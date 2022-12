Pretežno oblačno, ponajprije na Jadranu i uz njega mjestimice uz kišu. Navečer i u noći u Dalmaciji su mogući i lokalno obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, prognozira za srijedu Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Ponegdje u unutrašnjosti, posebice u gorju povremeno će biti i malo snijega, a moguća je i kiša koja se smrzava u dodiru s hladnom podlogom. U sjevernijim predjelima prema večeri smanjenje naoblake.

Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Na sjevernom Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a u Dalmaciji umjereno, mjestimice i jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 0 do 4, a na obali, otocima i u unutrašnjosti Dalmacije uglavnom od 8 do 13 Celzijevih stupnjeva, na jugu ponegdje moguće i malo viša.

Izdano upozorenje

DHMZ je izdao upozorenja za pojedine djelove Hrvatske zbog moguće poledice zbog niske temperature, mjestimičnog snijega i slabe kiše koja se može lediti u dodiru s tlom i cestom.

"Budite na oprezu zbog rasprostranjenog padanja snijega i/ili leda na cestama i pločnicima. Moguć je lokalizirani prekid aktivnosti na otvorenom. Pripazite pri hodanju, bicikliranju ili vožnji na skliskim površinama", naveli su na svojim stranicama.

temperature rastu, a nakon toga snijeg...

Meteorologinja N1 televizije Tea Blažević prognozirala je i vrijeme za ostatak tjedna. Kako navodi, četvrtak će u početku biti većinom suh, no poslijepodne slijedi kišni val s jugozapada. Duž Jadrana, u Gorskom kotaru i Lici može biti lokalno obilnije oborine. Jačat će jugo do olujnih razmjera. Uz južinu će osjetno zatopliti, a temperature bi na dijelovima Jadrana mogle rasti i do 20 stupnjeva.

Vjetrovito će biti i u petak, i već od jutra pretežno kišovito. U večernjim i noćnim satima kiša će prelaziti u susnježicu i snijeg, prije svega u gorju, pahulje bi mogle zalepršati i u nizinama.