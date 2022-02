Kroz suradnju s NATO Communications and Information Agency (NCI Agency) i partnerima, KING ICT je uspješno isporučio svoj najveći međunarodni projekt do sada, i to u području cyber securityja.

Na projektu je radilo preko 40 stručnjaka, a osnovna ugovorena vrijednost je 7,8 milijuna eura.

Projekt je uključivao isporuku i implementaciju naprednog SIEM rješenja iz područja cyber securityja s kompletnom najsuvremenijom IT infrastrukturom. Kao i svi veliki NATO projekti i ovaj je zahtijevao vrlo visoku razinu ekspertize i angažmana u područjima kao što su vođenje projekta, implementacija te upravljanje svim aspektima kvalitete, logistike, podrške, zahtjevnog testiranja te prijenosa znanja.

Ključan sustav za obranu od kibernetičkih napada

Rad u visoko sigurnosnom i reguliranom okruženju, uz otegotne okolnosti i pod restrikcijama uzrokovanim pandemijom COVID-19, bio je poseban izazov, ali iz KING ICT-a poručuju kako upravo to čini ovaj projektni uspjeh još dražim te ih potiče za daljnju suradnju s NCI Agencyjem i drugim korisnicima na zapadnoeuropskom tržištu.

NCI Agency ističe kako će isporučeni SIEM sustav značajno podići sigurnosnu razinu organizacije te doprinijeti zaštiti kritičnih podataka i komunikacijskog sustava. NATO-ovi sigurnosni analitičari sada mogu puno brže i kvalitetnije detektirati što se događa u NATO mreži. Sustav je temeljen na moćnoj i robusnoj infrastrukturi velikog kapaciteta, omogućujući analizu i korelaciju vrlo velike količine podataka uz pravovremenu detekciju.

SIEM rješenje ključan je sustav za uspješniju obranu od kibernetičkih napada i koristit će se u sklopu usluga koje NATO Cyber Security Centre u sklopu NCIA agencije isporučuje NATO savezu.

"Nadamo se i vjerujemo kako će ovaj uspjeh još jače nadahnuti tvrtke i stručnjake iz naše IT i cyber security industrije da pokažu koliko vrijede i mogu u svijetu, a sve sa sjedištem u Hrvatskoj", poručuju iz KING ICT-a.