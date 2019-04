‘KINEZI SU NAM PELJEŠKI MOST MOGLI NAPRAVITI BESPLATNO’: Ljubo Jurčić objasnio zašto je to moglo biti tako

Jurčić smatra da nam je Kina mogla besplatno izgraditi Pelješki most

Danas je ekonomski analitičar Ljubo Jurčić gostovao u Novom danu N1 televizije te komentirao summit 16+1 u Dubrovniku. Pritom je rekao da Kina ima geopolitičke interese u Hrvatskoj te da su Kinezi Pelješki most mogli izgraditi potpuno besplatno.

“U brodogradnji smo bili puno bolji nego oni, tehnološki su naši brodovi puno kvalitetniji i složeniji od kineskih brodova. Imamo to znanje, ali loše upravljanje. Kina ima taj geopolitički interes ovdje, Pelješki most su nam mogli napraviti besplatno, rekli su nam između redova da su to napravili ispod cijene, žele imati suradnika, prijatelja u Hrvatskoj, Grčkoj”, odgovorio je Jurčić na pitanje koji bi interes imali Kinezi u Uljaniku.

KEQIANG I PLENKOVIĆ PRITISNULI DUGME I SPUSTILI NAJVEĆI PILOT PELJEŠKOG MOSTA: ‘Kad bude gotov, bit će prekrasna duga na zemlji’

Summit 16+1 kao trojanski konj

Također je rekao da je Bruxelles “bio uspavan”, tj. da se bavio administrativnim poslovima, ne obraćajući pažnju na Kinu koja već nekoliko godina imaju inicijativu “Jedan pojas, jedan put” u koju su uložili milijarde dolara te planira do 2049. postati najveća svjetska vojna i ekonomska sila.

“Oni su to, kao civilizacija koja najduže traje, sistematično razradili, imaju pristup Europi, Australiji, Africi, Americi. U pristupu Europi imaju dvije – razvijenu i nerazvijenu. Nerazvijenoj pristupaju ovim summitom 16+1. Možda se stječe osjećaj da se nas 16 zemalja dogovara kako ćemo pregovarati s Kinom, ali to je pogrešno,

Kina sa svakim posebno razgovara. Kina ima politiku podijeli pa vladaj. Zapadni, američki kritičari, kažu da bi summit 16+1 mogao biti neprimjetni trojanski konj te da Kina na taj način na mala vrata ulazi u Europu, koja će se u jednom trenutku probuditi i shvatiti da je Kina uzela sve”, rekao je Jurčić.