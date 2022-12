Slučaj dječaka kojemu je petarda raznijela prste otvorila je niz pitanja oko sigurnosti korištenja tog pirotehničkog sredstva za koje mnogi kažu da nije igračka

Policija još od 1993. godine provodi akciju Mir i dobro. Rezultata ima, ali ne i napretka i jača policijska represija u tom smislu bi bila dobrodošla. Danas je lako kupiti ilegalnu pirotehniku koja može izazvati teške ozljede, kao što je bio slučaj s dječakom iz Zagreba kojemu je ovih dana petarda raznijela četiri prsta, a liječnici su ga morali čak i intubirati.

Liječnici se bore za dječakovu šaku

Kirurg Klinike za dječje bolesti Zagreb dr. Zoran Barčot za RTL Danas je kazao da se radi o ozljedama koje ostavljaju traume za cijeli život, i psihičke i fizičke.

"Naravno, ne pate samo djeca, pate i roditelji, uža i šira obitelj. To su teške i mutilirajuće ozljede, a borba liječnika za djetetovu šaku za pohvalu je i divljenje naših kolega iz KBC Zagreb. Nadam se da će uspjeti osposobiti dijete za kakav-takav daljnji život uz proteze. Nažalost, sjećanje na događaj sigurno će ostati trajno", kazao je dr. Barčot za RTL.

'Teže ozljede ostavljaju trajne posljedice'

Srećom, kaže, sve je manje tzv. "teške pirotehnike".

"Prelazi se na elektronske vatromete i korištenje pirotehničkih sredstava od strane profesionalaca. Pacijente koje vidimo u Klinici za dječje bolesti su vrh sante leda. One manje ozljede ne vidimo, ali one teže su zaista teške i ostavljaju posljedice za cijeli život. Svakako preporučujem da se koristi pirotehnika ovlaštenih proizvođača, da se dobro pročita kako se koristi. I neka roditelji ne daju djeci da koriste pirotehniku, jer to nije igračka, nego eksplozija, krv, suze i to su trajne posljedice", rekao je dr. Barčot.

'Petarda mu je eksplodirala ispred lica'

I sam je, kaže, imao jedan zahtjevan slučaj prije nekoliko dana.

"Imali smo dječaka koji je stradao kao kolateralna žrtva, što se često događa. Stariji dječaci koriste petarde, a dječak od četiri ili pet godina bio je kolateralna žrtva. Petarda mu je eksplodirala ispred lica i nastala je ozljeda. Na sreću, u našoj klinici nemoguće ispunjavamo odmah, a za čuda nam treba malo više vremena. Dijete će se oporaviti", kazao je dr. Barčot poručivši roditeljima da ne daju djeci da koriste nedozvoljenu pirotehniku.