjeravati’ mogu završiti panikom, gubitkom kontrole i nasukavanjem ili ozljeđivanjem životinje. Stoga, zadržite udaljenost i ne proganjajte velikog kita ako ga susretnete, ističu u objavi, zahvaljujući na dojavama bez kojih prikupljanje podataka i praćenje prisutnosti velikih kitova u Jadranu ne bi bilo moguće”, poručili su.