Dr. Anko Antabak, kirurg iz KBC-a Zagreb u srijedu navečer je operirao devetogodišnjaka iz Zagreba kojemu je petarda raznijela četiri prsta.

"Dijete je dobro, iako je nezgodno reći da je netko dobro poslije tako teške ozljede. U jedinici intenzivnog liječenja je. Veseli nas da je stabilno. Ipak svako dijete, koje je u jedinici intenzivnog liječenja, ili nije pri svijesti ili treba stroj koji ga ventilira kako bi mogao živjeti. Zasad smo zadovoljni s prvim kirurškim rezultatima, ali to je tek početak u nizu drugih zahvata koji će biti nužni kako bi se osposobila funkcija ostatka njegove šake", rekao je dr. Antabak za RTL Direkt.

Operacija trajala šest sati

Dječak je, kaže liječnik, u takozvanom, artificijelnom stanju koje mu pomaže da lakše prebrodi stanje. Nije pri svijesti. Dr. Antabak objasnio je i zašto je operacija trajala šest sati.

"Radi se o više ozljeda na tijelu, o ozljedama samog vrata koji nije dozvoljavao normalnu funkciju ventilacije i saturacije kisika pa je bila otežana anestezija. Praktički se operacija otegnula kroz više sati dok nismo postigli idealne uvjete. Tako se to inače radi u takvim stanjima, nismo mi ništa ekstremno postupali. Bio je redovan redoslijed. Onda se nakon nekoliko sati prekida nastavlja, tako da smo danas u novom aktu još pet sati radili na sanaciji ozljeda", kazao je.

'Djeca na banalne načine postaju invalidi'

Rekao je da se radi o trajnoj šteti i da su neki dijelovi šake nestali u strašnoj eksploziji.

''Ono što je ostalo, pokušavamo rekonstruirati, iskoristiti i pospajati.Jedan dio toga smo napravili. Kakav će biti krajnji ishod, nitko ne zna", kazao je.

Kao specijalist dječje kirurgije, dr. Antabak kaže da se djeca inače ozljeđuju na razne načine i da oni koji rade s djecom često imaju neugodnih situacija i ishoda.

"Djeca se na banalne načine ozljeđuju i ostaju invalidi. Ovakve petarde dolaze sezonski svake godine. Na sreću, uglavnom se radi o lakšim ozljedama, opeklinama. Ali treba znati da se djeca ne ozljeđuju samo tjelesno, nego i psihički pretrpljuju traumu", istaknuo je.

Nakon ovakvog stresa djeca se znaju vratiti 'unatrag'

Dodao je da djeca nakon ovakvih stresnih situacija znaju vratiti se korak unazad pa opet traže da spavaju s majkom u krevetu ili ne kontroliraju mokrenje.

"Teško je naći vlastiti model po kojemu bi se ovo preveniralo, ali postoji ideja da se djeci pokazuje kako izgleda kada nekome eksplodira naprava u ruci. Mi smo proveli stručna istraživanja, pravobraniteljica za djecu provela je anketu u školama. Začudili smo se da su u velikom dijelu djeca rekla da bi htjela to vidjeti ali to i dalje ne radimo jer je to komplicirani postupak, treba uključiti roditelje i druge dijelove zajednice", objasnio je dr. Antabak.

Na kraju je rekao da djeci treba priuštiti druge igračke, a ne petarde.

"To nisu igračke. Kada eksplodiraju. to je trauma. Ako ne izazove mehaničku ozljedu, onda može izazvati smetnje u psihičkom razdoblju", zaključio je.