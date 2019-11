KIŠA I PROLJETNE TEMPERATURE: Stiže neobično vrijeme, nemamo dobre vijesti za meteoropate; ‘Imajte razumijevanja, potrajat će’

Novi tjedan donosi promjenljivo te relativno toplo vrijeme, povremeno uz kišu, a do srijede i vjetrovito

Promjenljivo, ali relativno toplo vrijeme, kakvo je vladalo ovih dana, nastavit će se i u novome tjednu. Studeni je započeo, ali još uvijek ne opravdava svoj naziv.

Prema prognozi HRT-a koju je pripremio Krunoslav Mikec iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) ponedjeljak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu početi s oblacima i mjestimičnom kišom, a sredinom dana i poslijepodne bit će sunčanih razdoblja. Uz jugozapadni, prolazno i zapadni vjetar, temperatura će tijekom dana biti malo niža nego u nedjelju – od 17 do 19 stupnjeva Celzijevih.

U središnjoj Hrvatskoj puhat će jugozapadnjak, a sredinom dana prolazno zapadnjak i sjeverozapadnjak. U prvom dijelu dana bit će oblačnije, ponegdje s kišom, koja je u nekim predjelima središnje Hrvatske moguća i tijekom sunčanijeg poslijepodneva. Najviša temperatura bit će od 15 do 17 stupnjeva Celzijevih.

“Imajte strpljenja i razumijevanja prema onima na koje više djeluju ove prilično nepovoljne biometeorološke prilike, koje će potrajati veći dio tjedna”, stoji u prognozi HRT-a.

Na jugu moguće obilnije oborine

Kiše će povremeno biti i na sjevernom Jadranu te u gorju, posebice u noći i ujutro, kada ponegdje može pasti veća količina. Puhat će jugozapadnjak, mjestimice na udare jak, a temperatura će zraka biti između 12 i 15 °C u gorju i u unutrašnjosti Istre te od 16 do 19 °C na obali i otocima. Podjednake će vrijednosti biti i u unutrašnjosti Dalmacije, dok će na srednjem Jadranu biti toplije, od 19 do 22 stupnja Celzijeva. Prvi će dio ponedjeljka biti oblačniji s povremenom kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom, prema jugu uz mogućnost za obilniju oborinu. Jugo i južni vjetar će slabjeti i okrenuti na jugozapadni i zapadni, ponegdje i sjeverozapadni vjetar. I na krajnjem jugu Hrvatske podjednaka promjena vjetra, uz more najprije valovito i jače valovito, zatim u smirivanju na umjereno valovito u drugome dijelu dana. Najviša temperatura bit će između 19 i 22 °C. Povremena kiša padat će glavninom u noći i prijepodne, kada ponegdje uz grmljavinu može biti jačih pljuskova.

U utorak jak, moguće i olujni vjetar

Prema prognozi Krunoslava Mikeca iz DHMZ-a, od utorka će i dalje biti promjenljivo, povremeno uz kišu te relativno toplo, osobito do srijede i vjetrovito.

Na kišu u kopnenom području treba računati i idućih dana, poglavito krajem utorka, u noći na srijedu te u prvome dijelu srijede, a bit će je i u drugoj polovini tjedna. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, koji će u utorak nerijetko biti jak, moguće i s olujnim udarima. Temperatura zraka i dalje će biti zamjetno viša od uobičajene za početak studenog, posebice u utorak.

Na Jadranu i dalje promjenljivo. Obilnije oborine može biti u utorak na sjevernom dijelu, a u srijedu na južnom. U utorak će jugo i južni vjetar ponegdje biti jaki i olujni, u srijedu i četvrtak će zapuhati jugozapadnjak i zapadnjak, a potkraj tjedna ponovno jugo. Zadržat će se toplo.