U unutrašnjosti pretežno oblačno, a na Jadranu promjenljivo sa sunčanim razdobljima, povremeno će u unutrašnjosti biti kiše te susnježice i snijega, posebice prijepodne, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu.

Prema večeri i u noći postupno razvedravanje sa sjevera. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, na jugu još prijepodne umjereno jugo i jugozapadnjak. Dnevna temperatura od 1 do 5, na Jadranu uglavnom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva , ponegdje na jugu moguće i malo viša.

Ciklona odlazi na istok, ali dolazi hladan zrak

Od nedjelje znatno stabilnije, suho i barem djelomice sunčano vrijeme. Ali, bit će to ono zubato sunce. Dodatno će zahladiti, posebno ujutro.

"Ciklona i njeni poremećaji odmiču dalje na istok, a iza njih pritječe nam uz porast tlaka osjetno hladniji zrak sa sjevera kontinenta", objašnjava RTL-ov metereolog Dorian Ribarić.

U unutrašnjosti je zahladilo već u noći kada je kiša prelazila, osobito na zapadu i u gorju, u susnježicu i snijeg. No, oborine će ujutro i prijepodne biti znatno rjeđe pa će se skupiti jedva tanji snježni pokrivač. Kišne kapi sve rjeđe i na moru, osobito na sjevernom dijelu gdje će zapuhati jaka, na udare već olujna bura. Na pokoji pljusak još valja računati na krajnjem jugu uz i dalje umjereno jugo.

Osjetno hladnije

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima prestanak oborina, pa i postupno smanjenje naoblake sa sjevera. Uglavnom suho, sjeverac će oslabjeti, ali će biti hladno, jedva koji stupanj iznad nule. Slično u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Postupno razvedravanje, bez oborina, a tmurniji oblaci će se dulje zadržavati u Posavini. Osjetno hladnije nego jučer, bit će tek između 2 i 4 °C, a dojam hladnoće pojačavati će umjeren ponegdje i pojačan sjeverozapadnjak.

U Dalmaciji promjenjiva naoblaka, tek na jugu koji rijetki pljusak. Zapuhat će slaba do umjerena, prema sjeveru i jaka bura, te tramontana s kojima će oblaka biti sve manje. No, još će sutra uglavnom ostati ugodnije nego drugdje u zemlji, bit će to temperatura od 12 do 16 °C.

Na sjevernom Jadranu i dalje dosta oblaka, ali rijetko oborine, uglavnom samo u gorju ili koja pahulja nošena jakom na udare olujnom burom može stići do podvelebitskog primorja. Temperatura popodne u osjetnom padu pa će biti čak i hladnije nego ujutro, posebice na toj škuroj buri.

Zbog vjetra je proglašen i meteoalam za priobalje.

Idućih dana na kopnu

Od nedjelje znatno stabilnije, suho i barem djelomice sunčano vrijeme. No bit će to ono zubato sunce. Naime, još će zahladiti, posebice ujutro kada će biti i izraženijih minusa. Porast temperature sredinom idućeg tjedna, iako nije s pravom božićnom ciklonom, ni ove godine neće izostati to zatopljenje prije samog Božića.

Idućih dana na moru

Na Jadranu pretežno sunčano, ali još samo u nedjelju s umjerenom burom, zatim mirnije. Bit će malo hladnije, osobito ujutro početkom tjedna. Od srijede će se nešto više oblaka skupljati oko sjevernog Jadrana pa će porasti i vjerojatnost za koju kap kiše.

A što nas čeka za Božić?

Ako je vjerovati HRT-ovom meteorologu Zoranu Vakuli, i ove godine su šanse za bijeli Božić minimalne.

"Vrijeme uoči posljednje nedjelje došašća donijet će nam više božićnog meteorološkog ugođaja nego sam Božić, što i nije neko iznenađenje sudeći po prošlim godinama. U oblačnu subotu mjestimice kiša i snijeg uz osjetan pad temperature, od nedjelje djelomice sunčano i osjetno hladnije, u nizinama ujutro oko -4 °C, u gorju i do -10 C, ponegdje s maglom, mrazom, ali većinom slabilno. U drugom dijelu tjedna zatopljenje.

Na moru uglavnom suho i djelomice sunčano. Malo kiše ipak bi moglo pasti u srijedu i četvrtak ponegdje na sjevernom dijelu, no glavnina kiše u ovih 7 dana past će do sredine subote. Jaka bura s olujnim udarima oslabjet će u ponedjeljak i do tada će pojačavati dojam hladnoće, osobito na sjevernom Jadranu