KIŠA NAPOKON PRESTAJE, A KRAJEM TJEDNA SLIJEDI NOVO IZNENAĐENJE: Evo kakvo nas vrijeme očekuje za Božić

U petak je ponovno vjerojatna kiša, a zatim bi najprije u gorju moglo biti i snijega jer će vjerojatno još jače zahladiti

Nakon vikenda koji je obilježila obilna kiša, a ponegdje i snažno nevrijeme, slijede nam vremenski nešto stabilniji dani, a i temperature će biti primjerenije prosincu u odnosu na one od prošloga tjedna.

U ponedjeljak će u istočnoj Hrvatskoj, vrijeme još ostati za mnoge nepovoljno. Prevladavat će oblačno, povremeno s kišom, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će umjeren i jak sjeverozapadnjak, uz koji će temperatura biti između 5 i 10 °C, prognoziraju meteorolozi HRT-a.

U središnjoj Hrvatskoj kiša će do jutra prestati, a zatim umjereno do pretežno oblačno. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, a najviša temperatura od 9 do 12 °C.

Sunce će zamijeniti kišu

I u gorju i na sjevernom Jadranu u noći prestanak oborine, a danju postupno smanjenje naoblake, najprije na sjevernom Jadran. Puhat će slab i umjeren sjeverozapadnjak uz malo i umjereno valovito more.

U Dalmaciji promjenljivo sa sunčanim razdobljima, a u početku još mjestimice kiša, uglavnom prema otvorenom moru. Sjeverozapadnjak većinom umjeren, a more uglavnom umjereno valovito. Jutarnja temperatura od 5 do 10 °C.

Podjednako će biti i na krajnjem jugu Hrvatske – u početku još mjestimice kiša, uglavnom poslijepodne sunčana razdoblja, a sjeverozapadnjak umjeren i jak. Najviša temperatura oko 15 °C.”

Suho i hladnije

U nastavku tjedna većinom suho, ali hladnije

“U unutrašnjosti tijekom blagdana uglavnom suho, te djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku. U noći s Badnjaka na Božić te s Božića na blagdan sveta Stjepana postoji mogućnost za ponegdje malo kiše. Vjetar slab, u Slavoniji i umjeren sjeverozapadni. Ujutro hladnije, na zapadu ponegdje uz slab mraz, a danju do četvrtka bez veće promjene. U petak je ponovno vjerojatna kiša, a zatim bi najprije u gorju moglo biti i snijega jer će vjerojatno još jače zahladiti.

Na Jadranu tijekom božićnih blagdana sunčanije nego u ponedjeljak, pa će većinom prevladavati sunčano. No uz prolazno više oblaka tijekom Badnje večeri i noći mjestimice je moguća kratkotrajna slaba kiša. Većinom će puhati slab i umjeren sjeverozapadnjak, a u četvrtak bura. U petak prolazno oblačnije uz jugo i kišu, a zatim razvedravanje i opet bura. Temperatura zraka malo niža, ponajprije jutarnja, a idućeg vikenda i dnevna”, prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.