KIŠA NIKAKO DA PRESTANE: A početkom idućeg tjedna moglo bi postati još gore

Sunce će proviriti u ponedjeljak no to samo znači da trebamo biti spremni na prvi mraz

U Hrvatskoj će u subotu ujutro biti pretežno oblačno mjestimice s kišom, nakon čega bi u zapadnim predjelima trebalo doći do postupnog prestanka kiše i djelomičnog razvedravanja, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

U Slavoniji i Baranji te Dalmaciji kišovito će se vrijeme zadržati i u nastavku dana. U Dalmaciji su lokalno mogući izraženiji pljuskovi i obilna oborina. Umjeren, na moru i u gorju povremeno jak jugozapadni i južni vjetar postupno će slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti od 13 do 18 Celzijevih stupnjeva.

Prvo će se razvedriti obala

Niti sutra neće biti ništa ljepše vrijeme. Ujutro pretežno oblačno s kišom u većini krajeva. Zatim prestanak kiše i postupno razvedravanje, prijepodne na sjevernom Jadranu zatim i drugdje. Oblaci će se najdulje zadržati u sjevernim krajevima. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na obali i otocima će puhati umjereno jugo i južni vjetar, a ujutro na sjevernom dijelu mjestimice bura. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 9 u unutrašnjosti, na moru od 10 do 15 °C. Najviša dnevna na kopnu od 9 do 14, na Jadranu između 13 i 17 °C.

Nita bolje ni u nastavku tjedna

I sljedećih dana promjenljivo, povremeno uz kišu, na Jadranu i vjetrovito

Kišovito će biti i u nastavku tjedna. Temperatura zraka neće se zamjetno mijenjati, a u ponedjeljak ujutro mjestimice može biti i slabog mraza.

U Dalmaciji u nedjelju još kiša i grmljavina, a na sjevernom dijelu uglavnom suho, uz buru. Najmanja vjerojatnost kiše je u ponedjeljak, kada će biti i više sunčanog vremena. Od utorka ponovno kiša i grmljavina, nerijetko i obilna. Na srednjem i južnom Jadranu će ponovno zapuhati jugo i u utorak jačati. Temperatura zraka bez veće promjene, u nedjelju malo niža.”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing., iz DHMZ-a.