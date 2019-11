KIŠA, KIŠA, KIŠA… U NEKIM MJESTIMA ĆE PADATI SVE DO IDUĆEG UTORKA: Kakav će biti studeni? Vakula tvrdi: ‘Ponegdje i ekstreman…’

Na vidiku nema osjetnog zahladnjenja, a jedini trag studenog je sve češća magla

Kiše će biti manje, ali i dalje posvuda

U nastavku ovoga tjedna i početkom novoga kiša će biti rjeđa i manje obilna nego jučer, ali će do sljedećega utorka malo kada izostati baš u svim hrvatskim mjestima, možda čak i nikada. Pritom će i dalje kiša biti češća u gorju, unutrašnjosti Istre i Dalmacije, te posebice na Jadranu, gdje će nakon slabijeg vjetra u četvrtak – od petka na većini Jadrana ponovno pojačati jugo, a u nedjelju i ponedjeljak će ga zamijeniti bura. No, vjerojatno samo kratkotrajno jer je prema sredini novoga tjedna ponovno sve vjerojatnije jugo.

I dalje bez pravih studenih temperatura

Sunčanih će razdoblja svakodnevno biti gotovo posvuda, ali u nekim nizinama unutrašnjosti tek nakon magle – jutarnje, ponegdje i prijepodnevne. S njom će relativno visoka biti samo jutarnja temperatura zraka, a bez ili s kratkotrajnom maglom – i poslijepodnevna… Stoga studeni nastavlja bez prave studeni – samo ponegdje u unutrašnjosti uz mogućnost mjestimičnog slabog mraza pri tlu. Naravno, i prema visokoj klimatološkoj ocjeni za srednju mjesečnu temperaturu zraka, a i prema ukupnoj mjesečnoj količini oborine zaslužit će ocjene “vrlo”, barem ponegdje i “ekstremno”, komentira HRT-ov meteorolog Zoran Vakula.

Mala vjerojatnost za kišu

Danas će na istoku zemlje biti promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ujutro mjestimice s maglom. Malo kiše može još pasti u jutarnjim satima, većinom na krajnjem istoku. Vjetar će biti slab. Temperatura ujutro od 5 do 8 °C, a danju većinom od 13 do 15 °C. U središnjoj Hrvatskoj će nakon mjestimične jutarnje magle biti promjenljivo oblačno. Vjerojatnost za kišu je mala. Vjetar će biti većinom slab južni i jugozapadni, a temperatura malo viša nego u srijedu.

U gorju i na sjevernom Jadranu umjereno do znatno oblačno, ponegdje s kišom, koja će češća i izraženija biti na riječkom području. Po gorskim kotlinama mjestimice će biti i magle, a povoljnije će biti na otocima sjevernog Jadrana, gdje su moguća i dulja sunčana razdoblja. Temperatura ujutro od 4 do 6 °C u gorju, od 7 do 12 °C na moru, a danju od 13 do 16 °C, u gorju oko 10 °C. Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije uz promjenljivu naoblaku još će mjestimice biti kiše, a moguć je i poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će južni i jugozapadni vjetar, koji će prema kraju dana okretati ponovno na jugo. Jutarnja temperatura od 8 °C u unutrašnjosti do 13 °C na otocima, a dnevna većinom od 12 do 17 °C. Podjednako i na krajnjem jugu Hrvatske, uz mjestimičnu kišu, pa i u obliku pljuskova, te povremeno umjeren južni vjetar, navečer i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene.

Sve češća magla

U unutrašnjosti će prema kraju tjedna i početkom novoga biti više sunčanog vremena, a kiše će biti još samo rijetko u gorju i unutrašnjosti Dalmacije. No, magla će biti sve češća, a ponegdje bi mogla biti i dugotrajnija, osobito u nedjelju i ponedjeljak. Na Jadranu će jugo postupno jačati pa će u petak već nerijetko biti jako, u subotu moguće i olujno.

Vrijeme će biti promjenljivo, uz mjestimičnu kišu i pljuskove, ali i sunčana razdoblja, osobito u nedjelju i ponedjeljak. I dalje će biti razmjerno toplo pa nakon iznimno toplog listopada ni studeni, čini se, neće opravdati svoje ime, jer ni sljedećih dana na vidiku nema osjetnijeg zahlađenja, prognozirala je za HRT dr. sc. Nataša Strelec Mahović iz DHMZ-a.