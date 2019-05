KINEZI SU ZADNJA SLAMKA SPASA ZA ULJANIK I 3. MAJ, ALI POSTOJI PROBLEM: ‘EU to sigurno neće mirno promatrati’

‘Hrvatski će premijer također morati razmišljati o tome da odluka da CSIC preuzme Uljanik nije samo ulaganje te kompanije u domaću brodogradnju, nego je i politička poruka našim zapadnim saveznicima’, kazao je sugovornik Novog lista koji je sudjelovao u razgovorima s predstavnicima kineske kompanije zatinteresirane za ulaganje u Uljanik i 3.maj

Kineski China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) zadnja je slamka spasa za 3. maj i Uljanik, ali ako ta tvrtka odluči ulagati u ta hrvatska brodogradilišta, Vlada bi se mogla naći u velikim problemima jer bi dolazak Kineza i njihove tehnologije Europska unija ponajprije gledala kao političko pitanje. Tako, naime, mogući dolazak Kineza u Uljanik i 3. maj za Novi list tumači jedan sugovornik koji je sudjelovao na većini razgovora što su ih ovih dana predstavnici kineske kompanije vodili s predstavnicima hrvatske vlasti, ali i menadžmentom u Uljaniku i 3. maju.

Da će eventualna odluka Kineza o ulaganju biti politička jasno je iz toga što predstavnici CSIC-a još u siječnju nisu bili zainteresirani za Uljanik i 3. maj, da bi na nedavni poticaj kineskog premijera Lija Kequianga naglo promijenili mišljenje.

Zbog luke u Rijeci Kineze više zanima ‘3. maj’

“Njihov je premijer sugerirao da ta kompanija, koja je u državnom vlasništvu, istraži ima li smisla ulagati u hrvatsku brodogradnju, te će, nakon što stručnjaci daju svoje mišljenje o onome što su vidjeli u Hrvatskoj, imati presudan utjecaj i na to hoće li se u Hrvatsku ulagati. A onda odluku o tome je li prihvatljivo ono što nude i traže Kinezi neće donijeti ni Uljanik, ni 3. maj, nego hrvatska Vlada, hrvatski premijer. Dakle, i jedno i drugo je politička odluka i Kinezi će je donijeti ako procijene da im je ulazak u Uljanik dobra prilika za jači prodor na hrvatsko, a time i europsko tržište. Hrvatski će premijer također morati razmišljati o tome da odluka da CSIC preuzme Uljanik nije samo ulaganje te kompanije u domaću brodogradnju, nego je i politička poruka našim zapadnim saveznicima”, kazao je sugovornik Novog lista.

I drugi neimenovani sugovornik Novog lista, koji je također sudjelovao na sastancima s predstavnicima CSIC-a, kaže da mu je teško procijeniti kakve mogućnosti za svoju kompaniju, ali i za samu Kinu vide u ulaganju u Uljanik. On je uvjeren da oni neće doći u Rijeku i Pulu samo da bi uložili novac u gradnju brodova, jer to mogu i u Kini. Oni će, kaže, gledati širu sliku i u tom smislu ih mnogo više zanima 3. maj jer ujedno razmišljaju o potencijalu riječke luke i prometne infrastrukture koja je s njome povezana.

“Radi se o kompaniji koja tek dio svog poslovanja ima u brodogradnji, možda 20 do 30 posto, a bavi se gradnjom vjetroelektrana, mostova, čeličnih konstrukcija, oprema za marine… Nije zanemarivo da osam posto svojih prihoda ulažu u istraživanje i razvoj, što je mnogo više nego što ulaže cijela Hrvatska. Na istraživanju i razvoju zapošljavaju desetke tisuća ljudi. Ako se odluče za ulaganje u Hrvatsku, to znači da je moguće da na svakom od tih područja stiže i njihova tehnologija, a nisam siguran kako će na to gledati kineski konkurenti. Ako preuzmu Uljanik, tko ih može spriječiti da se bave, primjerice, proizvodnjom vjetroelektrana, a europski proizvođači, a time i vlade, to neće mirno gledati”, procjenjuje drugi sugovornik Novog lista.

‘Nećemo odbiti Kineze samo zato što se to nekome ne sviđa’

Isti sugovornik kaže kako su kineski menadžeri uočili da naša brodogradilišta izgledaju kao prije 30 godina, no unatoč tomu bili su začuđeni visokom tehnološkom razinom brodova koju su ondje bili spremni projektirati i izgraditi. Zaključili su da naša brodogradilišta ipak imaju kvalitetne proizvode, što bi mogla biti prednost pri ekonomskoj odluci o ulaganju. Ali odluka očito neće biti samo ekonomska.

I dok je ministar gospodarstva Darko Horvat ovih dana tvrdio da se s Kinezima nije razgovaralo o ikakvom nekretninskom biznisu, niti o turističkim aspektima Uljanika i 3. maja, obojica sugovornika Novog lista stekla su dojam da CSIC možda ne bi nastavio industrijsku proizvodnju na obje lokacije, odnosno da ih škver u Puli toliko ne zanima te da ne bi bježali od toga da se tamo razvija turizam. No, ako se doista Kinezi odluče za ulaganje u Uljanik, spomenuti sugovornici ističu da je teško procijeniti hoće li i koliko njihova investicija odmaknuti od brodogradnje i čime bi se sve ubuduće mogli baviti riječki i pulski škver.

U Vladi zasad nitko ne želi službeno komenitirati ovu situaciju. Jedan član Vlade neslužbeno je kazao za Novi list kako je jasno da je odluku Kineza da ipak razmotre ulaganje u Hrvatsku potaknula politička vlast, jer bi se inače javili već u siječnju.

“Oni će odluku donijeti ako bude u interesu njihove tvrtke, ali i države. Ali mi sigurno nećemo pristati na neke ustupke koji bi bili protivni zakonu ili pravilima koja vrijede u Uniji, ali nećemo odbiti suradnju s Kinezima samo zato što se to možda nekome neće svidjeti”, tvrdi neimenovani član Vlade.

