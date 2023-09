Na kopnu i duž obale nas očekuje oblačno vrijeme s kišom. Ponegdje je moguća i grmljavina. U Dalmaciji nas tijekom dana očekuje i razvedravanje, no oblake će rastjerati sve jača bura koja dolazi, prognozirao je Dorian Ribarić za RTL, javlja Danas.hr.

Prešla je preko nas fronta, nakon nje formirala se i ciklona koja je još i danas u našoj blizini. Točnije, nalazimo se na njenoj stražnjoj strani te nam još zabacuje dosta vlage. Ujutro i prijepodne tmurno i kišovito na kopnu, dok će na Jadranu ipak biti nešto promjenjivije, što znači i sunčana razdoblja, a tek tu i tamo malo kiše. No, bit će posvuda vjetrovito. U unutrašnjosti umjeren i jaka sjeverac i sjeverozapadnjak, a duž većeg dijela obale će se već proširiti jaka na udare olujna bura.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje oblačno, povremeno s kišom, koja će ipak biti nešto rjeđa, a večer će i prestajati. Zato će se činiti hladno na umjerenom i jakom sjevercu s temperaturom jedva do 16 °C. Oblačno i kišovito i na istoku, no ovdje još može biti lokalno obilnije oborine, u Podunavlju moguće praćene grmljavinom. Umjeren sjeverac, sjeverozapadnjak, a temperatura od 15 do 19 °C.

U Dalmaciji razvedravanje, ali će oblake rastjerati sve jača bura, bit će i ovdje lokalno olujnih udara. Temperatura oko 22-23 °C, no na vjetru će se činiti i znatno. Na sjevernom Jadranu sve više sunčanih razdoblja, ali uz jaku na udare olujnu, pod Velebitom moguće i orkansku buru. Rijetko još koja kap kiše nošena vjetrom, a tmurnije će svakako biti u gorju. Temperatura oko ili malo iznad 20 °C uz obalu, a ispod 14 °C u gorskim područjima.

U novom tjednu na kopnu i moru

Još će u ponedjeljak biti nešto više zaostalih oblaka, sporadično još i malo kiše, uglavnom na istoku. Od utorka sve sunčanije, tek tijekom svježeg i prohladnog jutra lokalno s maglom, ali danju opet toplo i opet toplije od prosjeka za ovo doba godine.

Na Jadranu odmah uz obilje sunca, sredinom tjedna i vedrine kada će i bura gotovo sasvim oslabjeti. Olujne udare valja očekivati još u prvom dijelu utorka, zatim sve češće sjeverozapadnjak. Temperatura u porastu, a sad je to već i terminski pravo bablje ljeto.