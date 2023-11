Jače naoblačenje s kišom će do sredine dana zahvatiti sve naše krajeve, najkasnije Slavoniju. Kiša češća na zapadu, obilnija na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana te njihovu zaleđu, moguće i uz grmljavinu. Puhat će slab do umjeren južni i jugoistočni vjetar, a duž obale jako na udare olujno jugo te oštro, na krajnjem sjeveru Istre nakratko neugodan jugozapadnjak. Jutro toplije od jučerašnjeg, prognozirao je Dorian Ribarić za Danas.hr.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj uglavnom ostaje oblačno i tmurno, povremeno s kišom, ali rjeđom nego u prvom dijelu dana. Mala je šansa da nakratko samo proviri sunce. Vjetar slab južni i jugozapadni, navečer u okretanju na sjeverni. Svježije, temperatura oko 12 °C. U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno uz sve češću kišu te povremeno umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura između 11 i 14 °C, dakle, i ovdje svježe.

U Dalmaciji prolazno izraženi pljuskovi i grmljavina, osobito u zaleđu uz jako oštro, zatim slabiji jugozapadnjak. No, nakon toga smirivanje uz promjenjivu naoblaku, a znači to i kraća sunčana razdoblja. Temperatura niža, bit će do najviše 17-18 °C. Na sjevernom Jadranu prolazno i kratkotrajno smirivanje, ali oblačno uz povremenu kišu ostaje oko Rijeke te u Gorskom kotaru i Lici. Navečer novo jačanje jugozapadnjaka i novi val izraženijih pljuskova.

Idućih dana na kopnu i moru

Vikend u unutrašnjosti započinjemo tmurno, malo hladnije, na planinama u noći i ujutro čak može zalepršati koja pahulja. No ubrzo prestanak oborina i uglavnom suho, a nakon nedjeljnog hladnog i maglovitog jutra barem djelomice sunčano. Slično i idućeg tjedna te primjereno svježe za doba godine, a malo kiše ponegdje može pasti u utorak.

Za vikend svježije i na Jadranu, osobito u subotu uz prolazno jak sjeverozapadnjak, u Dalmaciji još koju neveru. Zatim promjenjivo i sunčanije, no ne baš sasvim suho. Sporadično se malo kiše očekuje uglavnom tijekom nedjelje i utorka.