KIŠA, VJETAR, HLADNOĆA, PA RAZVEDRAVANJE, A ONDA…: Već sutra nam dolazi novo pogoršanje vremena

Stabilizacije još neće biti u petak kada se u drugom dijelu dana očekuje nova proljetna oborinska epizoda. Bit će poslijepodne i pljuskova i grmljavine, ponegdje i obilnije količine kiše

Jedno brzopotezno pogoršanje polako već napušta hrvatske krajeve, ali novo se već sprema sa zapada kontinenta.

Četvrtak

Još ujutro i prijepodne pretežno oblačno, ali tek sporadično na zapadu uz još malo kiše ili pokoji pljusak. Sunčanije jedino u Dalmaciji, piše RTL.hr. Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj slijedi djelomično razvedravanje. Puhat će slab jugozapadni vjetar, ali do večeri ponovno jačati. Bit će svježije uz oko 16-17 °C.

I u Slavoniji postupno razvedravanje, bit će barem djelomice sunčano te suho. Znatno mirnije nego jučer uz tek ponegdje slab jugoistočni vjetar, ali i ovdje svježije. Najviša temperatura do 19 °C.

U Dalmaciji većinom sunčano, samo ponegdje uz prolazno povećanu naoblaku, no tek u zaobalju uz vrlo malu mogućnost za koju kap kiše. Puhat će umjereno jugo, a temperatura ostaje oko 21 °C.

Na sjevernom Jadranu i u gorju poslijepodne više sunčanih razdoblja, ali još uvijek ponegdje u Gorskom kotaru i uz granicu sa Slovenijom može biti kratkotrajne slabe kiše. Temperatura bez veće promjene, na uz more ostaje oko 20 °C, u gorju do 15-16 °C.

Idućih dana na kopnu

Stabilizacije još neće biti u petak kada se u drugom dijelu dana očekuje nova proljetna oborinska epizoda. Bit će poslijepodne i pljuskova i grmljavine, ponegdje i obilnije količine kiše. No, vikend zatim donosi sve sunčanije i mirnije prilike, koje će se uz zamjetni porast temperature zadržati i početkom novog tjedna. Bit će tada opet iznad 25 °C, ali će jutro u nedjelju biti prohladno.

Idućih dana na moru

Na moru će se pogoršanje u petak opet držati Istre, Kvarnera i manjeg dijela srednjeg Jadrana. No bit će opet posvuda vjetrovito: najprije uz jako jugo i jugozapadnjak, a u subotu duž cijele obale umjerenu i jaku buru. Bura će ipak brzo oslabjeti pa će se od subotnjeg poslijepodneva moći nesmetano uživati u sunčanijem i mirnijem vremenu. Potrajat će to sve do utorka i nove izraženije južine.