KINO EUROPA PRELAZI U RUKE VINKA BREŠANA? Poznati redatelj: ‘O tome ne znam ništa’

‘Mi smo 70% samoodrživi od programa i ulaznica, a 30% su javna sredstva. Podmetanje da se borimo za kafić je grozno. Spremni smo zatvoriti ga, ostaviti samo da radi kino’, tvrdi Matić

Uoči današnjeg događaja ‘Ne damo kino Europa’ na kojem će se brojni građani okupiti kako bi javno izrazili svoj stav vezano za zatvaranje kina Europa, direktor Zagreb film festivala Boris T. Matić, koji posljednjih deset godina upravlja kinom Europa, obećao je razjasniti mnoge zavrzlame, piše Jutarnji list.

‘Predlažemo renovaciju od 2014. godine’

“Htjeli smo ulagati u to kino koje nije naše, nego je u vlasništvu Grada Zagreba, ali nitko s nama nije htio surađivati. Ovo nije protest. Želimo ispričati kronologiju događaja, želimo ispričati što smo napravili dosad, što smo pokrenuli, kako smo i na koje načine pokušavali razgovarati s Gradom i o čemu. Također, ponudit ćemo i zaključak, odnosno predstaviti što mi smatramo da nam po zakonu i ugovoru koji sad imamo pripada, i što mislimo tražiti idućim zahtjevima i molbama koje ćemo poslati Gradu”, kaže Matić koji je slaže da je itekako potrebna renovacija samog kina, te tvrdi kako je on sam prilazio gradskim institucijama koje su se oglušile na njegove prijedloge.

“Predlažemo renovaciju od 2014. godine i to na tri moguća načina. Susreli smo neke ljude iz gradskih ureda, ali sve je zamrlo vrlo brzo. Kad smo prvi put spomenuli potrebnu renovaciju, ugovor nam je trajao još pet godina. Htjeli smo srediti veliku dvoranu, izmijeniti stolice, tepihe, popraviti krovište, što je na kraju i učinjeno vatrogasnom mjerom, ali nije se pokrenuo ozbiljan projekt renovacije. Prije dvije godine opet smo pisali Gradu, htjeli smo novi desetogodišnji ugovor, nakon čega ćemo uložiti 2 milijuna kuna u renovaciju. Naši prijedlozi su bili logični, htjeli smo ulagati u to kino koje nije naše, nego je u vlasništvu Grada Zagreba, ali nitko s nama nije htio surađivati”, ističe Matić.

Moguće opcije

Nakon što su bile sve glasnije glasine kako će umjesto kina Europa napraviti narodnjački klub, gradonačelnik Milan Bandić obratio javnosti priopćenjem u kojem je sadašnje zakupnike prozvao manipulatorima koji šire fake news vezano za priču da će se u ovom kinu otvoriti narodnjački klub. Sugovornici Jutarnjeg naveli su kako je Zagreb za 17. Zagreb film festival i Umjetničku organizaciju Zagreb film festival, koja vodi program u kinu Europa, ove godine osigurali 1,150 milijuna kuna.

U ovom trenutku ne zna se što će se dogoditi nakon renoviranja kina Europa, no najizgledija je opcija prema kojoj Grad više neće iznajmljivati tu nekretninu privatnim udrugama i tvrtkama. U tom slučaju, Grad bi kino dao jednoj od kulturnih ustanova čiji je osnivač, a kao najizgledniji za preuzimanje programa jest Zagreb film, čiji je ravnatelj Vinko Brešan.

Informacija da bi institucija na čijem je čelu preuzela kino Europu iznenadila je i samog Brešana.

“O toj informaciji ne znam apsolutno ništa”, kratko je poručio Brešan, a isto je rekao i Matić.

Ono što se zna da će se 1. lipnja i službeno rastati Grad Zagreb i UO Zagreb film festival.

Traže se dokazi

Njihova suradnja počela je krajem svibnja 2009. godine, kad su na natječaju za zakup poslovnog prostora u Varšavskoj 3 odabrane UO ZFF i Propeler film. Oni su dobili zakup za “obavljanje djelatnosti kulturno-umjetničkog programa te pružanje ugostiteljske usluge – vrste caffe bara, noćni klub” uz mjesečnu zakupninu od 30.500 kuna. U ugovoru s Gradom navodi se da zakupac u prve dvije godine mora uložiti dva milijuna kuna, međutim UO ZFF i Propeler film tražili su uskoro od Grada da im smanji prve tri mjesečne rate jer su već uložili nešto manje od milijun kuna u uređenje prostora, pa im je Grad za ta tri mjeseca smanjio zakupninu za oko 80 posto.

Kako navodi Jutarnji list, u Gradskom uredu za kulturu poslije su pokušali dobiti i konkretne dokaze o tim ulaganjima. Međuostalim, slali su dopise zakupcima, no točne stavke i račune o ulaganju nisu dobili, kao ni preostala ulaganja u kino Europu.

Tada su zakupci objašnjavali da su ulaganja u kino bila oko 4 milijuna, no nadležni uredi nisu dobili dokaze za to.

Fondovi

“Grad je u svojim dopisima tvrdio da, žele li se javiti na fondove EU u vezi s renovacijom kina, oni kao Grad moraju biti u vlasništvu i posjedu kina. Mi smo to provjerili i to nije istina, dovoljno im je da budu u vlasništvu prostora, što i jesu, a mi možemo ostati u posjedu te ih to ne sprečava da se prijavljuju na fondove EU”, tvrdi Matić koji smatra da je kino Europa pod njegovim vodstvom ispunilo sve uvjete da se, prema Zakonu o zakupu, njima prvima ponudi produljenje ugovora. Matić tvrdi da su oni taj zahtjev poslali još početkom listopada prošle godine, ali na njega im nitko nije odgovorio.

Na pitanja vezana za kafić, Matić odgovara kako kafić nije ključan u samoodrživosti kina.

“Mi smo 70% samoodrživi od programa i ulaznica, a 30% su javna sredstva. Podmetanje da se borimo za kafić je grozno. Spremni smo zatvoriti ga, ostaviti samo da radi kino”, zaključuje Matić.