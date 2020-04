KINEZI SU MI DONIRALI 500 MASKI ZA MOJE RADNIKE: ‘Carina je naplatila više nego što vrijede, ali to nije najgore. Parazitska država cijedi sve…’

Šef jedne kompanije iz Velike Gorice od poslovnih je partnera Kineza dobio donaciju od 500 zaštitnih maski kako bi zaštitio svoje zaposlenike. Osim što mu je Carina naplatila duplo veći namet nego što je sama roba vrijedna, maske još uvijek ne može pokupiti – već treći dan čekaju na Carini

Zaštitna oprema postala je tražena roba nakon što je epidemija koronavirusa zahvatila Hrvatsku. Domaći poslodavci dobili su preporuku da, ako je to moguće, njihovi radnici posao obavljaju od kuće, a oni koji si to zbog prirode posla ne mogu priuštiti, svojim radnicima moraju osigurati zaštitnu opremu. No, do nje nažalost teško dolaze i zato se snalaze na različite načine.

Čak i kada dobiju donaciju zaštitne opreme iz inozemstva, poslodavci ju ne mogu odmah uzeti raširenih ruku jer ta donacija čeka na carini i moraju ju je skupo platiti. Paradoksalno, državi preko različitih carinskih nameta plaćaju više nego što iznosi vrijednost te robe. O tome da mora platiti skupu cijenu na donaciju zaštitne opreme izvijestio nas je direktor jedne firme iz Velike Gorice čiji su podaci poznati redakciji. Riječ je o tvrtki koja se bavi proizvodnjom električnih uređaja, što znači da zaposlenici moraju fizički biti na svom radnom mjestu.

Na donaciju u vrijednosti 521 kunu državi plaća cifru koja premašuje 1.000 kuna

Kako nam je ispričao čelni čovjek ove tvrtke, njihov kineski partner im je zbog stanja sa zaštitnom opremom u Hrvatskoj, poslao preko DHL-a čak 500 maski za jednokratnu upotrebu. Kada su maske stigle na carinu, tvrtka je poslala potrebnu dokumentaciju za uvoz, no tada ih je “oprao hladan tuš”.

Na donaciju u vrijednosti od 75 američkih dolara, što je iznos malo veći od 521 kune, država je naplatila više od 1.000 kuna različitih taksi i poreza. Dakle, ovaj direktor mora državi dati duplo više nego što je koštala donacija, a upravo je država ta koja bi tvrtkama trebala osigurati kupovinu zaštitne opreme. Kako nam je rekao, za ovo bi imao razumijevanja da se tu radi o daljnjoj prodaji maski, no to nije slučaj. Osim toga, priložili su izjavu u kojoj stoji za koju svrhu će maske biti korištene. Pošiljka namijenjena njegovim zaposlenicima od ponedjeljka, dakle već treći dan, stoji na carini.

‘Ovo je teška svinjarija’

U razgovoru s direktorom saznajemo da njegov slučaj nije usamljen jer je njegov kolega iz jedne druge firme isto prošao kada su u pitanju donacije i carina. Ono što njega u ovoj priči najviše pogađa jest činjenica da on te maske nije kupio, nego ih je dobio za potrebe tvrtke.

“Ovo je teška svinjarija! Nazvao sam carinu i pitao što se događa s robom pa dobio odgovor da se čeka pregled sanitarne inspekcije. Stvar je u tome što oni i dalje rade kao što su radili prije šest mjeseci, bez žurbe, imaju vremena, kao da uopće nije izvanredno stanje. Maske na carini stoje od ponedjeljka, u utorak oko 13 sati inspekcija to treba pregledati tako da mogu samo nagađati da ću u srijedu doći do robe. Cijeli taj postupak je u najmanju ruku skandalozan…

Morao sam platiti PDV pa troškove pregleda i još PDV na troškove pregleda. Dakle država naplati rad svoje institucije i onda još na to naplati PDV. Vjerujem da će ovakvih slučajeva biti još, jer kažem, nisam jedini. Zanima me je li na 11,5 tona zaštitne opreme, od kojih je 2,5 milijuna zaštitnih maski, koju je Hrvatska dobila od Arapskih Emirata, također naplaćeno ovo sve isto kao i meni?”, pita se direktor.

Maske su i dalje na carini

Dok smo s njim razgovarali u utorak, naš sugovornik je gajio nadu da će do maski doći sutradan. Međutim, to se nije dogodilo. Jutros nam je kazao da su maske i dalje na carini.

“Ja razumijem da procedure treba poštovati, tim više što su one na neki način ujednačene za cijelu EU, ali u ovakvoj situaciji mogla se donijeti odluka da se te takse na ovakvu vrstu robe privremeno spuste na simboličnu jednu kunu, budući da iznosi sigurno nisu propisani na EU nivou, kao u ostalom i postotak PDV-a. Ali ne, izgleda da je parazitska država odlučila iscijediti sve što može, dok još može… Nadam se, jednom kad sve ovo prođe, da ćemo se svi sjećati kako se tko ponašao kada su životi u pitanju”, razočarano će naš sugovornik.

Carina: Pravila propisuje EU, nameta na donacije oslobođena je država i neprofitne udruge

Kako bismo provjerili kako carina postupa u slučaju donacija zaštitne opreme privatnim tvrtkama koje su obvezne radnicima osigurati zaštitnu opremu te koliko traje procedura i zašto se carina na donaciju naplaćuje, kontaktirali smo Carinsku upravu. Odmah su nam na početku odgovorili da davanja po osnovi carine pri uvozu nisu isključivi prihod državnog proračuna, nego da su dio tradicionalnih vlastitih sredstava država članica Europske unije i da pripadaju zajedničkom proračunu EU.

“S tim u vezi sva pravila za eventualno oslobođenje od plaćanja uvoznih davanja (carine) jedinstvena su, propisana su i zajednička su za primjenu svim državama članicama EU pa tako i Republici Hrvatskoj te o oslobođenju od tih davanja, ne može na nacionalnoj razini odlučivati pojedina država članica samostalno”, stoji u odgovoru Carinske uprave.

Također, kažu kako je Uredbom Vijeća propisano da su od plaćanja carine oslobođene državne organizacije ili udruge koje su dobile robu namijenjenu za dobrotvorne i filantropske potrebe. No, kompanije, poput ova našeg sugovornika – davanja moraju platiti, dok taj namet mogu izbjeći neprofitne udruge.

‘I u kriznim uvjetima redovno radimo’

Carinsku upravu pitamo i jesu li u ovim kriznim i povijesno jedinstvenim vremenima prilagodili svoj rad – što brzinom obavljanja posla i skraćivanjem procedure, što olakšavanjem nameta za poduzetnike. Odgovaraju nam kako sve njihove ustrojstvene jedinice redovno obavljaju sve propisane carinske i trošarinske procedure i u “ovim kriznim uvjetima”.

K tome, ističu da prednost daju postupcima koji se odnose na uvoz zaštitne i osobne opreme te ostalih zdravstvenih potrepština. Dodaju da zastoja u postupcima uvoza i izvoza nema i da tvrtke koje primaju donacije unaprijed znaju što ih čeka.